Legal DD, Который Ничего Не Дал: Как Не Тратить Деньги Зря

Legal Due Diligence (LDD) — традиционный этап любой M&A сделки или вложения инвестиций. Его цель — выявить существующиериски, которые могут обернуться для покупателя или инвестора потерями, в том числе финансовыми потерями в результате штрафов либо издержек на митигацию последствий.

Но что делать, чтобы обратившись за LDD, не получить только многостраничный отчет, в котором – пересказ устава и общедоступная информация? Как не потратить деньги на LDD впустую?

Мы разобрали ключевые ошибки и подготовили чек-лист, который поможет вам провести по-настоящему полезный и результативный LDD.

Причины, почему ваш LDD может оказаться бесполезным

Чаще всего проблема не в квалификации юристов, а в неправильной организации процесса и нечетко сформулированных задачах.

1. Неверная постановка целей (самая частая ошибка)

Покупатель или инвестор не объяснил юристам, что именно его волнует. Зачастую консультантам предоставляют техническое задание с объемом проверки, в который входят вопросы, не относящиеся к деятельности компании. Во-первых, неточный объем значительно повышает стоимость LDD. Во-вторых, вместо детальной проверки существенных областей, консультанты будут вычитывать многостраничные договоры, которые были исполнены 3 года назад.

Пример: Если вы покупаете IT-стартап, 90% внимания должно быть уделено интеллектуальной собственности (IP) и правам на код, а не проверке договоров аренды кулера и проверке наличия объектов недвижимости.

Помните, что цель DD — не просто проверить компанию, а найти существенные риски, которые влияют на цену сделки или решение об инвестировании. Часто, в комплексном LDD нет необходимости: большинству инвесторов будет достаточно red flag DD.

Справочно: red flag DD – LDD, при котором консультант предоставляет отчёт только в отношении существенных рисков с их градацией. Это не значит, что проверка становится менее тщательной, но у стейкхолдеров отпадает необходимость вычитывать отчет на 100+ страниц – консультанты сразу обращают внимание на существенные места.

2. Отсутствие у исполнителей понимания бизнес-процессов Таргета

Юристы, не погруженные в специфику бизнеса клиента (например, в фармацевтику, финтех или добычу полезных ископаемых), могут упустить из виду отраслевые "красные флаги" или, наоборот, гипертрофировать незначительные формальные нарушения.

3. Неготовность к сотрудничеству со стороны объекта проверки

Если продавец предоставляет документы неохотно, затягивает процесс или скрывает информацию, даже самые лучшие юристы не смогут дать полную картину. Важна прозрачность и готовность обеих сторон к сотрудничеству. Такое поведение продавца само по себе может стать red flag для проведения сделки.

Как провести эффективный LDD

Чтобы не тратить деньги зря, следуйте этим простым правилам:

1. Определите периметр проверки

Четко сформулируйте задачи и объем проверки. Выберите те области, которые критичны для вас и вашего бизнеса. Это позволит сконцентрироваться на важном и получить полезный результат.

2. Погрузите юристов в суть вашего бизнеса

Расскажите юристам о вашем бизнесе, о целях совершения сделки или инвестирования. Это поможет юристам сфокусироваться на тех рисках, которые могут препятствовать достижению ваших целей.

3. Запросите Red Flag Report

Вместо огромного финального отчета попросите сначала подготовить краткий меморандум с критическими рисками. Это поможет быстро понять основные проблемы бизнеса и ускорит принятие решений.

4. Используйте LDD как инструмент переговоров

Результаты проверки — это не приговор, а основа для торга. Найденные риски помогают снизить цену сделки, правильно сформулировать заверения и, при необходимости, запросить гарантии и возмещения от продавца, что поможет вам сэкономить деньги в дальнейшем.

Резюме

Полезный LDD — это не сканирование всех бумаг компании, а целенаправленный поиск рисков, которые имеют финансовое или стратегическое значение.

Правильная организация процесса и четкая коммуникация с консультантами помогут вам получить от проверки максимальную пользу и не потратить бюджет впустую.

