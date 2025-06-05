Юридическое присутствие в Беларуси: Изменения 2025

ВНИМАНИЕ: ЗАКРОЙТЕ ВАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДО 18 МАЯ 2025 ГОДА

Напоминаем вам, что в связи с новой редакцией Гражданского кодекса Республики Беларусь иностранным компаниям, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь, необходимо закрыть представительства до 18 мая 2025 года, и продолжить предпринимательскую деятельность в одном из вариантов:

открытие филиала иностранной организации;

открытие дочерней компании.

Кроме того, альтернативным вариантом остается покупка долей (акций) в действующих юридических лиц.

ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОНО МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ.

ЭТА БРОШЮРА ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Форма юридического присутствия Преимущества Недостатки Возможности Филиал Компания осуществляет контроль за деятельностью филиала и определяет границы его полномочий;

Всё имущество, включая денежные средства, принадлежит головной компании: оно может быть передано и изъято по решению головной компании;

Руководителю, являющемуся иностранным гражданином, не требуется получать специальное разрешение на трудоустройство и рабочую визу. Филиалы должны быть зарегистрированы в качестве постоянного представительства, на них распространяется аналогичный налоговый режим;

Бенефициаром, в том числе для целей банковского комплаенса, остается головная компания;

Все риски и ответственность за деятельность филиала лежат на компании. Подойдет компаниям с устоявшимся бизнесом, которые уже действуют либо планируют заходить на рынок Беларуси. Филиал – идеальный вариант для оформления, например, торговых представителей на территории Беларуси. Руководитель филиала сможет участвовать в закупках, заключать сделки от имени головной компании, что обеспечит более оперативное участие в гражданском обороте на территории Беларуси. Представительство Низкая налоговая нагрузка;

Компания осуществляет контроль за деятельностью филиала и определяет границы его полномочий;

Всё имущество, включая денежные средства, принадлежит головной компании: оно может быть передано и изъято по решению головной компании;

Руководителю, являющемуся иностранным гражданином, не требуется получать специальное разрешение на трудоустройство и рабочую визу. Может выполнять только «поддерживающие» виды деятельности (например, маркетинговые исследования);

Может иметь не более 5 иностранных сотрудников;

Материнская компания остается бенефициаром, в том числе для целей соблюдения требований банков;

Материнская компания несет все риски и ответственности за деятельность представительства. Подходит для крупных компаний с интересами в Беларуси. Подходит для обеспечения продвижения продукции компании и GRменеджмента в Беларуси. Ограничена в видах деятельности, поэтому не подходит для ведения бизнес-деятельности. Дочерняя компания Дочерняя компания самостоятельно несет ответственность по своим долгам и обязательствам, что может снизить риски для материнской компании (НО! материнская компания может быть привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам дочерней компании;

При проведении KYCпроцедур акцент проверок будет на статусе дочерней компании;

Имеет право получать лицензии, на осуществление лицензируемой деятельности;

Имеет право на использование специальных правовых режимов (ПВТ, СЭЗ, Технопарки и пр.). Несет полноценную налоговую нагрузку;

Для финансирования деятельности компании нельзя безвозмездно передать деньги или имущество;

Если руководителем будет иностранный гражданин, то нужно получать специальное разрешение на трудоустройство;

Появляется необходимость вести отдельный бухгалтерский учет и документооборот. Вариант открытия полноценного юридического лица подойдет компаниям, желающим вести полноценную деятельность на территории Беларуси, расширить бизнес, например, реализовать новое направление деятельности, открыть новую производственную площадку.

При принятии решения о дальнейшем существовании вашего бизнеса в Беларуси и последующих действиях важно тщательно оценить все плюсы и минусы, провести детальный анализ и разработать стратегию дальнейшей деятельности. А помочь в этом могут специалисты практики «Корпоративное право, M&A».

КАК... [ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ]

Итак, вы выбрали форму присутствия. Что дальше?

Подготовьте документы учредителя

Независимо от выбранной вами формы присутствия, потребуются следующие документы: легализованный выписка из торгового реестра;

легализованная доверенность для представителя в Беларуси;

решение материнской компании. Подготовьте документы для вашего нового учреждения

Документы и их содержание зависят от формы присутствия. Например, Устав для дочерней компании, Регламент для представительства и филиала. Подайте документы в регистрационный орган

Следующая процедура (снова) зависит от вашей выбранной формы присутствия.

NB При получении заявления на открытие представительства или филиала регистрационный орган (областные исполнительные комитеты, Минский городской комитет, администрация Парка высоких технологий «Великий камень») запросит информацию из прокуратуры и государственных органов безопасности для оценки возможности такого открытия. Открытие может быть отклонено, если оно какимлибо образом противоречит интересам национальной безопасности. Регистрационные органы также запросят согласование на открытие представительства или филиала от заинтересованных органов и информацию о невыполненных обязательствах иностранной организации у таможенных органов, социального фонда, Белгосстраха. Если у иностранной организации есть неуплаченные таможенные пошлины, ей будет отказано в открытии представительства или филиала.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.