Un apunte sobre la anotación preventiva de embargo

La Resolución de 10 de marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE nº 147, de 17 de junio de 2026) analiza si la anotación en el Registro de la prórroga de una anotación preventiva de embargo, en el caso ordenada en mandamiento librado por el órgano de recaudación ejecutiva en un procedimiento administrativo de apremio, exige la acreditación de haber notificado al deudor y a las demás personas interesadas la diligencia acordando ordenar la referida prórroga.

La Dirección General estima el recurso, aceptando el criterio de los recurrentes de que la prórroga es un acto de trámite procesal que no requiere de una notificación específica. La prórroga de una anotación preventiva de embargo —dice— «constituye un trámite procesal exigido por la duración temporal de este tipo de asientos, tal y como establece el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y que no tiene más trascendencia que evitar su caducidad». Y esta —la caducidad— no afecta a la validez del embargo, que existe desde que se decreta (por el letrado de la Administración de Justicia o la autoridad administrativa en las ejecuciones de esta naturaleza), con independencia de su anotación en el Registro de la Propiedad: la prórroga de la anotación no tiene valor constitutivo de la traba, sino que limita su función a prolongar su vigencia, para que continúe desplegando su eficacia frente a terceros.

Recuerda la Resolución que este alcance limitado de la prórroga es el que ha determinado que «en el ámbito de las situaciones concursales este Centro Directivo no haya puesto inconveniente en que se pueda practicar la anotación de prórroga de una de embargo, puesto que no es acto ejecutivo propiamente dicho ni legitima la ejecución separada si no se dan los demás requisitos y que, de no practicarse, impediría al ejecutante intentar llevar a cabo la ejecución dentro del concurso o al margen de él, si se dieran las circunstancias necesarias». Y, por la misma razón, ha entendido que «carece de todo fundamento la alegación de que no es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo vigente por el hecho de que el titular registral del dominio sea una persona distinta del deudor contra el que se siguió el procedimiento y titular registral de dicho dominio en el momento de practicarse las anotaciones preventivas de embargo». Lo contrario equivaldría a afirmar que el simple hecho de inscribir la transmisión de una finca impediría la prórroga de los embargos ya anotados sobre ella, lo cual es contrario al principio hipotecario de prioridad consagrado en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria.

Y —concluye la Resolución— «si es posible anotar la prórroga de una anotación de embargo cuando la finca ya es titularidad de un tercero que no es parte en el procedimiento, con mucho más fundamento será viable la anotación de dicha prórroga en un caso como el ahora analizado en el que la finca sigue apareciendo inscrita a nombre del ejecutado, sin que quepa ahora exigir una notificación específica de un acto de puro trámite procesal, como es la solicitud de prórroga en los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria».