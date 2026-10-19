Revisione della LRD e nuovi obblighi antiriciclaggio per i consulenti

La Rivista, 03/2026 - magazine della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Dal 1° ottobre 2026 entrerà in vigore in Svizzera un pacchetto di misure finalizzate a rafforzare il quadro normativo nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In proposito, alcuni mesi fa ci siamo già occupati su queste pagine della nuova Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) (Titolari effettivi alla prova della trasparenza), che introduce, tra le altre novità, un registro federale nel quale saranno censiti gli aventi economi camente diritto di numerose entità giuridiche svizzere e di talune entità estere aventi un legame con la Svizzera. [...]

Download (Italian)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.