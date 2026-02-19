Предоставление Земельных Участков Для Ведения Сельскохозяйственного Бизнеса В Беларуси

Julia Stefanovich’s articles from GRATA International are most popular:
Сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей экономики Беларуси, меющая огромный потенциал для ведения предпринимательской деятельности.
Юлия Стефанович, юрист практики "Корпоративное право, M&A" GRATA International Belarus и Максим Лашкевич, Партнер, руководитель практики «Строительство и Недвижимость» GRATA International Belarus подготовили брошюру в которой рассказали:
- на участках с каким целевым назначением можно заниматься ведением сельского хозяйства;
- как получить земельные участки для ведения сельского хозяйства.
