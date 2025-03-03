Музыка И IP: Что Нужно Знать, Чтобы Избежать Нарушений Исключительного Права

Музыку понимают люди всех возрастов и профессий, всех социальных статусов и национальностей. Именно поэтому она всегда является частью рекламной кампании, играет в торговых центрах, салонах красоты, ресторанах. Однако создания эстетического удовольствия посетителей или клиентов недостаточно, необходимо помнить о соблюдении законодательства.
Когда нужно получить разрешение для использования чужой песни?
Вам необходимо получить разрешение от владельца музыки, если одновременно имеются 2 условия:
- Вы воспроизводите песни или иные произведения. Это может быть проигрывание записи, исполнение вживую и иное.
- От деятельности, в которой использовались песни, Вы получаете или планируете получить доход.
Ситуация 1. Включение музыки в кафе, магазине, салоне красоты или ином публичном месте, где находятся потенциальные клиенты. Это считается коммерческим использованием, следовательно, требует разрешения правообладателя.
Ситуация 2. Использование чужих песен в рекламном ролике. Поскольку реклама направлена на получение прибыли, необходимо получить разрешение владельца прав на композицию.
Ситуация 3. Приглашение кавер-бенда, исполняющего популярные песни, в рамках мероприятия для клиентов. Такое использование является коммерческим и требует согласия правообладателей.
Как получить разрешение на использование песни?
Если музыка используется в коммерческих целях, необходимо получить разрешение от владельца музыки путем заключения лицензионного договора. В качестве правообладателя может быть автор слов и мелодии, исполнитель или музыкальный лейбл.
Как правило, известные исполнители и лейблы заключают договоры об управлении имущественными правами на произведение с организациями по коллективному управлению.
В Беларуси такой организацией является Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС). Он заключает договоры с пользователями музыки в интересах правообладателей, собирает вознаграждение и представляет их интересы в суде. С актуальным перечнем музыкальных произведений можно ознакомиться в Реестре, в котором представлена информация о названии композиций, имени авторов или исполнителей.
Таким образом, для правомерного использования чужой музыки предлагаем следующий алгоритм:
- Осуществляем поиск музыкального произведения в Реестре.
- Если
музыкальное
произведение
находится
в Реестре,
заключаем
с НЦИС
договор об
использовании
произведений.
Такой договор основан на модели неисключительной лицензии с указанием в нем перечня произведений, которые будут использоваться, срок использования, порядок расчета и выплаты вознаграждения, порядок предоставления сведений об использовании.
Размер выплат зависит от способа использования музыки: концертное публичное исполнение, фоновое звучание, сообщение для всеобщего сведения, воспроизведение, импорт и распространение на материальных носителях, публичное исполнение фонограмм. Например, при проигрывании песен через обычные колонки в помещении ателье, куда приходят клиенты, размер выплаты НЦИС за 1 месяц в зависимости от площади помещения составит от 13,00 до 26,00 евро (от 42,00 до 84,00 белорусских рублей), но не менее 0,1% от суммы дохода от основной деятельности.
- Если музыкальное произведение не находится в Реестре, необходимо обратиться напрямую к правообладателю для заключения лицензионного договора;
Какие риски использования музыки без разрешения?
Использование музыки в коммерческих целях без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Это может повлечь за собой иск о возмещении убытков или взыскании компенсации, размер которой может достигать 632 000,00 евро (2 100 000,00 белорусских рублей). Кроме того, правообладатель может инициировать административное разбирательство по статье 10.15 КоАП. В таком случае нарушителю грозит штраф до 3 800,00 евро (12 600,00 белорусских рублей) с возможной конфискацией предмета нарушения, например, звукового оборудования.
Судебная практика
В 2024 году Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь рассмотрела 14 дел по искам о взыскании авторского вознаграждения.
В одном из дел НЦИС подал иск о взыскании компенсации за неправомерное публичное исполнение песен на концерте ансамбля. Организатор мероприятия не заключил договор с НЦИС и не уплатил авторское вознаграждение. Суд признал такое использование незаконным и обязал организатора выплатить компенсацию.
Используйте чужую музыку правильно! Это не только сэкономит бюджет в будущем, но и привлечет новых клиентов, сохранив репутацию.
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