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3 March 2025

Музыка И IP: Что Нужно Знать, Чтобы Избежать Нарушений Исключительного Права

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Музыку понимают люди всех возрастов и профессий, всех социальных статусов и нациоl
Belarus Intellectual Property
Anton Mozol
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Музыку понимают люди всех возрастов и профессий, всех социальных статусов и национальностей. Именно поэтому она всегда является частью рекламной кампании, играет в торговых центрах, салонах красоты, ресторанах. Однако создания эстетического удовольствия посетителей или клиентов недостаточно, необходимо помнить о соблюдении законодательства. 

Когда нужно получить разрешение для использования чужой песни?

Вам необходимо получить разрешение от владельца музыки, если одновременно имеются 2 условия: 

  1. Вы воспроизводите песни или иные произведения. Это может быть проигрывание записи, исполнение вживую и иное.
  2. От деятельности, в которой использовались песни, Вы получаете или планируете получить доход.

Ситуация 1. Включение музыки в кафе, магазине, салоне красоты или ином публичном месте, где находятся потенциальные клиенты. Это считается коммерческим использованием, следовательно, требует разрешения правообладателя.

Ситуация 2. Использование чужих песен в рекламном ролике. Поскольку реклама направлена на получение прибыли, необходимо получить разрешение владельца прав на композицию.

Ситуация 3. Приглашение кавер-бенда, исполняющего популярные песни, в рамках мероприятия для клиентов. Такое использование является коммерческим и требует согласия правообладателей.

Как получить разрешение на использование песни?

Если музыка используется в коммерческих целях, необходимо получить разрешение от владельца музыки путем заключения лицензионного договора. В качестве правообладателя может быть автор слов и мелодии, исполнитель или музыкальный лейбл. 

Как правило, известные исполнители и лейблы заключают договоры об управлении имущественными правами на произведение с организациями по коллективному управлению. 

В Беларуси такой организацией является Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС). Он заключает договоры с пользователями музыки в интересах правообладателей, собирает вознаграждение и представляет их интересы в суде. С актуальным перечнем музыкальных произведений можно ознакомиться в Реестре, в котором представлена информация о названии композиций, имени авторов или исполнителей. 

Таким образом, для правомерного использования чужой музыки предлагаем следующий алгоритм: 

  1. Осуществляем поиск музыкального произведения в Реестре.
  2. Если музыкальное произведение находится в Реестре, заключаем с НЦИС договор об использовании произведений.
    Такой договор основан на модели неисключительной лицензии с указанием в нем перечня произведений, которые будут использоваться, срок использования, порядок расчета и выплаты вознаграждения, порядок предоставления сведений об использовании.
    Размер выплат зависит от способа использования музыки: концертное публичное исполнение, фоновое звучание, сообщение для всеобщего сведения, воспроизведение, импорт и распространение на материальных носителях, публичное исполнение фонограмм. Например, при проигрывании песен через обычные колонки в помещении ателье, куда приходят клиенты, размер выплаты НЦИС за 1 месяц в зависимости от площади помещения составит от 13,00 до 26,00 евро (от 42,00 до 84,00 белорусских рублей), но не менее 0,1% от суммы дохода от основной деятельности.
  3. Если музыкальное произведение не находится в Реестре, необходимо обратиться напрямую к правообладателю для заключения лицензионного договора;

Какие риски использования музыки без разрешения?

Использование музыки в коммерческих целях без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Это может повлечь за собой иск о возмещении убытков или взыскании компенсации, размер которой может достигать 632 000,00 евро (2 100 000,00 белорусских рублей). Кроме того, правообладатель может инициировать административное разбирательство по статье 10.15 КоАП. В таком случае нарушителю грозит штраф до 3 800,00 евро (12 600,00 белорусских рублей) с возможной конфискацией предмета нарушения, например, звукового оборудования.

Судебная практика

В 2024 году Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь рассмотрела 14 дел по искам о взыскании авторского вознаграждения.

В одном из дел НЦИС подал иск о взыскании компенсации за неправомерное публичное исполнение песен на концерте ансамбля. Организатор мероприятия не заключил договор с НЦИС и не уплатил авторское вознаграждение. Суд признал такое использование незаконным и обязал организатора выплатить компенсацию.

Используйте чужую музыку правильно! Это не только сэкономит бюджет в будущем, но и привлечет новых клиентов, сохранив репутацию. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Anton Mozol
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