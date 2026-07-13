ابرام العقود في مصر وفقًا للقانون المدني

يخضع ابرام العقود في مصر، بصفة أساسية، لأحكام القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، والذي تبنّى العديد من المبادئ المستمدة من القانون المدني الفرنسي، مع احتفاظه بخصوصية محلية مميزة. وعلى الرغم من أن النظرية العامة للالتزامات هي التي تحكم الإيجاب والقبول، فإن التعقيدات العملية كثيرًا ما تثور، لا سيما في المفاوضات العابرة للحدود أو في الحالات التي يتبادل فيها الأطراف نماذج مختلفة من الشروط القياسية، وهي الحالة التي يشار إليها عادةً باسم “معركة النماذج” أو “تعارض الشروط النموذجية”.

الإيجاب والقبول في تكوين العقد وفقًا للقانون المصري

يضع القانون رقم ١٣١ إطارًا واضحًا، وإن كان دقيقًا ومتعدد الجوانب، لإنشاء العقود. وترد أحكامه بصفة أساسية في المواد من ٨٩ إلى ٩٨، وهي تعكس مزيجًا بين نظرية القانون المدني الروماني–الفرنسي والتفسير القضائي المصري. ويكمن جوهر تكوين العقد في تطابق الإرادتين، أي وجود توافق حقيقي بين الإيجاب والقبول بشأن جميع العناصر الجوهرية.

تنص المادة ٨٩ على القاعدة الأساسية الآتية:

“يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.”

وتخفي هذه العبارة، رغم بساطتها الظاهرة، طبقات متعددة من العمق التفسيري. فقد أكد فقهاء القانون المصري ومحكمة النقض مرارًا أن العقد لا يقوم إلا متى تلاقت إرادتان متوافقتان على العناصر الجوهرية للاتفاق، وبالأخص محل العقد والمقابل أو السبب، مع اتجاه النية إلى إنشاء التزامات قانونية. وأي غموض بشأن هذه العناصر الجوهرية من شأنه أن يحول دون انعقاد العقد.

ومن الناحية العملية، يجب ألا يكون تلاقي الإرادتين مجرد توافق أخلاقي أو اجتماعي، بل يجب أن يكون ذا طبيعة قانونية، تعكس إدراك الأطراف أن تعبيراتهم تنشئ أثرًا ملزمًا. ومن ثم، فإن القانون المصري لا يعتد بما يسمى “اتفاقات الاتفاق لاحقًا” أو “خطابات النوايا” التي تفتقر إلى التحديد الكافي، ويعاملها باعتبارها مفاوضات سابقة على التعاقد لا التزامات تعاقدية ملزمة.

وفقًا للمادة ٩١، فإن الإيجاب هو تعبير صادر من شخص إلى آخر يتضمن العناصر الأساسية للعقد المقترح، ويكشف عن نية صاحبه في الالتزام إذا ما صدر قبول مطابق له. وبمجرد وصول الإيجاب إلى من وُجه إليه، يصبح منتجًا لأثره، ومع مراعاة قواعد العدول عن الإيجاب، قد يلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه خلال المدة المحددة فيه.

وتوضح المادة ٩٢ أن الرجوع في الإيجاب لا يكون منتجًا لأثره إلا إذا وصل إلى علم من وُجه إليه الإيجاب قبل أن يرسل هذا الأخير قبوله، وليس فقط قبل أن يصل القبول إلى الموجب. ويجسد هذا التمييز نظرية “العلم أو الوصول” في القانون المدني، بما يضمن أنه بمجرد إرسال القبول من جانب القابل، لا يعود للموجب أن يرجع في إيجابه.

وتكتسب هذه القاعدة الزمنية أهمية محورية في التجارة الدولية. فعندما يصدر مصدر مصري عرض أسعار إلى مشترٍ أوروبي، يصبح الإيجاب نافذًا بمجرد وصوله إلى المشتري في الخارج. ولا يحول الرجوع عن الإيجاب عبر البريد الإلكتروني أو التلكس بعد إرسال المشتري قبوله دون انعقاد العقد، لأن إرسال القبول ينهي سلطة الموجب في الرجوع.

أما القبول، فيجب أن يطابق شروط الإيجاب مطابقة تامة. وتنص المادة ٩١/٢ صراحةً على أن:

“القبول الذي يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، يعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.”

وهذه هي القاعدة التي تُعرف بقاعدة “الصورة المطابقة” أو “Mirror-Image Rule”. وقد يكون القبول صريحًا، سواء كتابةً أو شفاهةً، وقد يكون ضمنيًا يستفاد من السلوك، مثل تسليم البضائع، أو البدء في التنفيذ، أو حتى إصدار فاتورة. ومع ذلك، فإن القانون المصري يتحفظ في استخلاص الرضا من مجرد السكوت، إذ إن السكوت لا يُعد في الأصل قبولًا، إلا إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو أعراف تجارية تبرر هذا الاستنتاج، وفقًا للمادة ٩٦. وقد قبلت المحاكم أن يعتبر الموردون ذوو العلاقات التجارية المستمرة أمر الشراء الذي لا يُعترض عليه مقبولًا، بما يعكس الوزن القانوني للعرف التجاري.

ولا يقل توقيت القبول أهمية عن مضمونه. إذ تقضي المادة ٩٨ بأن العقد ينعقد في اللحظة التي يصل فيها القبول إلى الموجب، لا في اللحظة التي يُرسل فيها القبول. وتتناقض هذه النظرية، المعروفة بنظرية الوصول، مع القاعدة الأنجلوسكسونية المعروفة باسم “قاعدة البريد”، والتي تجعل القبول نافذًا بمجرد إرساله. ومن ثم، يركز النظام المصري على وصول القبول، ضمانًا لليقين بشأن لحظة تبلور التراضي المتبادل.

لا يكون تكوين العقد صحيحًا إذا شاب الرضا عيب من عيوب الإرادة، كالغلط أو التدليس أو الإكراه، وذلك وفقًا للمواد من ١٢٠ إلى ١٢٥ من القانون المدني. وتفسر السوابق القضائية المصرية “الغلط” تفسيرًا ضيقًا، بحيث لا يعتد إلا بالغلط الذي يمس الصفات الجوهرية للشيء محل التعاقد أو هوية المتعاقد متى كانت محل اعتبار. أما التدليس، فيجب أن ينطوي على خداع عمدي يدفع الطرف إلى إبرام العقد، في حين يجب أن يخلق الإكراه حالة من الرهبة المبررة. ومتى ثبت أحد هذه العيوب، يكون العقد قابلًا للإبطال لا باطلًا بطلانًا مطلقًا، بما يتيح للطرف المتضرر طلب إبطاله.

يقف هذا البناء القانوني المدني في موضع وسط بين الصرامة الفرنسية والمرونة الأنجلوسكسونية. فبينما يولي القانون المصري أهمية كبيرة لتطابق الإيجاب والقبول، فإنه يعترف في الوقت ذاته بالممارسات التجارية الحديثة من خلال إقرار القبول المستفاد من السلوك.

“معركة النماذج ”وتعارض الشروط القياسية

نادرًا ما تسير التجارة الحديثة من خلال تبادل واحد ومنظم للإيجاب والقبول. ففي الواقع، يتبادل الأطراف أوامر الشراء، وتأكيدات الطلب، والفواتير، وكل منها يتضمن شروطًا نموذجية مطبوعة مسبقًا صيغت لمصلحة من أصدرها. وعندما تتعارض هذه المستندات، يصطدم مفهوم التراضي المتبادل في القانون المدني بالواقع التجاري العملي. ولا يتضمن القانون المصري نظرية مقننة صريحة بشأن “معركة النماذج”، إلا أن القواعد العامة للإيجاب والقبول، الواردة في المواد من ٩١ إلى ٩٨، توفر الإطار الذي يمكن من خلاله تسوية هذا التعارض.

وجوب التطابق التام بين الإيجاب والقبول كشرط لانعقاد العقد

تضع المادة ٩١/٢ حدًا واضحًا، إذ تنص على أن:

“القبول الذي يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، يعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.”

ويعني هذا المبدأ أنه لكي ينعقد العقد، يجب أن يطابق القبول الإيجاب في كل شرط جوهري. وأي اختلاف، ولو كان طفيفًا، يحول ما يبدو ظاهريًا قبولًا إلى إيجاب مقابل. وقد أيدت المحاكم المصرية، متأثرة بالاجتهاد القضائي الفرنسي، هذا الاتجاه باستمرار، مؤكدة أن تلاقي الإرادتين يجب أن يكون دقيقًا ومحددًا.

وعليه، فإذا تضمن تأكيد المورد حدودًا للمسؤولية أو شرطًا لاختيار القانون الواجب التطبيق لم يكن واردًا في أمر الشراء الصادر من المشتري، فإن ما يُفترض أنه “قبول” لا يُعد قبولًا من الناحية القانونية. ولا ينعقد العقد إلا إذا وافق الطرف الآخر صراحةً أو ضمنًا على هذه الشروط الجديدة.

ورغم الصرامة النظرية، تعترف المحاكم المصرية بأن التجارة لا يمكن أن تتوقف عند الشكليات. فعندما يباشر الطرفان التنفيذ، بأن يقوم البائع بتسليم البضائع ويقبلها المشتري، تستخلص المحاكم أن عقدًا قد انعقد بالسلوك، حتى لو لم تتطابق المستندات المتبادلة بين الطرفين. ويستند هذا الاستخلاص العملي إلى المادة ٩٣، التي تجيز التعبير عن الإرادة بأي صورة، وإلى المادة ١٤٧، التي تقرر القوة الملزمة للعقد متى انعقد صحيحًا.

وفي هذه الحالات، لا تكون شروط العقد هي شروط آخر مستند تم إرساله، كما هو الحال في بعض الأنظمة القانونية الأنجلوسكسونية، وإنما تكون الشروط هي تلك التي ثبت بوضوح اتفاق الأطراف عليها، مع استكمال ما نقص منها بالعرف والقواعد القانونية العامة. وقد أكدت محكمة النقض أن التنفيذ يكشف عن نية التعاقد، ومن ثم يكفي لإثبات وجود علاقة تعاقدية ملزمة، وإن كان قد يترك فراغات تُستكمل لاحقًا بالقواعد القانونية المكملة.

الشروط المتعارضة: أي نموذج تكون له الغلبة؟

عندما يتبادل الطرفان نماذج متعارضة ثم يشرعان معًا في التنفيذ، فإن الفقه المصري يتجاوز هذا التعارض من خلال البحث عن الإرادة المشتركة للأطراف. فإذا لم يقبل أي من الطرفين نموذج الطرف الآخر صراحةً، فإن الشروط المتعارضة تسقط أو تلغي بعضها بعضًا، ولا يبقى نافذًا إلا الشروط غير المتعارضة. أما المسائل التي يتركها هذا الاستبعاد دون تنظيم، فتُستكمل بالقواعد القانونية أو العرف التجاري.

فعلى سبيل المثال، إذا نص أمر الشراء الصادر من المشتري على التحكيم في لندن، بينما نص تأكيد المورد على اختصاص محاكم القاهرة، ولم يعترض أي من الطرفين قبل التسليم، فإن التنفيذ قد يدل على قبول عقد البيع، غير أن شرط التحكيم، باعتباره محل خلاف، قد يُعد غير متفق عليه ومن ثم غير نافذ. وفي هذه الحالة، يطبق الاختصاص الافتراضي للمحاكم المصرية وفقًا للمادة ٢٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

تفرض المادة ١٤٨ من القانون المدني التزامًا عامًا ومهيمنًا مفاده أن:

“يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.”

ويُعد هذا المبدأ مرشدًا للسلطة التقديرية للقضاء عند تحديد أي الشروط القياسية تكون لها الغلبة. فتميل المحاكم إلى التفسيرات التي تعكس المعقولية التجارية وتمنع أي طرف من مفاجأة الطرف الآخر بشروط غير متوقعة. ومن ثم، فإن مبدأ حسن النية يخفف من حدة قاعدة “الصورة المطابقة” الشكلية، بما يسمح بإجراء مواءمة عادلة متى كان التطبيق الحرفي من شأنه الإخلال بالإنصاف.

التوقيت، والعدول، وإثبات الرضا في العصر الرقمي

رغم أن القانون المدني المصري صيغ قبل ظهور وسائل الاتصال الإلكترونية بفترة طويلة، فقد أثبتت مبادئه قدرة ملحوظة على التكيف. فقد دأب القضاء على تطبيق نظريات الوصول، والنية، وحسن النية على التعاقدات الحديثة، بما في ذلك تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني والتأكيدات الرقمية.

وفقًا للمادة ٩٨، ينعقد العقد “في الوقت الذي يصل فيه القبول إلى الموجب”.

وتعني هذه “نظرية الوصول” أن مجرد إرسال القبول لا يكفي بذاته، بل يجب أن يصل فعليًا إلى الموجب بطريقة تجعله داخل نطاق سيطرته أو علمه الممكن.

ويختلف ذلك عن بعض أنظمة القانون العام التي قد تجعل “قاعدة البريد” القبول نافذًا بمجرد إرساله. أما النهج المصري فيعطي الأولوية لليقين والإثبات: إذ يتعين على الطرف أن يثبت أن القبول قد وصل فعليًا إلى الموجب، سواء ماديًا، أو عبر الفاكس، أو إلكترونيًا. وتكمن العلة في منع نشوء عقود “في الهواء” دون علم أحد الأطراف.

يميز القانون المدني بوضوح بين الرجوع في الإيجاب والعدول عن القبول.

فبموجب المادة ٩٢، لا يجوز للموجب أن يرجع في إيجابه إلا إذا وصل الرجوع إلى من وُجه إليه الإيجاب قبل أن يرسل هذا الأخير قبوله. أما بعد إرسال القبول، فلا يكون الرجوع في الإيجاب منتجًا لأي أثر.

وبالمثل، فإن من وُجه إليه الإيجاب إذا أراد العدول عن قبوله، فعليه أن يضمن وصول هذا العدول إلى الموجب قبل وصول القبول أو في الوقت ذاته.

ويعكس هذا التناسق الدقيق ذات منطق “الوصول” على الجانبين. وقد طبقت المحاكم المصرية هذا المبدأ بصرامة؛ فعلى سبيل المثال، إذا وصلت رسالة بريد إلكتروني تتضمن قبول عرض أسعار في الساعة الثالثة مساءً، ثم أُرسلت رسالة عدول في الساعة الثالثة وعشر دقائق ووصلت لاحقًا، فإن العقد يكون قد اكتمل بالفعل. ومن الناحية العملية، يضفي ذلك أهمية كبيرة على الأدلة الممهورة بتوقيت الإرسال والاستلام، والتي أصبحت عنصرًا حاسمًا في التعاقدات الرقمية.

العقود الإلكترونية والعقود المبرمة عبر البريد الإلكتروني

اعترفت مصر بالحجية القانونية للعقود والتوقيعات الإلكترونية من خلال القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتؤكد المادة ١٤ من هذا القانون أن المحرر الإلكتروني لا يفقد أثره القانوني أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه في شكل إلكتروني، متى استوفى معايير الأصالة والسلامة.

وقد أقرت محكمة النقض أن رسائل البريد الإلكتروني والمحررات الموقعة إلكترونيًا قد تشكل دليلًا صحيحًا على الإيجاب أو القبول أو الإقرار بالدين، متى أمكن التحقق فنيًا من صحتها. ويستند ذلك إلى مبدأ “التكافؤ الوظيفي”، حيث تُعامل الاتصالات الإلكترونية باعتبارها معادلة قانونًا للمراسلات المكتوبة، متى كانت تحدد هوية الأطراف على نحو موثوق وتحافظ على مضمونها دون تغيير.

ولكي يكون التوقيع الإلكتروني معتبرًا، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يكون منفردًا ومميزًا لصاحبه.

أن يتم إنشاؤه بوسائل تخضع للسيطرة المنفردة للموقّع.

أن يكون مرتبطًا بالبيانات الموقعة ارتباطًا يسمح باكتشاف أي تغيير يطرأ عليها.

ومتى توافرت هذه الشروط، تفترض المحاكم صحة التوقيع ما لم يتم الطعن عليه. أما إذا لم يكن التوقيع معتمدًا من مزود خدمة مرخص، فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الطرف الذي يتمسك به لإثبات صحته من خلال الفحص الفني أو الخبرة.

لا يزال تكوين العقود في القانون المصري يعكس دقة تقاليد القانون المدني، مع تطوره لاستيعاب متطلبات التجارة الحديثة. ويظل تلاقي الإرادتين هو الأساس الذي يقوم عليه كل اتفاق قابل للتنفيذ، غير أن وسائل التعبير عن هذه الإرادة تعددت وتطورت، من التوقيعات الخطية إلى الرموز الرقمية المعتمدة.

ويضمن القانون المدني المصري، مدعومًا بالتفسير القضائي وبنظام التوقيع الإلكتروني المقرر بموجب القانون رقم ١٥، أن تخضع الاتفاقات التقليدية والإلكترونية للمعيار ذاته، وهو وجود تراضٍ متبادل واضح وقابل للإثبات.

وبالنسبة للممارسين القانونيين والشركات، فإن الدرس العملي بسيط لكنه جوهري: وثّق النية، وتأكد من وصول القبول، ووازن الشروط المكتوبة قبل بدء التنفيذ. فمتى كان الإيجاب والقبول مثبتين على نحو صحيح، يوفر القانون المصري أحد أكثر الأطر القانونية اتساقًا وموثوقية في الشرق الأوسط لإنفاذ الاتفاقات التجارية.