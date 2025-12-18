ARTICLE
18 December 2025

Beteiligungsaufbau «über Nacht» in kotierten Gesellschaften – Rechtliche Analyse von Instrumenten zum Beteiligungsaufbau

Der vorliegende Beitrag untersucht die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Instrumente für einen Beteiligungsaufbau in kotierten Gesellschaften «über Nacht».
Der vorliegende Beitrag untersucht die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Instrumente für einen Beteiligungsaufbau in kotierten Gesellschaften «über Nacht». Hierzu beschreibt er verschiedene Instrumente, mit denen innert kürzester Zeit bedeutende Beteiligungen an kotierten Gesellschaften aufgebaut werden können zunächst in ihrer wirtschaftlichen und funktionalen Ausgestaltung und analysiert anschliessend ihre rechtliche Zulässigkeit und Wirkung in der Schweiz, insbesondere aus offenlegungsrechtlicher und übernahmerechtlicher Sicht sowie vor dem Hintergrund der gesellschaftsrechtlichen Vinkulierungsmöglichkeit nach Art. 685d Abs. 2 OR.

Rechtliche Analyse von Instrumenten zum Beteiligungsaufbau

