ترخيص المكتب العلمي والفني في السعودية

مقدمة: تسعى المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق العديد من الفرص والتسهيلات للمستثمرين، وذلك بهدف التوسع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية والإقتصادية في المملكة. من بين هذه التسهيلات هو تسهيل الحصول على التراخيص للمكاتب العلمية والفنية للمستثمرين الأجانب، ولديهم وكلاء وموزعون ومستهلكون لمنتجات الشركة الأجنبية داخل المملكة. وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل فيما يلي:

تراخيص المكتب العلمي والفني وأنواعها

تراخيص المكاتب العلمية والفنية هي تراخيص تصدرها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وتُقدم هذه الخدمة للشركات الأجنبية التي لديها وكيل سعودي أو موزع معتمد بالمملكة وترغب في فتح مكتب يقدم الخدمات العلمية والفنية لوكلاء وموزعي ومستهلكي منتجات الشركة.

أنواع المكاتب العلمية والفنية:

تشمل ترخيص المكاتب العاملة في مجالات:

البرمجيات وتطوير الأنظمة الإلكترونية

مجالات الأبحاث والهندسة والتصميم والابتكار

الجهة المعنية بإصدار تراخيص المكتب العلمي والفني هي الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مستندات الحصول على تراخيص المكتب العلمي والفني في السعودية

المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص مكتب علمي وفني:

صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية.

صورة الوكالة المعتمدة للوكيل أو الموزع السعودي.

يتم التقديم على تراخيص المكتب العلمي والفني من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، ويتم تنفيذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.

شروط الحصول على الترخيص

الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص المكتب العلمي والفني:

يجوز للمكتب دراسة السوق بالنسبة لنوع نشاط الشركة وإعداد تقارير عن هذه الدراسة للمركز الرئيسي، ويقوم المكتب بتقديم ملخص سنوي عن نشاطه لوزارة الاستثمار.

يُحظر على المكتب تنفيذ أي عقود أو القيام بنشاط تجاري أو استثماري في المملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يُحظر عليه تقاضي أية أتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين.

المقابل المالي للحصول على تراخيص المكاتب العلمية والفنية للمنشأة

المقابل المالي لإصدار الترخيص هو 2000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى خمس سنوات.

المقابل المالي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار هو 10000 ريال سعودي، ومن ثم يُطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية بقيمة 60000 ريال سعودي عن كل سنة.

مدة سداد المقابل المالي للخدمة هي 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة تُعد الخدمة ملغية ويجب التقدم لها مرة أخرى.

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