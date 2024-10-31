Реструктуризация Бизнеса И Сделки Слияний И Поглощений В Кыргызстане

1) В каких формах может быть осуществлена реорганизация юридического лица?

Реорганизация юридического лица осуществляется в формах:

слияния;

присоединения;

разделения;

выделения;

преобразования.

Реорганизация может быть осуществлена по решению учредителей юридического лица либо органа юридического лица уполномоченного на то учредительными документами. В отношении банков, финансово-кредитных организаций, для которых осуществление операций, установленных в лицензии, является единственным разрешенным видом деятельности, решение принимается уполномоченным государственным органом.

2) Каковы процедуры разделения или слияния компании?

Слияние представляет собой одну из форм реорганизации, при которой два или более юридических лица объединяются в одно новое юридическое лицо. В результате данного процесса прежние юридические лица прекращают свою деятельность, а все их права и обязанности в порядке правопреемства переходят к вновь созданному юридическому лицу.

Разделение является формой реорганизации, при которой одно юридическое лицо прекращает существование путем распределения его на два или более новых юридических лица. При этом права и обязанности реорганизованной компании также распределяются между вновь образованными юридическими лицами.

3) Как выделить отдельный вид деятельности в самостоятельную компанию?

Выделение отдельного вида деятельности существующей компании в отдельную компанию возможно в рамках процедуры выделения. В результате выделения происходит частичное правопреемство.

4) Возможно ли осуществить реорганизацию компании в случае банкротства?

По общему правилу осуществление реорганизации в рамках банкротства возможно. Реорганизация юридического лица в случае банкротства проводится в случае объявления судом или объявления собрания кредиторов. Помимо прочего в соответствии с законодательством о банкротстве суд вправе в целях обеспечения требований кредиторов запретить органам управления принимать решение без согласия суда или временного администратора (при наличии) о реорганизации.

5) Согласия каких государственных органов необходимо получить для сделок слияний-поглощений?

Как правило, государственный контроль распространяется на сделки хозяйствующих субъектов в случаях их реорганизации через слияние, присоединение и преобразование. Для осуществления слияний и поглощений требуется получение одобрения Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

В отдельных сферах, например, в банковской, реорганизация банка (включая слияние и поглощение) может быть осуществлена только с согласия Национального банка Кыргызской Республики. Кроме того, для субъектов различных отраслей могут потребоваться согласования с другими государственными органами.

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