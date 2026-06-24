St. Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026, Kongresszentrum des Hotels Einstein, Berneggstrasse 2, St. Gallen

Ziel des diesjährigen Spezialseminars zur Einkommensbesteuerung ist es, die Teilnehmenden über die aktuellen Entwicklungen im schweizerischen Einkommenssteuerrecht zu informieren und die für die Steuerplanung und Steuerpraxis bedeutsamen Elemente zu diskutieren.

Es werden folgende Schwerpunkte gebildet:

Aktuelle nationale und internationale Entwicklungen Umstrukturierung bei selbständiger Erwerbstätigkeit und Personenunternehmen Pauschalbesteuerung

Aktuelle Entwicklungen Telearbeit und Homeoffice im interkantonalen und internationalen Verhältnis

Einkommenssteuer und Sozialversicherungen bei mobilen Arbeitnehmern im interkantonalen und internationalen Verhältnis

Planung und Umsetzung Personenbezogene Unternehmen im interkantonalen Steuer- und Steuerverfahrensrecht

Besteuerung von beweglichem Vermögen

Besteuerung von unbeweglichem Vermögen (Immobilien)

Gegenstand des Seminars bilden somit Fragen, welche sowohl mittelgrosse als auch multinational tätige Unternehmen betreffen und auch für Mitarbeitende von Steuerverwaltungen bedeutsam sind.

St. Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026