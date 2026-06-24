- within Corporate/Commercial Law topic(s)
- in Switzerland
- within International Law, Insurance and Privacy topic(s)
St. Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026, Kongresszentrum des Hotels Einstein, Berneggstrasse 2, St. Gallen
Ziel des diesjährigen Spezialseminars zur Einkommensbesteuerung ist es, die Teilnehmenden über die aktuellen Entwicklungen im schweizerischen Einkommenssteuerrecht zu informieren und die für die Steuerplanung und Steuerpraxis bedeutsamen Elemente zu diskutieren.
Es werden folgende Schwerpunkte gebildet:
- Aktuelle nationale und internationale Entwicklungen Umstrukturierung bei selbständiger Erwerbstätigkeit und Personenunternehmen Pauschalbesteuerung
- Aktuelle Entwicklungen Telearbeit und Homeoffice im interkantonalen und internationalen Verhältnis
- Einkommenssteuer und Sozialversicherungen bei mobilen Arbeitnehmern im interkantonalen und internationalen Verhältnis
- Planung und Umsetzung Personenbezogene Unternehmen im interkantonalen Steuer- und Steuerverfahrensrecht
- Besteuerung von beweglichem Vermögen
- Besteuerung von unbeweglichem Vermögen (Immobilien)
Gegenstand des Seminars bilden somit Fragen, welche sowohl mittelgrosse als auch multinational tätige Unternehmen betreffen und auch für Mitarbeitende von Steuerverwaltungen bedeutsam sind.
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