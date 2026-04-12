محاضر الجمعيات العمومية: توثيق قرارات أم تسجيل خلافات؟

في ظل التطور التشريعي الذي شهده الإطار القانوني للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ليعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعيد ضبط الممارسات العملية داخل الكيانات التجارية، لا سيما الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن بين أبرز المسائل التي أفرزتها الممارسة العملية، مسألة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وما إذا كانت تُعد مجرد سجل تنظيمي داخلي أم أداة إثبات يُعتد بها أمام القضاء.

تنص المادة (92) من المرسوم بقانون على أن الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد مرة واحدة على الأقل سنوياً خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، كما يجوز انعقادها في أي وقت بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال. ويؤكد هذا التنظيم على مركزية الجمعية العمومية كسلطة عليا في اتخاذ القرارات الجوهرية التي تحدد مسار الشركة.

أما المادة (100)، فقد ألزمت بتحرير محضر يتضمن خلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتدوين قراراتها في سجل يُحفظ في مقر الشركة، مع منح الشركاء حق الاطلاع عليه. وهنا يثور التساؤل الجوهري: ما المقصود بـ”خلاصة وافية”، وما حدود هذا الالتزام؟

بين التدوين التفصيلي والتدوين الملخص

عملياً، ينقسم التوجه إلى مدرستين: الأولى تدعو إلى التدوين التفصيلي لكل ما يُقال خلال الاجتماع، بما في ذلك المداخلات والردود والاتهامات المتبادلة؛ والثانية، وهي التي نؤيدها، تلتزم بالتدوين الملخص وفقاً لنص القانون وروحه.

فالمشرع، باستخدامه لمصطلح “خلاصة”، لم يقصد بأي حال من الأحوال تحويل محضر الاجتماع إلى محضر جلسة قضائية أو مذكرة دفاع، بل أراد توثيق الوقائع الجوهرية التي تعكس صحة انعقاد الاجتماع وسلامة القرارات الصادرة عنه. وعليه، فإن دور سكرتير الشركة أو أمين سر الاجتماع يتركز في تسجيل النتائج والتوجهات العامة التي أدت إلى اتخاذ القرار، وليس سرد الوقائع بشكل حرفي.

الطبيعة القانونية لمحضر الاجتماع

من المهم التأكيد على أن محضر اجتماع الجمعية العمومية هو مستند إداري تنظيمي في المقام الأول، وليس أداة للترافع أو وسيلة لتضمين دفوع قانونية مفصلة. والاحتجاج به أمام القضاء يكون عادة لإثبات صدور قرار معين أو الطعن في صحته، وليس لاستخدامه كبديل عن المذكرات القانونية.

إلا أن بعض الشركاء، خاصة في ظل وجود خلافات بينهم، يسعون إلى فرض تدوين تفصيلي لعباراتهم ودفوعهم داخل المحضر، ظناً منهم أن ذلك يعزز موقفهم القانوني مستقبلاً. بل إن البعض قد يلوّح بعدم التوقيع أو الانسحاب من الاجتماع ما لم يتم تضمين أقواله حرفياً. وهذه الممارسات، في حقيقتها، تمثل انحرافاً عن الغاية الأساسية من الاجتماع، وتؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرارات وإهدار وقت الشركاء.

ما الذي يجب تدوينه فعلياً؟

:انسجاماً مع أحكام القانون والممارسات السليمة، ينبغي أن يتضمن محضر الاجتماع العناصر التالية

مكان وتاريخ الاجتماع ووقت انعقاده وانتهائه.

بيان الحضور ونسبة تمثيلهم، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني.

جدول الأعمال والبنود المطروحة للنقاش.

ملخص وافٍ للمناقشات، يقتصر على النقاط الجوهرية والاعتراضات الرئيسية.

نتائج التصويت على كل قرار بشكل واضح ودقيق، مع بيان نسب الموافقة أو الرفض.

.أما التحفظات، فيكفي إثباتها بصورة مقتضبة مع الإشارة إلى سبب جوهري، دون الخوض في تفاصيل إنشائية أو اتهامات شخصية

الانعكاسات العملية للتدوين المفرط

إن الإفراط في تدوين التفاصيل لا يضيف قيمة قانونية حقيقية، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فالمحاضر التي تمتلئ بالمشاحنات والخلافات الشخصية قد تُستخدم لاحقاً للإضرار بسمعة الشركة، وتُظهرها ككيان يعاني من نزاعات داخلية، مما يؤثر سلباً على ثقة البنوك والجهات التنظيمية والمتعاملين معها.

علاوة على ذلك، فإن تحويل الاجتماع إلى منصة لتسجيل المواقف التفصيلية يُفرغ الجمعية العمومية من وظيفتها الأساسية كأداة لاتخاذ قرارات تجارية فعالة، ويحولها إلى ساحة جدل لا ينتهي.

خلاصة القول

إن محضر اجتماع الجمعية العمومية ليس سجلاً لخصومات الشركاء، بل هو مرآة لقراراتهم. والالتزام بالتدوين الملخص الذي نص عليه القانون يُعد حماية للشركة من الانزلاق إلى نزاعات شكلية تعيق عملها. وعلى سكرتير الشركة أو أمين السر أن يمارس دوره بمهنية واستقلالية، متمسكاً بحدود القانون، وقادراً على مقاومة الضغوط التي تهدف إلى تحميل المحضر ما لا يحتمل.

في النهاية، يبقى القضاء معنيّاً بتقييم مشروعية القرار، لا بتفاصيل النقاش الذي سبقه. ومن ثم، فإن إثبات الموقف القانوني لا يتطلب سوى تسجيل واضح للقرار والتحفظات الجوهرية عليه، دون الحاجة إلى إغراق المحضر بتفاصيل لا تخدم سوى تعقيد المشهد القانوني للشركة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.