Deal Ticker - Kellerhals Carrard begleitet die Nachfolge der Bickel Auto AG

Ein stark positioniertes Schweizer KMU. Unternehmerische Verantwortung. Und der klare Entscheid, die Zukunft aktiv zu gestalten.

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Ein stark positioniertes Schweizer KMU. Unternehmerische Verantwortung. Und der klare Entscheid, die Zukunft aktiv zu gestalten.

Beatrice und Andreas Bickel, Inhaber der Bickel Auto AG, ordnen ihre Nachfolge frühzeitig und übergeben ihr Unternehmen per 1. April 2026 an die HESS Automobile Group AG. Damit sichern sie die nachhaltige Weiterführung ihres Betriebs und schaffen verlässliche Perspektiven für Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden.

Sie wählen mit der HESS Gruppe gezielt eine Partnerin, die Kontinuität mit unternehmerischer Weiterentwicklung verbindet: Die Standorte in Frauenfeld und Weinfelden bleiben bestehen, alle Mitarbeitenden werden übernommen und der etablierte Marktauftritt wird unter bestehendem Namen fortgeführt. Gleichzeitig eröffnet die Integration in die HESS Gruppe neue Wachstumschancen und stärkt die strategische Positionierung des Unternehmens im sich wandelnden Automobilmarkt.

Die Bickel Auto AG steht für gelebten Unternehmergeist, Verlässlichkeit und Kundennähe. Diese Werte prägen auch den nächsten Abschnitt der Unternehmensentwicklung. Für einen nahtlosen Übergang bleibt die Familie Bickel bis Ende Jahr operativ im Unternehmen engagiert.

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