Юридическая Сила Договоров, Заключённых С Использованием Электронных Средств

GRATA International представляет сравнительный обзор вопросов, связанных с юридической силой договоров, заключённых с использованием электронных средств, в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Индонезию, Казахстан, Монголию, Россию, Турцию, Узбекистан и Филиппины.

В публикации рассматриваются ключевые правовые и практические аспекты электронного заключения договоров, включая использование скан-копий, электронных и факсимильных подписей, заключение договоров через онлайн-платформы и мобильные приложения, а также возможность полностью электронного оформления сделок. Кроме того, эксперты анализируют основные риски для бизнеса, вопросы судебного доказывания, случаи, когда по-прежнему требуется бумажный оригинал или специальная форма подписи, и последствия компрометации электронной подписи или аккаунта.

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова

Армения - Ани Акопян

Беларусь - Вероника Клочко, Полина Сачава

Индия - Ааюши Сингх

Индонезия - Эдди Лекс, Фитри Набилла

Казахстан - Асель Гайнединова

Монголия - Болормаа Володя, Хулан Ганболд, Байгали Баттулгa

Россия - Алла Наглис, Владислава Новокрещенова, Марина Хасанова, Юлия Вырыпаева

Турция - Каан Гёк, Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы

Узбекистан - Жавохир Абдумаликов, Aнора Tураходжаевa

Филиппины - Kрисантo Kaрлo Николас, Mелисса Рое Мендоза

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