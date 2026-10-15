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15 October 2026

Юридическая Сила Договоров, Заключённых С Использованием Электронных Средств

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International presents a comprehensive comparative review examining the legal enforceability of electronically executed contracts across eleven jurisdictions including Azerbaijan, Armenia, Belarus, India, Indonesia, Kazakhstan, Mongolia, Russia, Turkey, Uzbekistan, and the Philippines. The analysis covers critical aspects such as electronic signatures, scan copies, online platforms, evidentiary requirements, and risks associated with digital contract execution.
Kazakhstan Corporate/Commercial Law
GRATA International
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GRATA International представляет сравнительный обзор вопросов, связанных с юридической силой договоров, заключённых с использованием электронных средств, в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Индонезию, Казахстан, Монголию, Россию, Турцию, Узбекистан и Филиппины.

В публикации рассматриваются ключевые правовые и практические аспекты электронного заключения договоров, включая использование скан-копий, электронных и факсимильных подписей, заключение договоров через онлайн-платформы и мобильные приложения, а также возможность полностью электронного оформления сделок. Кроме того, эксперты анализируют основные риски для бизнеса, вопросы судебного доказывания, случаи, когда по-прежнему требуется бумажный оригинал или специальная форма подписи, и последствия компрометации электронной подписи или аккаунта.

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова

Армения - Ани Акопян

Беларусь - Вероника Клочко, Полина Сачава

Индия - Ааюши Сингх

Индонезия - Эдди Лекс, Фитри Набилла

Казахстан - Асель Гайнединова

Монголия - Болормаа Володя, Хулан Ганболд, Байгали Баттулгa

Россия - Алла Наглис, Владислава Новокрещенова, Марина Хасанова, Юлия Вырыпаева

Турция - Каан Гёк, Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы

Узбекистан - Жавохир Абдумаликов, Aнора Tураходжаевa

Филиппины - Kрисантo Kaрлo Николас, Mелисса Рое Мендоза

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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