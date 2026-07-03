لا تتوقف مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر دائمًا عند حدود الشخص الاعتباري للشركة، بل قد تمتد لتؤدي إلى تعرضهم لمسؤولية شخصية بموجب القانون المصري.

لطالما كان مبدأ الشخصية الاعتبارية المستقلة أحد الركائز الأساسية في قانون الشركات، إذ يضمن أن تتحمل الشركات، وليس مساهموها أو مسؤولوها، المسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن نشاطها. غير أن مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، مع اتجاه الإطار التشريعي تدريجيًا إلى تضييق نطاق هذه الحماية، ووضع حالات قد يتحمل فيها أعضاء مجلس الإدارة، والمديرون، والمؤسسون، والممثلون القانونيون مسؤولية مدنية وجنائية ورقابية مباشرة.

ويعكس هذا التطور تحولًا رقابيًا أوسع نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمساءلة، وذلك في إطار قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧. وفي هذا السياق، لم تعد مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر مرتبطة على نحو صارم بالتعيين الرسمي أو المسمى الوظيفي داخل الشركة، بل باتت ترتبط بصورة متزايدة بمفهوم الإدارة الفعلية والسيطرة المؤثرة.

إطار قانون الشركات ومعايير الواجبات الائتمانية

يتأسس الإطار الرئيسي لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر بصفة أساسية بموجب قانون الشركات، الذي يحدد واجبات ومسؤوليات أعضاء الإدارة داخل الكيانات الشركاتية من خلال نظام يقوم على الولاء، والإفصاح، والحوكمة السليمة.

وترسي المادة ٩٧من قانون الشركات الأساس العام لهذا الإطار، إذ تلزم كل عضو مجلس إدارة تكون له مصلحة شخصية في مسألة معروضة على المجلس بأن يفصح عن هذه المصلحة للمجلس، وأن يضمن إثباتها في محضر الاجتماع. كما توجب المادة ذاتها على العضو الامتناع عن الاشتراك في المداولة أو التصويت بشأن تلك المسألة، بما يكرس معيارًا صارمًا للشفافية والامتناع عن التصويت باعتباره عنصرًا جوهريًا من عناصر مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر.

وتعزز المادة ٩٨ هذا الالتزام، حيث تحظر على أعضاء مجلس الإدارة، ما لم يحصلوا على ترخيص خاص من الجمعية العامة، ممارسة أنشطة منافسة أو مزاولة أعمال في ذات مجال نشاط الشركة لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير. كما يمتد هذا الحظر إلى حماية سرية معلومات الشركة، من خلال حظر إفشاء أو إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها بحكم مناصبهم متى كان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح المالية أو التجارية للشركة. ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات قيام المسؤولية، بما في ذلك التعويض، وفي بعض الحالات إعادة إسناد المعاملات إلى الشركة ذاتها، بما يعزز البعد الشخصي لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر.

وتعمق المادة ١٠٠ هذا الإطار من خلال تنظيمها للمعاملات مع الأطراف ذات الصلة. فإذا أُبرمت هذه المعاملات بالمخالفة للضمانات القانونية المقررة، أو ترتب عليها ضرر بالشركة، جاز الحكم ببطلانها، كما تحتفظ الشركة والمساهمون بحقهم في المطالبة بالتعويض واسترداد أي إثراء غير مشروع تحقق من خلال هذه التعاملات. وتعكس هذه المادة اتجاه المشرع إلى ضمان ألا تظل مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر مجرد واجبات نظرية، بل أن تتحول إلى وسائل حماية قابلة للإنفاذ متى تعرضت مصالح الشركة للخطر.

كما يعزز قانون الشركات هذا النظام من خلال المواد من ١٦٢ إلى ١٦٤، التي تقرر المسؤولية الجنائية عن صور جسيمة من سوء السلوك. فتتناول المادة ١٦٢ البيانات الكاذبة المتعمدة في نشرات الاكتتاب أو الإفصاحات الخاصة بالشركة، والمخالفات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية، والأفعال الاحتيالية التي تؤثر على المستثمرين أو المساهمين. وتمتد المادة ١٦٣ إلى مساءلة أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بتوزيع أرباح على نحو غير مشروع، أو يمتنعون عن الالتزام بالواجبات القانونية الإلزامية، أو يقدمون معلومات مضللة إلى الجمعية العامة. أما المادة ١٦٤، فتشدد العقوبات في حالات التكرار أو استمرار عدم الامتثال بعد صدور حكم نهائي، بما يعكس سياسة تشريعية واضحة تقوم على الردع ضمن البنية الأوسع لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر.

وبالتوازي مع ذلك، يعزز الإطار المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة المبادئ ذاتها. إذ تفرض المادة ٣٠ مسؤولية تضامنية على المؤسسين والمديرين عن رأس المال غير المكتتب فيه على نحو صحيح، أو عن الحصص العينية المقدرة بأكثر من قيمتها الحقيقية، وتعتبرهم مسؤولين قانونًا عن الجزء المعيب متى انكشف ذلك. وتوضح هذه المادة أن مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر تمتد إلى سلامة تكوين رأس المال ذاته، ولا تقتصر على القرارات التشغيلية أو الإدارية.

كما تقرر المادة ١١٧ المسؤولية الشخصية والتضامنية للمديرين عن الأضرار الناتجة عن عدم دقة سجلات الشركاء أو عن الإخلال بحفظ السجلات القانونية الواجبة، بما يعزز البعد الامتثالي لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر. وتستكمل المادة ١٢٢ هذا الاتساق من خلال مساواة مسؤولية مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمسؤولية أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة، بما يضمن وحدة معيار المساءلة عبر الأشكال القانونية المختلفة للشركات.

قانون الاستثمار ونموذج المسؤولية القائمة على الخطأ

في إطار قانون الاستثمار، وتحديدًا بموجب المادة ٩٢، يتم التعامل مع مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر من خلال نظام أكثر تحفظًا يقوم على أساس الخطأ الشخصي.

فالمسؤولية لا تقوم تلقائيًا لمجرد شغل المنصب أو حمل الصفة، وإنما تتطلب إثبات مستوى محدد من التدخل الشخصي. ويشمل ذلك العلم بالمخالفة، أو المشاركة في ارتكابها، أو الحصول على منفعة مباشرة ناشئة عنها. ويعكس بناء هذا النظام توازنًا تشريعيًا مقصودًا بين تشجيع النشاط الاستثماري من ناحية، والحفاظ على الانضباط في الحوكمة من ناحية أخرى، بما يضمن أن تظل مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر بموجب قانون الاستثمار مرتبطة بالخطأ أو الإسناد الشخصي، لا بالصفة أو المنصب وحدهما.

قانون العمل ونظرية الإدارة الفعلية

يوجد توسع آخر بالغ الأهمية في نطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر بموجبالمادة ٢٩٨ من قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

وتقرر هذه المادة أن الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يخضع لذات العقوبات المقررة على الشركة، متى ثبت علمه بالمخالفة، وأن إخلاله بواجباته الإدارية قد ساهم في وقوعها. كما تؤكد المادة ذاتها أن الشخص الاعتباري يظل مسؤولًا بالتضامن عن العقوبات المالية والتعويضات.

ويمثل هذا النص تحولًا حاسمًا في الفهم القانوني لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر، إذ يمد نطاق المسؤولية إلى ما يتجاوز المديرين المعينين رسميًا، ليشمل الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية على عمليات الشركة. وبذلك، يرسخ هذا النص مبدأ مؤداه أن المسؤولية تتبع السلطة الإدارية الفعلية، لا مجرد الصفة أو التسمية الرسمية.

الأبعاد المدنية والجنائية والرقابية

ضمن هذا الإطار الأوسع، تعمل مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر عبر ثلاثة أبعاد متداخلة.

تقوم المسؤولية المدنية عندما يتسبب أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون في إلحاق ضرر بالشركة أو بمساهميها أو بالغير، نتيجة الإهمال، أو الإخلال بالواجبات الائتمانية، أو إساءة استعمال السلطة، أو ارتكاب سلوك مؤسسي غير مشروع. أما المسؤولية الجنائية، فتثور في حالات سوء السلوك الأكثر جسامة، بما في ذلك تزوير مستندات الشركة، أو الإفصاحات الاحتيالية، أو التوزيع غير المشروع للأرباح، أو عرقلة أعمال الرقابة التنظيمية، ولا سيما فيإطار المواد من ١٦٢ إلى ١٦٤.

وإلى جانب ذلك، تؤدي المسؤولية الرقابية دورًا متزايد الأهمية، ولا سيما بموجب المادة ١٥٥، التي تمنح الجهات الرقابية صلاحيات واسعة في التفتيش والتحقيق والاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها. وقد يشكل عدم الامتثال لهذه الالتزامات مخالفة مستقلة في حد ذاته، بما يوسع النطاق العملي لمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر.

الواجبات الائتمانية وتعارض المصالح

يقع في صميم مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر إطار صارم للواجبات الائتمانية، يستهدف ضمان الولاء والشفافية والحوكمة المؤسسية السليمة.

وتقرر المادتان ٩٧ و٩٨ من قانون الشركات، مجتمعتين، التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية في المسائل المعروضة على الشركة، والامتناع عن المشاركة في القرارات التي تنطوي على تعارض مصالح، والامتناع عن ممارسة أنشطة منافسة أو استغلال المعلومات السرية الخاصة بالشركة. وتضمن هذه الالتزامات أن تظل مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر قائمة في جوهرها على مبدأ أن السلطة المؤسسية يجب أن تُمارس حصريًا لمصلحة الشركة.

مفهوم السيطرة الفعلية

من السمات المميزة للتطورات الحديثة في مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر تزايد الاعتماد القضائي والرقابي على مفهوم السيطرة الفعلية.

فبدلًا من قصر المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة الرسميين أو المديرين المعينين، يتجه القانون المصري بصورة متزايدة إلى فحص الواقع الفعلي لعملية اتخاذ القرار داخل الشركة، لتحديد الأشخاص الذين يمارسون السيطرة المؤثرة. ويشمل ذلك الأشخاص الذين يؤثرون في سلوك الشركة أو يحددونه عمليًا، ولو لم يكونوا معينين رسميًا. ويعزز المادة ٢٩٨ من قانون العمل هذا النهج، بما يعكس تحولًا تفسيريًا أوسع نحو تغليب الواقع على الشكل عند تقييم مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر.

الحد من المخاطر ومعايير الحوكمة المؤسسية

وعلى الرغم من اتساع نطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر، فإنها ليست مسؤولية مطلقة.

وتؤدي ممارسات الحوكمة السليمة، بما في ذلك التوثيق الدقيق لقرارات مجلس الإدارة، والإثبات الرسمي للاعتراضات، والالتزام الصارم بمتطلبات الإفصاح، وتطبيق نظم امتثال داخلية قوية، دورًا مهمًا في الحد من التعرض للمسؤولية. غير أن هذه الضمانات لا تؤدي إلى انتفاء المسؤولية إذا ثبت وجود احتيال، أو إهمال جسيم، أو مخالفة لأحكام قانونية آمرة، إذ تظل مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر، في نهاية المطاف، قائمة على السلوك الفعلي لا على الإجراءات الشكلية وحدها.

الآثار العملية

يتمثل الأثر التراكمي للإطار القانوني المصري في أن مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر أصبحت عنصرًا محوريًا في الحوكمة المؤسسية، وليست مجرد اعتبار قانوني هامشي.

ويُتوقع من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين ممارسة رقابة مستمرة، وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، وإدارة المخاطر التنظيمية بصورة فعالة. وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة في مجموعات الشركات والهياكل متعددة الجنسيات، حيث قد تكون سلطة اتخاذ القرار موزعة بين عدة مستويات أو كيانات، ومع ذلك قد تظل المسؤولية قائمة في مواجهة الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية على العمليات المصرية.

الخاتمة

يعكس تطور مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر تحولًا واضحًا ومتسقًا نحو تعزيز المساءلة المؤسسية.

فعبر قانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون العمل، أصبحت مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر تُحدد بصورة متزايدة على أساس السيطرة الفعلية، والعلم، والسلوك الإداري، لا على أساس المسميات أو الصفات الرسمية وحدها.

ورغم أن مبدأ المسؤولية المحدودة لا يزال عنصرًا أساسيًا في قانون الشركات، فإن التشريع المصري يضمن ألا يتحول هذا المبدأ إلى درع يحمي سوء السلوك أو الإخفاق في الحوكمة. وفي النهاية، فإن مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين في مصر تتبع المسؤولية، والمسؤولية تتبع السيطرة.