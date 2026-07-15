تأسيس شركة في القاهرة لعام 2026 | مكتب محاماة متخصص في قانون الشركات

تقع القاهرة في قلب الاقتصاد المصري المزدهر، فهي مدينة تلتقي فيها فرص الأعمال بالبنية التحتية الاستراتيجية، والقوى العاملة الماهرة، والاستثمارات الدولية المتنامية. سواء كنت رائد أعمال أجنبيًا تدخل السوق المصرية لأول مرة، أو مستثمرًا محليًا تُطلق مشروعك التالي، فإن تأسيس شركتك في القاهرة يتطلب تخطيطًا قانونيًا دقيقًا ودعمًا احترافيًا.

تُقدم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات شاملة لمساعدة المستثمرين على تأسيس شركاتهم في القاهرة بكفاءة وقانونية وثقة تامة في كل خطوة من خطوات العملية.

لماذا تُعدّ القاهرة الوجهة التجارية الأولى في مصر؟

1. بوابة اقتصادية للشرق الأوسط وأفريقيا

تُتيح القاهرة الوصول المباشر إلى السوق المصري الذي يزيد حجمه عن 100 مليون نسمة، وتُشكّل مقرًا إقليميًا لمئات الشركات متعددة الجنسيات. كما أن قرب المدينة من طرق التجارة والمناطق الصناعية والمؤسسات المالية يجعلها نقطة انطلاق مثالية للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

٢. إطار قانوني وتنظيمي متين

يوفر قانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أساساً متيناً للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ويضمن هذان القانونان تحويل الأرباح إلى الخارج، ويسمحان بالتملك الأجنبي الكامل في معظم القطاعات، ويقدمان حوافز ضريبية وجمركية متنوعة للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

3. قوة عاملة ماهرة وتنافسية

تضم القاهرة شريحة واسعة من الشباب المتعلمين ذوي الخبرات المتنوعة، من الهندسة وتكنولوجيا المعلومات إلى التصنيع والتمويل والخدمات. وهذا ما يجعلها قاعدة مثالية للمقرات التشغيلية ومرافق الإنتاج على حد سواء.

المتطلبات القانونية لتأسيس شركة في القاهرة

يتضمن تأسيس شركة في مصر عدة خطوات تخضع بشكل رئيسي لإشراف الهيئة العامة للضرائب، والسجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية. يُعدّ فهم هذه الإجراءات، وترتيب إتمامها، أمرًا أساسيًا لتجنب التأخيرات المكلفة.

إليكم ملخصًا مبسطًا:

١. اختيار الشكل القانوني

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) – مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مسؤولية محدودة للمساهمين.

شركة مساهمة (ش.م) – مناسبة للمشاريع الكبيرة أو لمن يخططون لجمع رأس مال.

فرع – للشركات الأجنبية الراغبة في العمل في مصر باسمها الحالي.

مكتب تمثيلي – لأغراض أبحاث السوق أو لأغراض غير تجارية.

٢. حجز اسم الشركة

يجب أن يكون الاسم معتمدًا من قبلالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومتوافقًا مع معايير التسمية.

٣. إعداد النظام الأساسي للشركة

يُصاغ النظام الأساسي باللغة العربية، ويُوثق رسميًا، ويُعتمد قانونيًا، مع توضيح أهداف الشركة، والمساهمين، وهيكل رأس المال.

٤. إيداع رأس المال

افتح حسابًا بنكيًا مؤقتًا وأودع رأس المال المطلوب (يختلف المبلغ حسب نوع الشركة).

٥. التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)

قدم جميع المستندات اللازمة للموافقة على التأسيس. بمجرد إصدارها، تكتسب شركتك صفة قانونية.

٦. التسجيل في الضرائب والتأمينات الاجتماعية

احصل على بطاقة الضريبة، وشهادة ضريبة القيمة المضافة، وسجل الموظفين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية.

٧. الحصول على تراخيص التشغيل

قد تُطبق تراخيص إضافية خاصة بالقطاع (صناعي، سياحي، تعليمي، إلخ) حسب نشاطك.

كيف يُحدث مكتب محاماة موثوق فرقًا؟

قد يُعرّضك بدء مشروع تجاري في القاهرة دون استشارة قانونية متخصصة لعقبات بيروقراطية، والمخاطرة بتسجيل أوراق غير صحيحة، أو حتى مخالفة القانون المصري. إليك لماذا يضمن لك التعاون مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة النجاح:

1. استشارات قانونية استراتيجية من اليوم الأول

نُقيّم أهدافك، وقطاع عملك، وهيكل ملكيتك لنوصي بأفضل هيكل تنظيمي من حيث الكفاءة والتكلفة. يضمن فريقنا القانوني التزامك بجميع اللوائح مع تحقيق أقصى استفادة من الحوافز المتاحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

٢. صياغة قانونية ثنائية اللغة

تُعدّ جميع الوثائق والعقود والملفات باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن الدقة القانونية الكاملة والشفافية التامة للمستثمرين الأجانب.

٣. التواصل المباشر مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة

نتولى جميع عمليات التقديم والمتابعة مع الجهات المصرية المختصة، بدءًا من تسجيل الشركة وحتى الحصول على التراخيص، مما يوفر عليكم أسابيع من العمل الإداري.

٤. رسوم شفافة وثابتة

يقدم مكتبنا عروض أسعار مكتوبة تتضمن تفصيلاً واضحاً للرسوم الحكومية ورسوم الخدمات القانونية. لا توجد تكاليف خفية، ولا مفاجآت.

٥. دعم ما بعد التأسيس

بعد تأسيس شركتكم، نستمر في تقديم الخدمات التالية:

تسجيل الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

الاستشارات في مجال قانون العمل والتوظيف.

صياغة العقود واتفاقيات المساهمين.

تقديم التقارير السنوية وإدارة الامتثال.

مثال: تأسيس سلس لشركة استثمارية خليجية

تواصلت مجموعة مقاولات سعودية مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لافتتاح فرع لها في القاهرة.

قمنا بتقييم نموذج أعمالهم، وأوصينا بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لضمان ملكية كاملة.

أعدّ محامونا النظام الأساسي للشركة، وتولّوا التحقق من رأس المال المصرفي، ونسّقوا مع الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الموافقة السريعة.

حصلت الشركة على سجلها التجاري وبطاقة ضريبية خلال ثلاثة أسابيع، وهي مرخصة بالكامل وجاهزة للعمل في القاهرة.

لا يزال العميل حتى اليوم يعتمد على مكتبنا في خدمات حوكمة الشركات وصياغة العقود.

لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

خبرة في التعامل مع السلطات المحلية: لدينا تواصل يومي مع الهيئة العامة للاستثمار في مصر، وهيئة الضرائب، وغيرها من الجهات التنظيمية في القاهرة.

خبرة عابرة للحدود: مثالية للمستثمرين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأوروبا الراغبين في دخول السوق المصرية.

حلول قانونية شاملة: من تأسيس الشركات إلى الترخيص والتوظيف وتسوية المنازعات.

التزام استباقي باللوائح: نساعد عملاءنا على الالتزام بالمواعيد النهائية التنظيمية وتجنب العقوبات.

نهج يركز على العميل: أهداف أعمالكم هي التي تحدد استراتيجيتنا القانونية، وليس العكس.

نصائح قانونية أساسية للمستثمرين في القاهرة

احرص دائمًا على أن يعكس النظام الأساسي لشركتك المرونة المستقبلية، كإضافة أنشطة جديدة أو تعديل رأس المال.

احتفظ بعقد إيجار محدّث وعنوان محلي مُحدّث، فكلاهما إلزامي للالتزام المستمر بالقانون.

قدّم الإقرارات الضريبية السنوية وتجديدات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في المواعيد المحددة لتجنب الإيقاف.

استعن بمكتب محاماة مرخص، وليس بوكلاء مستقلين، لضمان صحة جميع التسجيلات والوثائق قانونيًا.

خاتمة

تُعد القاهرة قلب المشهد التجاري النابض في مصر، ومع الشريك القانوني المناسب، تستطيع شركتكم ترسيخ وجود قوي ومتوافق مع القوانين وقابل للتوسع هنا.