ARTICLE
24 June 2026

Umstrukturierung bei selbständiger Erwerbstätigkeit und Personenunternehmen

BK
Bär & Karrer

Contributor

Bär & Karrer logo
Bär & Karrer is a leading Swiss law firm with more than 200 lawyers in Zurich, Geneva, Lugano, Zug, Basel and St. Moritz. Our core business is advising our clients on innovative and complex transactions and representing them in litigation, arbitration and regulatory proceedings. Our clients range from multinational corporations to private individuals in Switzerland and around the world. Most of our work has an international component. We have broad experience handling cross-border proceedings and transactions. Our extensive network consists of correspondent law firms which are all market leaders in their jurisdictions. Bär & Karrer was repeatedly awarded Switzerland Law Firm of the Year by the most important international legal ranking agencies in recent years.
Explore Firm Details
Bär & Karrer, a Swiss law firm, provides comprehensive legal and business solutions. Contact their Zurich office for expert assistance with legal advice, business inquiries, and professional services tailored to your needs.
Switzerland Corporate/Commercial Law
Susanne Schreiber
Your Author LinkedIn Connections
Susanne Schreiber’s articles from Bär & Karrer are most popular:
  • within Corporate/Commercial Law topic(s)
  • in Switzerland
Bär & Karrer are most popular:
  • within International Law, Insurance and Privacy topic(s)

St. Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026, Kongresszentrum des Hotels Einstein, Berneggstrasse 2, St. Gallen

Ziel des diesjährigen Spezialseminars zur Einkommensbesteuerung ist es, die Teilnehmenden über die aktuellen Entwicklungen im schweizerischen Einkommenssteuerrecht zu informieren und die für die Steuerplanung und Steuerpraxis bedeutsamen Elemente zu diskutieren. 

Es werden folgende Schwerpunkte gebildet: 

  • Aktuelle nationale und internationale Entwicklungen Umstrukturierung bei selbständiger Erwerbstätigkeit und Personenunternehmen Pauschalbesteuerung
  • Aktuelle Entwicklungen Telearbeit und Homeoffice im interkantonalen und internationalen Verhältnis
  • Einkommenssteuer und Sozialversicherungen bei mobilen Arbeitnehmern im interkantonalen und internationalen Verhältnis 
  • Planung und Umsetzung Personenbezogene Unternehmen im interkantonalen Steuer- und Steuerverfahrensrecht 
  • Besteuerung von beweglichem Vermögen
  • Besteuerung von unbeweglichem Vermögen (Immobilien) 

Gegenstand des Seminars bilden somit Fragen, welche sowohl mittelgrosse als auch multinational tätige Unternehmen betreffen und auch für Mitarbeitende von Steuerverwaltungen bedeutsam sind.

St. Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Susanne Schreiber
Susanne Schreiber
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More