حلول قانونية للاندماج والاستحواذ في مصر | خدمات M&A شاملة | مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة

تُعدّ عمليات الاندماج والاستحواذ من أهم الأدوات التحويلية المتاحة للشركات في مصر. فس&#

تُعدّ عمليات الاندماج والاستحواذ من أهم الأدوات التحويلية المتاحة للشركات في مصر. فسواءً كان الهدف هو توسيع نطاق العمليات، أو دخول أسواق جديدة، أو جذب الاستثمارات، فإنّ صفقة اندماج واستحواذ مُحكمة الصياغة تُمكن من تحقيق قيمة طويلة الأجل، شريطة تنفيذها ضمن الإطار القانوني المصري المُعقد.

نُقدّم في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية حلولاً قانونية شاملة للشركات تضمن امتثال كل صفقة اندماج واستحواذ للقوانين، وسلامتها التجارية، وهيكلتها الاستراتيجية بما يخدم أهداف عملائنا. بفضل مكاتبنا في القاهرة وخبرتنا الواسعة في المعاملات الدولية، نُساعد المستثمرين المصريين والأجانب على حدٍ سواء على التعامل بثقة مع البيئة التنظيمية المُتطورة في البلاد.

1. لماذا يُعدّ الدعم القانوني بالغ الأهمية في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر؟

شهد مناخ الاستثمار في مصر تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ومع ذلك، لا تزال عمليات الاندماج والاستحواذ تخضع لرقابة مشددة وتتطلب تنسيقاً قانونياً دقيقاً.

بدون التوجيه القانوني المناسب، تواجه الشركات المخاطر التالية:

عدم الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار أو هيئة الرقابة المالية.

مخالفة قيود الملكية أو التراخيص.

مواجهة نزاعات أو التزامات بعد إتمام الصفقة.

الإخلال بالالتزامات الضريبية وقوانين العمل.

يضمن الشريك القانوني الموثوق إتمام صفقتك بسلاسة وأمان، وبما يتوافق تماماً مع القانون المصري.

2. الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر

تخضع عمليات الاندماج والاستحواذ في مصر لعدة قوانين وهيئات رئيسية، يلعب كل منها دورًا حيويًا في الموافقة على الصفقات وإنفاذها.

المجال القانوني القانون/ اللوائح الحاكمة الهيئة المعنية عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وزارة التجارة والصناعة الاستثمار والملكية الأجنبية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) سوق رأس المال وعمليات الاستحواذ على الشركات المساهمة العامة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) المنافسة وتركيز السوق قانون المنافسة رقم 3 لسنة 2005 (بصيغته المعدلة في 2024) جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (ECA) العمل والتوظيف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وزارة القوى العاملة

يتطلب كل نظام من هذه الأنظمة تقديمات وموافقات وجداول زمنية محددة. ننسق جميع هذه الإجراءات في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لضمان تنفيذ سلس.

3. حلولنا القانونية الشاملة للشركات

ندعم عملاءنا في جميع مراحل عملية الاندماج والاستحواذ، بدءًا من التخطيط الأولي وحتى التكامل بعد إتمام الصفقة.

أ. التخطيط الاستراتيجي وهيكلة الصفقات

نبدأ بفهم أهدافكم وتصميم الهيكل الأمثل، سواءً كان ذلك شراء أسهم، أو الاستحواذ على أصول، أو الاندماج عن طريق الاستحواذ، أو مشروع مشترك. يقدم فريقنا القانوني الاستشارات بشأن:

قيود الملكية وحدود الاستثمار الأجنبي.

تحسين الهيكل الضريبي وهيكل رأس المال.

ترتيبات الحوكمة وحقوق التصويت.

التسلسل التنظيمي لتقديم الطلبات إلى جهات متعددة.

ب. التدقيق القانوني

نجري تدقيقًا شاملاً للشركة المستهدفة لتحديد المخاطر والفرص. يشمل تدقيقنا ما يلي:

الوضع القانوني للشركة ومدى التزامها باللوائح.

التراخيص والتصاريح والموافقات التنظيمية.

العقود والأصول والالتزامات.

وضع التوظيف والضرائب والدعاوى القضائية الجارية.

تتضمن تقاريرنا توصيات عملية للحد من المخاطر وتعزيز القدرة التفاوضية.

ج. التوثيق والتفاوض

نقوم بصياغة جميع وثائق المعاملات والتفاوض بشأنها باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن قابليتها للتنفيذ ووضوحها. ويشمل ذلك:

اتفاقيات شراء الأسهم واتفاقيات شراء الأصول.

اتفاقيات المساهمين.

اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم المنافسة.

بنود الإقرارات والضمانات والتعويض.

قرارات مجلس الإدارة والمساهمين بموجب قانون الشركات.

د. تقديم الطلبات والموافقات التنظيمية

نتولى تنسيق تقديم الطلبات مع جميع الجهات المختصة:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) للحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار وتأسيس الشركات.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (ECA) للحصول على الإخطارات أو الموافقات المسبقة قبل عمليات الاندماج.

هيئة الرقابة المالية (FRA) للمعاملات التي تشمل شركات مساهمة عامة أو مؤسسات مالية.

السجل التجاري لتعديلات الشركات ونشر معلومات الاندماج.

إن معرفتنا الواسعة بكل جهة تنظيمية تُمكّننا من تسريع الموافقات وتجنب أي تأخيرات إجرائية.

هـ. إتمام الصفقة وما بعدها

نضمن انتقالًا سلسًا بعد توقيع العقد من خلال القيام بما يلي:

نقل العمالة وتنسيق الرواتب.

تحديثات تسجيل الضرائب والزكاة.

تجديد العقود والتراخيص.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديثات حوكمة الشركات.

يبقى فريقنا القانوني على تواصل معكم بعد إتمام الصفقة لضمان الامتثال الدائم.

٤. مثال - إتمام عملية اندماج ناجحة بين قطاعين

اندمجت مجموعة تصنيع محلية مع شركة لوجستية لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وجذب المستثمرين.

دور مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة:

هيكلة الصفقة وفقًا لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. إجراء الفحص النافي للجهالة الكامل بشأن المسائل التنظيمية والضريبية والعمالية. صياغة اتفاقيات الاندماج والمساهمين بلغتين. الحصول على موافقات هيئة الرقابة الاقتصادية وهيئة الرقابة المالية العامة ضمن الإطار الزمني القانوني. إدارة نقل الموظفين وإعداد نظام الحوكمة بعد الاندماج.

النتيجة: اكتملت الصفقة في غضون ثلاثة أشهر، مع الالتزام الكامل باللوائح ودون أي نزاعات لاحقة.

٥. الجدول الزمني النموذجي وشفافية التكاليف

نقدم خيارات فوترة مرحلية وأخرى برسوم ثابتة لتوفير وضوح كامل للتكاليف.

٦. لماذا يختار العملاء مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

قسم متخصص في شؤون الشركات: يركز حصريًا على عمليات الاندماج والاستحواذ والمعاملات الاستثمارية.

خبرة في الصياغة القانونية بلغتين: وثائق تلبي المعايير القانونية المصرية وتوقعات المستثمرين الدوليين.

علاقات تنظيمية: قنوات عمل راسخة مع كل من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تكاليف شفافة: لا رسوم خفية، ومخرجات واضحة، وجداول زمنية محددة.

استشارات موجهة للأعمال: حلول قانونية تتوافق مع أهدافك التجارية.

يكمن نجاحنا في تبسيط المعاملات المعقدة وضمان أمانها لعملائنا.

٧. القطاعات الرئيسية المحركة لعمليات الاندماج والاستحواذ في مصر (توقعات ٢٠٢٥)

الطاقة المتجددة والبنية التحتية: مدفوعة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والحوافز الحكومية.

التقنيات والتكنولوجيا المالية: عمليات استحواذ عالية القيمة مدعومة بأطر تنظيمية جديدة.

الرعاية الصحية والأدوية: عمليات دمج مدعومة برأس المال الخاص.

التعليم والتدريب: عمليات اندماج استراتيجية لتلبية الطلب الديموغرافي.

الصناعات التحويلية: شراكات عابرة للحدود للتوسع الإقليمي.

يتطلب كل قطاع من هذه القطاعات توافقًا دقيقًا مع الأنظمة والقوانين، وهو ما يتولاه محامونا من البداية إلى النهاية.

8. المخاطر القانونية الشائعة - وكيفية التخفيف منها

المخاطرة حلولنا الوقائية موافقات تنظيمية متعددة تنسيق إجراءات تقديم الطلبات واستراتيجية الموافقة المسبقة التزامات خفية في الشركة المستهدفة إعداد تقارير شاملة للتحقق من سلامة الإجراءات تناقضات تعاقدية بين اللغتين العربية والإنجليزية مراجعة توحيد اللغة المزدوجة مشاكل الامتثال بعد الاندماج مراقبة قانونية ومراجعات مستمرة

نتوقع المخاطر القانونية ونتجنبها قبل أن تؤثر على معاملاتك.

٩. ما بعد عمليات الاندماج والاستحواذ - شراكة قانونية مستمرة

ننظر إلى كل صفقة على أنها بداية علاقة طويلة الأمد. بعد إتمام معاملتك، يستمر مكتبنا في تقديم الخدمات التالية:

تحديثات حول حوكمة الشركات وتقديم الاستشارات لمجالس الإدارة.

المساعدة في قانون العمل والامتثال.

تجديد التراخيص والضرائب واللوائح التنظيمية.

خدمات تسوية المنازعات والتحكيم.

لا تحصلون على دعم في عمليات الاندماج والاستحواذ فحسب، بل تحصلون على شريك قانوني استراتيجي لتحقيق نمو مستدام مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة.

١٠. خاتمة - شريكك القانوني للشركات في مصر

تفرض بيئة الأعمال المصرية التنافسية والقائمة على الإصلاح تحقيق النجاح في عمليات الاندماج والاستحواذ من خلال دقة التنفيذ القانوني إلى جانب قوة الصفقة التجارية.

نجمع في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بين المعرفة العميقة بقانون الشركات المصري والمعايير الدولية لتقديم عمليات اندماج واستحواذ آمنة ومتوافقة مع القوانين وفعالة تجاريًا.

يدعم فريقنا المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مصر، وكذلك الشركات المحلية الباحثة عن التوسع الاستراتيجي، عبر باقة متكاملة من الخدمات القانونية للشركات تغطي جميع المراحل من التخطيط وحتى ما بعد الاندماج.

بادر بالتواصل مع مكتبنا في القاهرة اليوم لحجز استشارة مع خبرائنا في الاندماج والاستحواذ، لتكتشف كيف نساعدكم على تحقيق أهدافكم التجارية المقبلة بأعلى درجات الثقة والاطمئنان القانوني.

