Newsletter Penal Económico e Investigaciones – Primer semestre 2026 (Video)

Presentamos la nueva Newsletter del área de Penal Económico e Investigaciones
Guillermo Meilán, abogado del área de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, presenta la nueva newsletter del área, una publicación que recoge y analiza las principales novedades jurisprudenciales y legislativas del primer semestre de 2026.
En esta Newsletter trata sobre:
Selección de proyectos y novedades normativas
A. Penal Económico
Directiva (UE) 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, sobre la lucha contra la corrupción
Propuesta de modificación de la Directiva 2014/41/UE –creación de la Orden Europea de Participación Remota (“ERPO”)–
Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública
Anteproyecto de Ley sobre órdenes europeas de producción y conservación (e-Evidence)
B. Compliance y prevención del blanqueo de capitales
Reforma integral del marco español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
SEPBLAC: guía de buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
Protección al informante
C. Sanciones Internacionales
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el CP para transponer la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673
Aprobación de los paquetes números 20º y 21º de sanciones de la UE contra Rusia
Selección de novedades jurisprudenciales
A. Penal Económico
Delitos societarios: el delito de denegación de información societaria del artículo 293 CP solo ampara la denegación de información manifiesta y relevante
Falsedad documental: los contratos de suministro energético son documentos mercantiles a efectos del artículo 392 CP
Delito fiscal: plazo de prescripción
B. Compliance y prevención del blanqueo de capitales
Los programas de compliance deben someter también a la alta dirección a un control efectivo
Absolución de persona jurídica: la condena del administrador no traslada automáticamente la responsabilidad penal a la sociedad
C. Sanciones Internacionales
Inmovilización de fondos de un trust y medidas restrictivas de la UE: el criterio es la capacidad real de uso o influencia de bienes, no la titularidad formal
Podéis leer el contenido completo de la publicación haciendo clic aquí o descargando el PDF.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]