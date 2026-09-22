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22 September 2026

Newsletter Penal Económico e Investigaciones – Primer semestre 2026 (Video)

Pérez-Llorca

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Guillermo Meilán presenta la nueva newsletter del área de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, analizando las principales novedades jurisprudenciales y legislativas del primer semestre de 2026.
Spain Criminal Law
Adriana de Buerba,Juan Palomino, and Guillermo Meilán

Presentamos la nueva Newsletter del área de Penal Económico e Investigaciones

Guillermo Meilán, abogado del área de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, presenta la nueva newsletter del área, una publicación que recoge y analiza las principales novedades jurisprudenciales y legislativas del primer semestre de 2026.

En esta Newsletter trata sobre:

Selección de proyectos y novedades normativas

A. Penal Económico

Directiva (UE) 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2026, sobre la lucha contra la corrupción

Propuesta de modificación de la Directiva 2014/41/UE –creación de la Orden Europea de Participación Remota (“ERPO”)–

Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

Anteproyecto de Ley sobre órdenes europeas de producción y conservación (e-Evidence)

B. Compliance y prevención del blanqueo de capitales

Reforma integral del marco español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

SEPBLAC: guía de buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking

Protección al informante

C. Sanciones Internacionales

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el CP para transponer la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673

Aprobación de los paquetes números 20º y 21º de sanciones de la UE contra Rusia

Selección de novedades jurisprudenciales

A. Penal Económico

Delitos societarios: el delito de denegación de información societaria del artículo 293 CP solo ampara la denegación de información manifiesta y relevante

Falsedad documental: los contratos de suministro energético son documentos mercantiles a efectos del artículo 392 CP

Delito fiscal: plazo de prescripción

B. Compliance y prevención del blanqueo de capitales

Los programas de compliance deben someter también a la alta dirección a un control efectivo

Absolución de persona jurídica: la condena del administrador no traslada automáticamente la responsabilidad penal a la sociedad

C. Sanciones Internacionales

Inmovilización de fondos de un trust y medidas restrictivas de la UE: el criterio es la capacidad real de uso o influencia de bienes, no la titularidad formal

Podéis leer el contenido completo de la publicación haciendo clic aquí o descargando el PDF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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