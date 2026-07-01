[Webinaire] Mode et contrefaçon | 28 Juillet 2026

This content appears to be a copyright notice and consent choice interface from Novagraaf's website. The minimal text suggests this is likely a footer or cookie consent banner rather than substantive article content.

Article Insights

Elli Velissaropoulos’s articles from Novagraaf Group are most popular: within Intellectual Property topic(s)

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union

in European Union Novagraaf Group are most popular: within Privacy topic(s)

Webinaire #2 : Mode & Contrefaçon

Mardi 28 juillet 2026 | 10h CET

Langue : Français (traduction automatique en anglais disponible en direct)

S'inscrire au webinaire

Mode et contrefaçon : Protéger les droits de propriété intellectuelle sur le terrain et en ligne

Webinaire #2 d'une trilogie dédiée à la lutte contre la contrefaçons dans les secteurs à forte exposition

Après un premier épisode consacré au sport, Novagraaf vous invite au deuxième volet de sa trilogie dédiée à la lutte anti-contrefaçon dans les secteurs les plus exposés. Cette nouvelle session sera consacrée à l'univers de la mode, avant un dernier rendez-vous dédié au secteur des boissons alcoolisées.

À l’occasion des fortes expositions des marques de mode, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle se multiplient : copies de collections, contrefaçons de pièces iconiques, détournement de marques, ventes illicites sur les marketplaces et réseaux sociaux, et accélération des flux internationaux.

Dans ce contexte, comment anticiper les risques et mettre en place une stratégie de protection efficace pour ses marques, dessins & modèles et autres actifs de PI ?

Témoignage client : les enjeux de la propriété intellectuelle dans la mode

les enjeux de la propriété intellectuelle dans la mode

Les défis évoqués dans ce webinaire sont une réalité quotidienne pour les acteurs du secteur. Dans ce témoignage exclusif, Mélanie Fronty, Directrice Juridique d'Isabel Marant, partage son retour d'expérience sur les enjeux de protection des marques et créations d'une maison de mode présente à l'international.

Elle revient notamment sur les risques liés à la contrefaçon, aux dépôts opportunistes, à l'appropriation de signes distinctifs ainsi qu'à la nécessité de mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle globale pour accompagner le développement de la marque.

Cette session sera animée par Elli Velissaropoulos et Marc-Emmanuel Mellet, juristes en propriété industrielle spécialisés en marques et dessins & modèles, également responsables des pôles de surveillance en ligne et sur le terrain chez Novagraaf.

Ce webinaire propose un décryptage concret des dynamiques de la contrefaçon dans l’univers de la mode, ainsi que sur les stratégies et dispositifs de surveillance et d’action en ligne comme sur le terrain, à privilégier face à la rapidité de copie et à la globalisation des circuits de distribution.

La session abordera notamment les points suivants :

Identifier les risques pour les titulaires de droits dans le secteur de la mode;

Décrypter les tendances pour mieux comprendre les dynamiques de la contrefaçon ;

Anticiper et prioriser : mettre en place une stratégie de protection efficace en période de forte exposition.

Ce webinaire sera animé en français, avec une traduction automatique en anglais disponible en direct.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.