19 February 2026

Предоставление Земельных Участков Для Ведения Сельскохозяйственного Бизнеса В Беларуси

Belarus Corporate/Commercial Law
Julia Stefanovich and Maxim Lashkevich
Сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей экономики Беларуси, меющая огромный потенциал для ведения предпринимательской деятельности.

Юлия Стефанович, юрист практики "Корпоративное право, M&A" GRATA International Belarus и Максим Лашкевич, Партнер, руководитель практики «Строительство и Недвижимость» GRATA International Belarus подготовили брошюру в которой рассказали:

  • на участках с каким целевым назначением можно заниматься ведением сельского хозяйства;
  • как получить земельные участки для ведения сельского хозяйства.

Authors
Photo of Julia Stefanovich
Julia Stefanovich
Photo of Maxim Lashkevich
Maxim Lashkevich
