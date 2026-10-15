Юридическая Сила Договоров, Заключённых С Использованием Электронных Средств

GRATA International представляет сравнительный обзор вопросов, связанных с юридической силой договоров, заключённых с использованием электронных средств, в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Индонезию, Казахстан, Монголию, Россию, Турцию, Узбекистан и Филиппины.
В публикации рассматриваются ключевые правовые и практические аспекты электронного заключения договоров, включая использование скан-копий, электронных и факсимильных подписей, заключение договоров через онлайн-платформы и мобильные приложения, а также возможность полностью электронного оформления сделок. Кроме того, эксперты анализируют основные риски для бизнеса, вопросы судебного доказывания, случаи, когда по-прежнему требуется бумажный оригинал или специальная форма подписи, и последствия компрометации электронной подписи или аккаунта.
Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.
Список стран и авторов:
Азербайджан - Фидан Вагабова
Армения - Ани Акопян
Беларусь - Вероника Клочко, Полина Сачава
Индия - Ааюши Сингх
Индонезия - Эдди Лекс, Фитри Набилла
Казахстан - Асель Гайнединова
Монголия - Болормаа Володя, Хулан Ганболд, Байгали Баттулгa
Россия - Алла Наглис, Владислава Новокрещенова, Марина Хасанова, Юлия Вырыпаева
Турция - Каан Гёк, Айгерим Сабит Бикмаз, Эсра Диджле Баглы
Узбекистан - Жавохир Абдумаликов, Aнора Tураходжаевa
Филиппины - Kрисантo Kaрлo Николас, Mелисса Рое Мендоза
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