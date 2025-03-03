Музыка И IP: Что Нужно Знать, Чтобы Избежать Нарушений Исключительного Права

Музыку понимают люди всех возрастов и профессий, всех социальных статусов и нациоl

Музыку понимают люди всех возрастов и профессий, всех социальных статусов и национальностей. Именно поэтому она всегда является частью рекламной кампании, играет в торговых центрах, салонах красоты, ресторанах. Однако создания эстетического удовольствия посетителей или клиентов недостаточно, необходимо помнить о соблюдении законодательства.

Когда нужно получить разрешение для использования чужой песни?

Вам необходимо получить разрешение от владельца музыки, если одновременно имеются 2 условия:

Вы воспроизводите песни или иные произведения. Это может быть проигрывание записи, исполнение вживую и иное. От деятельности, в которой использовались песни, Вы получаете или планируете получить доход.

Ситуация 1. Включение музыки в кафе, магазине, салоне красоты или ином публичном месте, где находятся потенциальные клиенты. Это считается коммерческим использованием, следовательно, требует разрешения правообладателя.

Ситуация 2. Использование чужих песен в рекламном ролике. Поскольку реклама направлена на получение прибыли, необходимо получить разрешение владельца прав на композицию.

Ситуация 3. Приглашение кавер-бенда, исполняющего популярные песни, в рамках мероприятия для клиентов. Такое использование является коммерческим и требует согласия правообладателей.

Как получить разрешение на использование песни?

Если музыка используется в коммерческих целях, необходимо получить разрешение от владельца музыки путем заключения лицензионного договора. В качестве правообладателя может быть автор слов и мелодии, исполнитель или музыкальный лейбл.

Как правило, известные исполнители и лейблы заключают договоры об управлении имущественными правами на произведение с организациями по коллективному управлению.

В Беларуси такой организацией является Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС). Он заключает договоры с пользователями музыки в интересах правообладателей, собирает вознаграждение и представляет их интересы в суде. С актуальным перечнем музыкальных произведений можно ознакомиться в Реестре, в котором представлена информация о названии композиций, имени авторов или исполнителей.

Таким образом, для правомерного использования чужой музыки предлагаем следующий алгоритм:

Осуществляем поиск музыкального произведения в Реестре. Если музыкальное произведение находится в Реестре, заключаем с НЦИС договор об использовании произведений.

Такой договор основан на модели неисключительной лицензии с указанием в нем перечня произведений, которые будут использоваться, срок использования, порядок расчета и выплаты вознаграждения, порядок предоставления сведений об использовании.

Размер выплат зависит от способа использования музыки: концертное публичное исполнение, фоновое звучание, сообщение для всеобщего сведения, воспроизведение, импорт и распространение на материальных носителях, публичное исполнение фонограмм. Например, при проигрывании песен через обычные колонки в помещении ателье, куда приходят клиенты, размер выплаты НЦИС за 1 месяц в зависимости от площади помещения составит от 13,00 до 26,00 евро (от 42,00 до 84,00 белорусских рублей), но не менее 0,1% от суммы дохода от основной деятельности. Если музыкальное произведение не находится в Реестре, необходимо обратиться напрямую к правообладателю для заключения лицензионного договора;

Какие риски использования музыки без разрешения?

Использование музыки в коммерческих целях без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Это может повлечь за собой иск о возмещении убытков или взыскании компенсации, размер которой может достигать 632 000,00 евро (2 100 000,00 белорусских рублей). Кроме того, правообладатель может инициировать административное разбирательство по статье 10.15 КоАП. В таком случае нарушителю грозит штраф до 3 800,00 евро (12 600,00 белорусских рублей) с возможной конфискацией предмета нарушения, например, звукового оборудования.

Судебная практика

В 2024 году Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь рассмотрела 14 дел по искам о взыскании авторского вознаграждения.

В одном из дел НЦИС подал иск о взыскании компенсации за неправомерное публичное исполнение песен на концерте ансамбля. Организатор мероприятия не заключил договор с НЦИС и не уплатил авторское вознаграждение. Суд признал такое использование незаконным и обязал организатора выплатить компенсацию.

Используйте чужую музыку правильно! Это не только сэкономит бюджет в будущем, но и привлечет новых клиентов, сохранив репутацию.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.