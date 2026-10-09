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9 October 2026

Mitarbeiterbeteiligungen Zwischen Governance Und Besteuerung – Gestaltung Und Schranken Im Inland Und Grenzüberschreitend

BK
Bär & Karrer

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Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug, Basel and St. Moritz. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world. Most of our work has an international component. We have broad experience handling cross-border proceedings and transactions. Our extensive network consists of correspondent law firms which are all market leaders in their jurisdictions. Bär & Karrer was repeatedly awarded Switzerland Law Firm of the Year by the most important international legal ranking agencies in recent years.
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Beteiligungen am Eigenkapital sind das wirksamste Mittel, um Leistungsträger an ein Unternehmen zu binden, und gerade deshalb ein neuralgischer Punkt der Corporate Governance.
Switzerland Corporate/Commercial Law
Martin Leu and Özden Omürcan
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GesKR 3/2026, S. 329-347 Journal

Beteiligungen am Eigenkapital sind das wirksamste Mittel, um Leistungsträger an ein Unternehmen zu binden, und gerade deshalb ein neuralgischer Punkt der Corporate Governance. 

Die Autoren zeigen in der Ausgabe 3/2026 der GesKR, dass über die Tragfähigkeit eines Beteiligungsprogramms weniger die Wahl des Instruments entscheidet, sondern die Verzahnung von Aktienquelle, Verankerung und Kompetenzordnung. 

Thematisiert werden insbesondere die Aktienbeschaffung über bedingtes Kapital, Kapitalband, ordentliche Kapitalerhöhung und eigene Aktien, die Verankerung über Vinkulierung, Beteiligungsplan und Aktionärbindungsvertrag sowie die Bewertung im Zeitpunkt des Rechtserwerbs, die über steuerbares Erwerbseinkommen und steuerfreien privaten Kapitalgewinn entscheidet. Ihre Bewährungsprobe besteht diese Ordnung im grenzüberschreitenden Kontext. Dort entscheidet das ausländische Gesellschaftsstatut darüber, ob die Bindungen greifen, und die Aktienbeschaffung im internationalen Konzern folgt eigenen Regeln. Die Darstellung erfasst kotierte wie nicht kotierte Gesellschaften und greift wiederkehrend Konstellationen aus KMU, Start-ups und Private Equity auf.
 
GesKR 3/2026, S. 329-347 Journal

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