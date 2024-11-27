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27 November 2024

东南亚打击盗版的新战线: 内容屏蔽和网站封锁

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在数字化时代，内容屏蔽是打击盗版、保护版权的有力武器。这一措施的边界究竟应划在哪里，各方存在争议：互联网基础设施公司反对对域
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在数字化时代，内容屏蔽是打击盗版、保护版权的有力武器。这一措施的边界究竟应划在哪里，各方存在争议：互联网基础设施公司反对对域名系统(DNS)解析器和互联网服务提供商（ISP）实行屏蔽，因为用户需要这些工具访问网站。尽管如此，面对猖獗的盗版行为，一些国家正考虑维护甚至扩大屏蔽措施。东南亚各国删除内容的程序和效果各不相同，有的国家需要法院命令，有的国家允许通过行政手段屏蔽。以下我们概要地总结东南亚主要国家的版权维权途径：

1. 菲律宾

菲律宾知识产权局（IPOPHL）根据其2023-025号备忘录通告——《自愿行政网站封锁规则》，为权利人提供了一个便捷的投诉渠道。权利人的投诉一旦被受理，便会迅速传达给互联网服务提供商（ISP），ISP将在规定的通告期内删除或屏蔽内容。2024年10月，为响应国家反盗版月的号召，菲律宾知识产权局（IPOPHL）应美国电影制作人协会（MPA）的要求，迅速行动，禁用了六个有盗版电影的域名和子域名。

2. 印度尼西亚

印度尼西亚版权局（DGIP）依据《版权法》，制定了盗版内容的屏蔽流程。权利人向版权局（DGIP）提交投诉，一旦版权侵权得到确认，版权局（DGIP）便会将投诉转交给通信部（KOMINFO），后者向互联网服务提供商（ISP）或网站发出内容屏蔽命令。权利人通过这一机制成功举报了大量侵权链接，但对这一流程的效率仍有微词，而且镜像站点往往迅速在海外涌现。除了版权法之外，印度尼西亚的《信息技术法》（ITE）也要求ISP在收到删除通知后移除内容，但这一程序比较耗时。

3. 越南

越南的知识产权法明确规定了互联网服务提供商（ISP）的责任，要求它们在收到权利人和/或有关部门的有效报告后，立即封锁侵权内容。广播和电子信息管理局（ABEI）在信息与传媒部的指导下负责执行网站封锁。在2022年8月至2023年8月的一年时间里，有关部门与权利人和互联网服务提供商（ISP）携手，封锁了近1000个盗版网站。然而，许多侵权网站采用国际域名，隐藏注册人信息，并在被封锁后迅速更换域名，使得执法工作面临重重挑战。

4. 泰国

泰国2017年颁布的《计算机犯罪法》（CCA）第20（3）条赋予相关部门权力，可以请求法院命令封锁托管知识产权侵权内容的网站。泰国政府公布的数据显示，从2023年10月1日至2024年9月30日，数字经济和社会部（MDES）封锁了150,425个社交媒体内容、页面和URL，数量是前一年的八倍以上。这些封锁大多涉及赌博、欺诈和版权问题。在泰国，封锁知识产权侵权内容，由于涉及警察局、知识产权部、数字经济和社会部、法院等多个部门，流程较为繁琐。实务中，屏蔽知识产权侵权内容耗时比较长，而且没有对互联网服务提供商（ISP）严格执行。

5. 马来西亚

马来西亚国内贸易和消费者事务部可以根据1987年《版权法》第41条命令屏蔽非法内容。屏蔽由马来西亚通信和多媒体委员会负责，该委员会命令互联网服务提供商（ISP）删除内容。2018至2024年间，马来西亚封锁了24,277个网站，其中14%涉及版权侵权。ISP目前需要遵守新的规则，要求DNS重定向，以便政府能够行使更大的控制权。这一做法将更多内容通过本地ISP路由，但存在争议，因为它可能限制一些合法的海外内容访问并降低网速。

6. 新加坡

在新加坡，屏蔽盗版内容通常需要法院命令。侵权通知也可以直接发给互联网服务提供商（ISP）。法院禁令旨在设立一个"无过错"程序，不追究ISP的责任，但在新加坡，屏蔽盗版的合规成本和法律成本可能不成比例，这会使案件变得复杂。新加坡目前正在审查是否修改其反技术规避规则，部分原因是流媒体有时需要规避技术控制以访问版权作品。这一修改可能会为版权保护带来新的视角和解决方案。

中文校对：李清

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