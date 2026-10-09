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9 October 2026

Das Faktische Organ In Der Aktienrechtlichen Verantwortlichkeit

BK
Bär & Karrer

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Neben Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitgliedern können auch andere Personen, die tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen, aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit haften. Solche faktischen Organe kommen in unterschiedlichen Konstellationen vor und beschäftigen die Rechtsprechung regelmässig.
Switzerland Corporate/Commercial Law
Matias Wettstein
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GesKR 3/2026, S. 348-364 Journal

Neben Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitgliedern können auch andere Personen, die tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen, aus aktienrechtlicher Verantwortlichkeit haften. Solche faktischen Organe kommen in unterschiedlichen Konstellationen vor und beschäftigen die Rechtsprechung regelmässig.

Der Aufsatz arbeitet anhand einer kritischen Analyse der bundesgerichtlichen Formel die konkreten Voraussetzungen einer faktischen Organschaft heraus und zeigt auf, welche Besonderheiten bei Verantwortlichkeitsklagen gegen faktische Organe bestehen. Anhand konkreter Fallkonstellationen werden die gewonnenen Erkenntnisse auf die Praxis übertragen und einzelne Bundesgerichtsurteile kritisch gewürdigt.
 

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