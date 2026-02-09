دعم عمليات الاندماج والاستحواذ من مصر | خدمات M&A دولية

- within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
مع اتساع نطاق النشاط الاقتصادي العالمي، بات التوسع خارج الحدود خيارًا استراتيجيًا للشركات المصرية، من خلال الاندماجات والاستحواذات والشراكات مع أطراف في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وغيرها من الأسواق. وفي المقابل، ينظر المستثمرون الأجانب إلى السوق المصري كمنصة انطلاق نحو أفريقيا والمنطقة العربية.
لكن مع الفرص تأتي التعقيدات. فكل صفقة عابرة للحدود تنطوي على أنظمة قانونية متعددة، ولوائح تنظيمية، ولغات مختلفة، حيث يمكن لأي خطأ بسيط أن يؤخر الصفقة أو يفشلها. وهنا يأتي دور مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية
بصفتنا مكتبًا رائدًا في مجال قانون الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ في مصر، نقدم دعمًا شاملًا لتلك العمليات عبر الحدود، لضمان هيكلة معاملتك الدولية، والتفاوض عليها، وإتمامها بإحترافية قانونية.
1. مصر – مركز استراتيجي لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية
يُعدّ موقع مصر المركزي ومعاهدات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 50 دولة، من العوامل التي تجعلها قاعدة جذابة لعمليات الدمج والاستحواذ متعددة الجنسيات. إذ يُمكن للشركات العاملة فيها التوسع بكفاءة في أفريقيا والخليج وأوروبا.
وتُواصل الإصلاحات الحكومية المُشجعة للاستثمار – ولا سيما قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمبادرات الجارية للبنك المركزي وهيئة تنظيم الأسواق المالية - تشجيع عمليات الاستحواذ الدولية والمشاريع المشتركة.
ونتيجةً لذلك، تُشارك الشركات المصرية بشكل متزايد في:
- استثمارات خارجية للاستحواذ على شركات تابعة أجنبية.
- عمليات استحواذ داخلية من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.
- مشاريع مشتركة بين شركاء محليين ودوليين.
- عمليات إعادة هيكلة استراتيجية استعدادًا للإدراج في البورصة العالمية أو جولات التمويل.
٢. تحديات عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود
تجمع المعاملات عبر الحدود بين ولايات قضائية وثقافات قانونية متعددة. تشمل التحديات الشائعة ما يلي:
- الموافقات التنظيمية في عدة دول (مثل الهيئة العامة للاستثمار في مصر، وهيئة سوق المال أو وزارة الاستثمار السعودية، أو هيئات المنافسة الأوروبية).
- قيود الصرف الأجنبي وتحويل رأس المال.
- اختلافات اللغة والوثائق التي تؤثر على قابلية الإنفاذ.
- التوافق الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي بين الولايات القضائية.
- الالتزام بقوانين العمل والتوظيف خلال مرحلة التكامل بعد الاندماج.
- اختلاف معايير حوكمة الشركات بين أنظمة القانون المدني وأنظمة القانون العام.
بدون تنسيق قانوني متخصص، قد تُؤدي هذه العوامل إلى مخاطر خفية وتعرضات مالية.
٣. خدماتنا القانونية العالمية في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ
نقدم دعمًا شاملاً لعمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود لعملائنا المصريين والدوليين، ويشمل ذلك:
أ. هيكلة الصفقات والتخطيط القضائي
نصمم أطرًا للمعاملات تتوافق مع القانون المصري وتراعي متطلبات الدول الشريكة. ويُقيّم محامونا ما إذا كان شراء الأسهم أو نقل الأصول أو هيكل المشروع المشترك يحقق أفضل النتائج – قانونيًا وماليًا.
ب. التدقيق القانوني الدولي
يقوم فريق التدقيق القانوني لدينا بمراجعة المسائل المتعلقة بالشركات والعقود واللوائح التنظيمية في مختلف الولايات القضائية من خلال شبكة فروعنا الدولية، لضمان تحديد جميع المؤشرات التحذيرية قبل التوقيع.
ج. صياغة العقود والتفاوض عليها بلغتين
نقوم بصياغة اتفاقيات ثنائية اللغة (العربية/الإنجليزية أو الفرنسية/الإنجليزية) تعكس المعايير المحلية والدولية، بما في ذلك:
- اتفاقيات شراء الأسهم أو الأصول.
- اتفاقيات المساهمين ولوائح الحوكمة.
- اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم المنافسة.
- بنود الضمان والتعويض.
د. الإيداعات التنظيمية والتنافسية
نتولى جميع الإيداعات المطلوبة لدى:
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة المنافسة المصرية فيما يتعلق بالجوانب المحلية.
- الهيئات التنظيمية الأجنبية (هيئة سوق المال، الهيئة العامة للمنافسة، وزارة الاستثمار السعودية، أو المفوضية الأوروبية) للحصول على الموافقات الدولية.
هـ. التكامل والامتثال بعد إتمام الصفقة
نساعد في مواءمة التسجيلات الضريبية، والتزامات التوظيف، ومعايير الحوكمة المستمرة، لضمان التزام كيانكم العابر للحدود بالقوانين في جميع الولايات القضائية.
4. مثال – عملية استحواذ عابرة للحدود بين مصر ودول الخليج
سعت شركة لتصنيع الأغذية مقرها القاهرة إلى الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة توزيع سعودية لتوسيع صادراتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
تلخص دورنا فيما يلي:
- هيكلة صفقة ثنائية الاختصاص القضائي وفقًا لقوانين الشركات المصرية والسعودية.
- إجراء الفحص النافي للجهالة في كلا البلدين في آن واحد.
- صياغة وثائق الصفقة بلغتين، بما يتوافق مع قواعد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ووزارة الاستثمار السعودية.
- تقديم طلبات الموافقات اللازمة من هيئات المنافسة في كلا البلدين.
- إتمام نقل الأسهم، وإتمام الصفقة، وتحديث التراخيص خلال ٧٠ يومًا.
النتيجة: امتثال كامل للوائح، وهيكلة فعّالة ضريبيًا، وتكامل سلس – نموذج احترافي للتعاون العابر للحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
٥. الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود
في مصر، تشمل القوانين الرئيسية ما يلي:
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – ينظم عمليات الاندماج والتحول وتبادل الأسهم.
- قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ – ينظم الاستثمارات الأجنبية والحوافز.
- قانون المنافسة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ – أحكام مراقبة الاندماج.
- قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – الاستحواذ على الشركات المدرجة.
- القانون المدني والتجاري – يدعمان الالتزامات التعاقدية وقابليتها للتنفيذ.
تعتمد الجوانب الدولية على معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مما يضمن المعاملة العادلة وتقليل التعرض الضريبي.
6. خطوة بخطوة: إدارة عملية اندماج واستحواذ عابرة للحدود من مصر
|
المرحلة
|
الأنشطة الأساسية
|
المدة التقريبية
|
التخطيط الأولي
|
دراسة جدوى، تحليل الاختصاص القضائي
|
من 1-2 أسبوع
|
التحقق النافي للجهالة
|
مراجعة الوثائق، تقييم المخاطر
|
من 2-4 أسابيع
|
التفاوض على العقد
|
صياغة اتفاقيات البيع والشراء، إعداد النسخة النهائية بلغتين
|
من 3-5 أسابيع
|
الموافقات التنظيمية
|
الإيداعات الخاصة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة والإيداعات الأجنبية
|
من 4-8 أسابيع
|
إتمام الدمج والتكامل
|
تحديثات التسجيل والعمالة والضرائب
|
من 2-3 أسابيع
تضمن منهجيتنا القائمة على مراحل الإنجاز الشفافية والتنسيق الفعال بين مختلف الاختصاصات القضائية.
٧. عناصر التكلفة النموذجية
تتضمن عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود تكاليف قانونية وتنظيمية وإدارية متعددة المستويات، تشمل عادةً ما يلي:
- رسوم الاستشارات القانونية والتدقيق النافي للجهالة.
- مصاريف الترجمة والتوثيق والتصديق.
- رسوم تقديم الطلبات التنظيمية ورسوم المنافسة.
- الاستشارات الضريبية والمحاسبية عبر الحدود.
نقدم تقديرات ثابتة أو تقديرات قائمة على مراحل الإنجاز لضمان ميزانية قابلة للتنبؤ بدون تكاليف خفية أو مفاجآت.
٨. لماذا تختارون مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة لدعم عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية؟
- خبرة عابرة للحدود: نعمل في مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الأسواق الرئيسية من خلال شركات شريكة موثوقة.
- صياغة وتفاوض ثنائي اللغة: وثائق باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية جاهزة للتنفيذ محليًا ودوليًا.
- سهولة الوصول إلى الجهات التنظيمية: تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للاستثمار في مصر، وجهاز حماية المنافسة, وهيئة سوق المال، ووزارة الاستثمار السعودية.
- استراتيجية متكاملة: نجمع بين خبراتنا في مجالات الشركات والمنافسة والضرائب والعمالة في حل قانوني واحد.
- نهج شفاف يركز على النتائج: جداول زمنية فعالة، ومخرجات واضحة، ونتائج قابلة للقياس.
يتجاوز دورنا مجرد إعداد الوثائق القانونية، فنحن شركاء استراتيجيون نحمي استثماراتكم في كل خطوة.
٩. قطاعات عبر الحدود ذات نشاط مُكثف
يُعدّ المستثمرون المصريون والأجانب الأكثر نشاطًا في القطاعات التالية:
- الطاقة المتجددة: شراكات إقليمية لمشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر.
- الرعاية الصحية والأدوية: عمليات استحواذ على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحسين سلاسل التوريد.
- التكنولوجيا والتقنية المالية: مشاريع مشتركة بين الشركات الناشئة المصرية والخليجية.
- التصنيع والخدمات اللوجستية: توحيد إقليمي لتحسين التوزيع.
- الضيافة والعقارات: مشاركة أجنبية في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات.
نُصمّم استراتيجياتنا في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ بما يتناسب مع البيئة التنظيمية وأهداف العمل لكل قطاع.
10. خاتمة — الدقة القانونية أساس الثقة في المعاملات العابرة للحدود
تعتمد نجاحات الاندماج والاستحواذ الدولي على التخطيط المسبق والتنسيق المحكم والتنفيذ القانوني السليم. وتتيح مصر اليوم للشركات الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، متى تم الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية في جميع المراحل.
تُقدّم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات دعم متكاملة لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستوى الدولي، نوفّر دعمًا عالميًا لعمليات الاندماج والاستحواذ يحظى بثقة الشركات والمستثمرين. وسواء كنتم بصدد الاستحواذ في الخارج أو دخول السوق المصري للمرة الأولى، يضمن محامونا الامتثال الكامل، وتقليل المخاطر، وتحقيق نتائج مستدامة.
ندعوكم للتواصل مع مكتبنا بالقاهرة لترتيب استشارة سرية مع فريق الشركات المتخصص لدينا.
دعونا نتعاون معكم في صفقتكم العابرة للحدود المقبلة — لنرشدكم بسلاسة، وبرؤية استراتيجية، وبأعلى درجات الأمان القانوني.
