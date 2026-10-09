Mitarbeiterbeteiligungen Zwischen Governance Und Besteuerung – Gestaltung Und Schranken Im Inland Und Grenzüberschreitend

GesKR 3/2026, S. 329-347 Journal



Beteiligungen am Eigenkapital sind das wirksamste Mittel, um Leistungsträger an ein Unternehmen zu binden, und gerade deshalb ein neuralgischer Punkt der Corporate Governance.



Die Autoren zeigen in der Ausgabe 3/2026 der GesKR, dass über die Tragfähigkeit eines Beteiligungsprogramms weniger die Wahl des Instruments entscheidet, sondern die Verzahnung von Aktienquelle, Verankerung und Kompetenzordnung.



Thematisiert werden insbesondere die Aktienbeschaffung über bedingtes Kapital, Kapitalband, ordentliche Kapitalerhöhung und eigene Aktien, die Verankerung über Vinkulierung, Beteiligungsplan und Aktionärbindungsvertrag sowie die Bewertung im Zeitpunkt des Rechtserwerbs, die über steuerbares Erwerbseinkommen und steuerfreien privaten Kapitalgewinn entscheidet. Ihre Bewährungsprobe besteht diese Ordnung im grenzüberschreitenden Kontext. Dort entscheidet das ausländische Gesellschaftsstatut darüber, ob die Bindungen greifen, und die Aktienbeschaffung im internationalen Konzern folgt eigenen Regeln. Die Darstellung erfasst kotierte wie nicht kotierte Gesellschaften und greift wiederkehrend Konstellationen aus KMU, Start-ups und Private Equity auf.