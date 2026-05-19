الرخصة الذهبية في مصر | شروط وإجراءات الحصول عليها

في ظل التنافس العالمي المتزايد علي جذب الإستثمارات، أصبح تطوير الأطر التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية أحد أهم المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ الإستثمار وتحقيق التنم...

Article Insights

Sadany & Partners Law Firm are most popular: within Employment and HR, Criminal Law, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

in Middle East

with readers working within the Metals & Mining industries

الرخصة الذهبية في مصر: أداة قانونية لتعزيز الإستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات الإستراتيجية

في ظل التنافس العالمي المتزايد علي جذب الإستثمارات، أصبح تطوير الأطر التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية أحد أهم المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة. ومن هذا المنطلق، اتجه المشرع المصري إلي تبني سياسات قانونية غير تقليدية تهدف إلي إزالة المعوقات البيروقراطية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية، بما يتماشي مع رؤية الدولة وخططها التنموية طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، برز نظام الرخصة الذهبية كأحد أهم الأدوات القانونية المستحدثة في إطار قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، حيث يمثل نموذجاً متقدماً لنظام الموافقة الواحدة الشاملة، التي تتضمن في قرار واحد جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله وإدارته. ويعكس هذا النظام توجهاً تشريعياً واضحاً نحو تحقيق التوازن بين تيسير إجراءات الإستثمار من ناحية، وضمان الرقابة القانونية وحماية المصلحة العامة من ناحية أخري.

ومن ثم، تكتسب الرخصة الذهبية أهمية خاصة بإعتبارها آلية إستثنائية تستهدف دعم المشروعات القومية والإستراتيجية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، والمساهمة في خلق بيئة إستثمارية أكثر كفاءة وإستقراراً، بما يدعم أهداف التنمية الإقتصادية ويعزز تنافسية الإقتصاد المصري علي المستويين الإقليمي والدولي.

الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة شاملة تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتتضمن في طياتها جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله وإدراته، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي والموافقات البيئية وغيرها من الموافقات التي تصدر عادةً من جهات متعددة.

وبموجب هذه الرخصة، يتم إختصار الدورة المستندية والإجرائية في موافقة واحدة، بما يحقق السرعة والكفاءة في تنفيذ المشروعات.

الجهات المختصة بإصدار الرخصة الذهبية:

تصدر الرخصة الذهبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً علي عرض الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، بعد دراسة المشروع من حيث جدواه الإقتصادية وأثره التنموي ومدي توافقه مع خطط الدولة.

مزايا الحصول علي الرخصة الذهبية:

الحصول علي جميع التراخيص والموافقات بشكل عاجل، حيث يتطلب إصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء. الحصول علي أفضل حوافز إستثمارية لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة، حوافز خاصة وحوافز إضافية، ويجوز أن يسري علي الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقاً لنوعية المشروع. أنشطة إقتصادية واعدة، فالإقتصاد المصري يعتبر واحد من أكثر أنظمة الإقتصاد تعدداً، وبالتالي فهو أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية، حيث يشهد نمواً واضحاً عن طريق عدة قطاعات مما ساعد علي ضمان الإزدهار لكل القطاعات واستدامته. قوي عاملة مدربة بأسعار تنافسية، حيث تمتلك مصر واحدة من أكبر القوي العاملة في المنطقة، تتميز بتنوع مهاراتها وريادتها في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والقطاعات المتخصصة، مع مستويات أجور تنافسية ومستقرة مقارنة بالدول المنافسة.

المشروعات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة):

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

أولاً: الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الإقتصادية للدولة.

متي يُعد المشروع الإستثماري استراتيجياً أو قومياً؟

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022م في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الإستثماري استراتيجياً أو قومياً، لابد أن يتوافر فيه المعايير التالية:

- تعزيز الصادرات بتصدير نسبة لا تقل عن 50% من الإنتاج خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط.

- الإعتماد علي تمويل بالنقد الأجنبي المحول عبر أحد البنوك المصرية وفقاً لقانون الإستثمار وضوابط البنك المركزي.

- تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من تكلفة المنتج.

- إقامة المشروع بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.

- نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودعم الإبتكار والبحث العلمي.

- الإسهام في تأمين السلع الإستراتيجية للبلاد والحد من الإستيراد.

- كثافة استخدام العمالة الوطنية.

- الإلتزام بالمعايير البيئية وخفض الإنبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.

ثانياً: الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانيء – الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

المجالات والأنشطة التي تُمنح الموافقة الواحدة:

1- قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

2- قطاع البترول والثروة المعدنية.

3- مشروعات قطاع النقل.

4- قطاع الصناعة.

5- قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

7- قطاع السياحة.

8- قطاع الشباب والرياضة.

9- قطاع البيئة.

10- قطاع الزراعة.

11- قطاع الإنتاج الحربي.

12- قطاع الصحة.

13- قطاع التموين والتجارة الداخلية.

الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول علي الرخصة الذهبية:

1- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

2- تقديم ما يُفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق علي تاريخ العمل بقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017.

4- يلتزم بتقديم دراسة جدوي مبدئية للمشروع يُعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المُرخص لها.

5- يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

6- أن يُقدم إقراراً بالإلتزام بتقديم كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياة – صرف صحي – كهرباء – إتصالات – معالجة المخلفات).

7- أن يُقدم إقراراً بالإلتزام بكافة الإشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

المستندات المطلوبة من الشركات للحصول علي الرخصة الذهبية:

تتقدم الشركة للأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بطلب إستخراج الرخصة الذهبية وفقاً للنموذج المخصص لذلك مُرفقاً به نسختين رسميتين من المستندات التالية:

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها. مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة. البطاقة الضريبية للشركة. سند الحيازة لموقع ممارسة النشاط، علي أن يكون الموقع مُثبتاً بالسجل التجاري. دراسة الجدوي المبدئية للمشروع والذي يُعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المُرخص لها. تقديم ما يُفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع. البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. إقرار من الممثل القانوني للشركة، أو كيل المساهمين / الشركاء بالإلتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – إتصالات – معالجة المخالفات). أية مستندات أخري تطلبها الهيئة.

إجراءات الحصول علي الرخصة الذهبية:

تتمثل الإجراءات في:

1- تقديم طلب إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة مُتضمناً دراسة جدوي تفصيلية.

2- مراجعة الطلب من الجهات المختصة لتقييم جدية المشروع.

3- عرض الطلب علي مجلس الوزراء لإتخاذ القرار النهائي.

4- إصدار الموافقة الشاملة التي تُعد بمثابة ترخيص موحد للمشروع.

وفي الختام، تمثل الرخصة الذهبية إحدي الآليات التشريعية المتقدمة التي تعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة إستثمارية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الإستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

كما يجسد هذا النظام توازناً دقيقاً بين تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات الإختصاص من ناحية، وضمان الرقابة القانونية وحماية المصلحة العامة من ناحية أخري.

وتزداد أهمية هذا الإطار القانوني في ظل الحاجة إلي دعم الإستثمارات الجادة التي تسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وهو ما يجعل من الفهم الدقيق لمتطلبات الرخصة الذهبية وآليات تطبيقها عنصراً أساسياً لنجاح المستثمرين والشركات في الإستفادة من مزاياها.

وفي هذا السياق، يبرز دور مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية في تقديم الدعم القانوني المتخصص للشركات والمستثمرين، من خلال توفير الإستشارات القانونية المتكاملة، ومتابعة إجراءات الحصول علي الرخصة الذهبية، وضمان توافق المشروعات مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في تقليل المخاطر القانونية وتسريع بدء النشاط وفقاً لأفضل الممارسات المهنية.

ومن ثم، فإن التكامل بين التطوير التشريعي والخبرة القانونية المتخصصة يُمثل حجر الأساس لتعظيم الإستفادة من الحوافز الإستثمارية، وتحقيق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة تدعم مسيرة التنمية الإقتصادية في مصر.

السابق التالى

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.