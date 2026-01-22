خدمات الشركات للأجانب في مصر | مكتب السعدني ومشاركوه للمحاماة

Article Insights

Sadany & Partners Law Firm are most popular: within Immigration, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Employment and HR topic(s)

in Middle East

تواصل مصر، بفضل مناخها الداعم للأعمال وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنامي فرص الاستثمار، في استقطاب المستثمرين وروّاد الأعمال الأجانب من شتى دول العالم. غير أنّ تأسيسَ وإدارة شركة في مصر للأجانب يستلزم فهماً دقيقاً للمنظومات القانونية المتعدّدة، والتعامل مع الجهات الحكومية المختصة، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

نتخصص في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم خدمات شاملة للشركات للأجانب في مصر، لضمان أن تكون كل خطوة من رحلتكم التجارية - من التأسيس إلى التشغيل - متوافقة تمامًا مع القوانين، وفعّالة، وآمنة.

لماذا يختار المستثمرون الأجانب مصر؟

بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية، أصبحت مصر بوابة بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومع وجود العديد من اتفاقيات التجارة الثنائية وتكاليف العمالة التنافسية، تُعدّ مصر مركزًا مثاليًا لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.

مع ذلك، يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بقوانين تختلف عن إجراءات الأعمال المحلية. لذا، فإن الاستعانة بمستشارين قانونيين ذوي خبرة يضمن لشركتكم الاستفادة الكاملة من مزايا قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، مع تجنب أي تأخير أو مشاكل تتعلق بالامتثال.

تشمل المزايا الرئيسية للاستثمار في مصر ما يلي:

الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية واسعة.

حوافز في المناطق الحرة ومناطق الاستثمار.

قواعد مبسطة للتملك الأجنبي بموجب قانون الاستثمار.

حماية قانونية قوية للمستثمرين ورؤوس أموالهم.

مثال: اعتمد مستثمر سعودي، كان بصدد تأسيس شركة تصنيع في الإسكندرية، على مكتبنا لإتمام جميع الإجراءات القانونية والتراخيص. وفي غضون ستة أسابيع، حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، والتسجيل الضريبي، والرخصة التجارية، مما سمح لها ببدء العمليات فورًا.

خدماتنا القانونية للشركات للأجانب

1. تأسيس الشركات والحصول على التراخيص

نساعدكم في تأسيس أعمالكم التجارية وفقًا للقانون المصري بمشاركة أجنبية كاملة.

تشمل خدماتنا ما يلي:

تقديم المشورة بشأن الشكل القانوني الأمثل (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، أو فرع).

صياغة النظام الأساسي واتفاقيات المساهمين بلغتين.

التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الحصول على السجل التجاري والرقم الضريبي.

الحصول على تصاريح العمل والإقامة للمديرين أو الموظفين الأجانب.

فتح الحسابات المصرفية وتوثيق المستندات الرسمية.

نصيحة: اختيار نوع الكيان القانوني المناسب مبكرًا يُمكن أن يُقلل التكاليف بشكل كبير ويُسهل تحويل الأرباح إلى الخارج.

٢. الدعم الاستثماري والتنظيمي

نضمن توافق استثمارك مع الأطر القانونية والضريبية في مصر، مع الاستفادة من الحوافز المتاحة.

تقديم الإرشادات بموجب قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية.

تسجيل المناطق الحرة ومناطق الاستثمار الخاصة.

إعفاءات ضريبية ومزايا جمركية للمشاريع المؤهلة.

تراخيص خاصة بالقطاعات (الصناعية، السياحية، التعليمية، وغيرها).

مثال: قامت شركة طاقة أوروبية بتأسيس فرعها المصري بمساعدتنا، وحصلت على مزايا مناطق الاستثمار التي خفضت الرسوم الجمركية بنسبة ٥٠%.

٣. صيانة الشركات والامتثال

نتولى إدارة جميع الالتزامات القانونية المستمرة للشركات المملوكة لأجانب، وتشمل:

اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وقرارات مجلس الإدارة.

تحديث سجلات المساهمين وإيداعات السجل التجاري.

تجديد تسجيلات التجارة والضرائب والتأمينات الاجتماعية.

ضمان الامتثال لقانون العمل المصري ولوائح البيانات.

تقديم طلبات زيادة رأس المال أو عمليات الاندماج أو التعديلات إلى الهيئة العامة للضرائب.

النتيجة: يتمتع عملاؤنا بعمليات سلسة وخالية من المتاعب، ويتجنبون الغرامات الناتجة عن عدم تقديم الإيداعات أو أخطاء التوثيق.

٤. صياغة العقود والتمثيل القانوني

نُعدّ ونراجع كافة الاتفاقيات التجارية اللازمة للعمل في مصر، بما في ذلك:

اتفاقيات المساهمين والمشاريع المشتركة.

عقود التوزيع والامتياز والخدمات.

عقود العمل وعدم الإفصاح.

عقود إيجار العقارات والاستثمار.

عقودنا ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) قابلة للتنفيذ بموجب القانون المصري، ومصممة لحماية أعمالكم في المعاملات المحلية والدولية.

٥. خدمات الهجرة والتعامل مع الحدود

تقدم شركتنا دعمًا شاملاً للمستثمرين الأجانب الراغبين في نقل إدارتهم أو موظفيهم إلى مصر.

طلبات الإقامة وتصاريح العمل.

خدمات رعاية التأشيرات والهجرة للشركات.

خدمات التصديق والترجمة القانونية للوثائق.

التنسيق مع السفارات والوزارات للحصول على الموافقات اللازمة.

مثال: ساعدنا شركة ضيافة خليجية في الحصول على تأشيرات المستثمرين والإقامة لفريق إدارتها الإقليمي خلال ٣٠ يومًا.

٦. تسوية المنازعات والحماية القانونية

نمثل المستثمرين الأجانب في أي نزاعات تنشأ في مصر، ونضمن حماية حقوقهم بموجب القانون المصري والدولي.

تسوية المنازعات التجارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

تنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية الأجنبية في مصر.

التفاوض وتسوية النزاعات بين المساهمين أو العقود.

عمليات تدقيق قانوني وقائية للحد من النزاعات المستقبلية.

لماذا تختار مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

خبرة ثنائية اللغة: نقوم بصياغة جميع الوثائق والتفاوض بشأنها وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الشفافية الكاملة وقابلية التنفيذ.

معرفة محلية، رؤية عالمية: يفهم محامونا تطلعات المستثمرين الأجانب ويوفقون بينها وبين الواقع القانوني المصري.

دعم شامل: من تأسيس الشركة إلى الامتثال وتسوية المنازعات، كل ذلك تحت سقف واحد.

رسوم شفافة: باقات واضحة وثابتة التكلفة لتأسيس الشركات والصيانة القانونية السنوية.

ثقة عملاء عالميين: نمثل شركات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا تعمل بنجاح في مصر.

دراسة حالة واقعية

أرادت شركة لوجستية أجنبية تأسيس فرع لها في مصر مع الاحتفاظ بملكية أجنبية كاملة. قمنا بما يلي:

تقديم المشورة بشأن الهيكل الأمثل وفقًا لقانون الاستثمار. إعداد جميع وثائق التأسيس باللغتين العربية والإنجليزية. تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحصول على رقم تعريف ضريبي. المساعدة في فتح الحساب المصرفي للشركة وتأمين تأشيرات الموظفين. وضع بروتوكولات الحوكمة وجداول الامتثال المستمرة.

النتيجة: تم إطلاق الشركة في وقت قياسي، مع الحفاظ على ملكية أجنبية كاملة والتزام تام بالقوانين.

الخاتمة

ترحب مصر بالمستثمرين الأجانب، لكن النجاح يعتمد على التنفيذ القانوني الدقيق. نوفر في مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة الخبرة والمعرفة والدعم العملي الذي يحتاجه رواد الأعمال الأجانب لبدء أعمالهم وإدارتها بسلاسة. بدءًا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص إلى الامتثال اليومي والتوسع عبر الحدود، نحن شريككم الموثوق في فهم بيئة الشركات القانونية في مصر.

تواصل معنا اليوم لمعرفة كيف يمكن لخدماتنا المصممة خصيصًا للشركات الأجنبية أن تساعدكم في تأسيس وتنمية أعمالكم في مصر بثقة تامة واحترافية قانونية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.