الدعم القانوني للشركات في مصر 2026 | مكتب السعدني ومشاركوه للمحاماة

تعزز مصر جاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات متعددة الجنسيات بفضل اقتصادها النشط، مستهدفةً إنشاء أو توسيع الأعمال في سوق إقليمي بالغ الأهمية. إلا أن هذا الزخم يفرض تحديات تنظيمية وقانونية تمتد من إجراءات التأسيس والالتزام الضريبي إلى قوانين العمل والتراخيص وتسوية النزاعات التجارية. ولذلك، تعتمد الشركات في مختلف القطاعات على مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وهو اسم موثوق به في تقديم الدعم القانوني الشامل للشركات في مصر.

يجمع فريقنا في القاهرة بين الخبرة المحلية العميقة والمعايير الدولية لمساعدة الشركات على العمل بأمان وكفاءة وامتثال كامل للقانون المصري.

لماذا يُعدّ الدعم القانوني بالغ الأهمية للشركات في مصر؟

يخضع قطاع الشركات في مصر لأطر قانونية متعددة، تشمل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون التجارة، إلى جانب لوائح الضرائب والعمل والتأمين.

بدون إشراف قانوني متخصص، تُعرّض الشركات نفسها لخطر التأخير، والغرامات، أو حتى فقدان تراخيص التشغيل. يضمن الشريك القانوني الموثوق سير أعمالك بسلاسة - من التأسيس إلى العمليات اليومية - مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد.

مثال: واجهت شركة تصنيع في مدينة السادس من أكتوبر تعليقًا لتسجيلها بسبب عدم تقديم الإقرارات الضريبية. تدخلت مؤسستنا، وأعادت تسجيلها، ووضعت جدولًا زمنيًا للالتزام باللوائح لمنع المخالفات المستقبلية.

خدماتنا القانونية للشركات

1. تأسيس الشركات والحصول على التراخيص

نساعد عملاءنا في جميع مراحل عملية التأسيس، بدءًا من اختيار نوع الكيان المناسب وحتى الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة لشخص واحد، أو فرع أجنبي.

صياغة النظام الأساسي واتفاقيات المساهمين.

التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب، والسجل التجاري، ومصلحة الضرائب.

المساعدة في فتح حسابات مصرفية للشركات والحصول على تراخيص الاستثمار.

نصيحة: تعمل الهيكلة القانونية السليمة منذ البداية على توفير تكاليف مستقبلية أثناء إعادة الهيكلة أو التوسع.

٢. حوكمة الشركات والامتثال

نضمن التزام شركتكم بجميع القوانين المصرية ومتطلبات الإبلاغ.

قرارات مجلس الإدارة ووثائق الجمعية العمومية.

حفظ السجلات القانونية ودفاتر الشركة.

تجديد التراخيص، والتسجيلات الضريبية، وملفات التأمينات الاجتماعية.

عمليات تدقيق الامتثال لقوانين العمل والضرائب المصرية.

مثال: تجنبت شركة لوجستية مقرها القاهرة غرامات كبيرة بعد أن حدد محامونا الثغرات في وثائق الامتثال السنوية الخاصة بها وقاموا بتصحيحها.

٣. صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها

يقوم محامونا بإعداد ومراجعة عقود ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) قابلة للتنفيذ ومصممة خصيصًا لتحقيق أهدافكم التجارية.

عقود التوريد والتوزيع والوكالة.

اتفاقيات الامتياز التجاري وترخيص الملكية الفكرية.

عقود الخدمات والتوظيف.

اتفاقيات البناء والهندسة والمشتريات والإنشاءات.

النتيجة: تساهم صياغتنا الدقيقة للعقود في الحد من النزاعات، وحماية الأصول، وتعزيز العلاقات التجارية.

٤. عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة

نُمثّل عملاءنا في معاملات الشركات المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية وتنظيمية استراتيجية.

إجراءات التدقيق اللازم لعمليات الاندماج والاستحواذ وتوثيقها.

إعادة هيكلة رأس المال ونقل الأسهم.

التحويل بين أنواع الشركات (شركة ذات مسؤولية محدودة ↔ شركة مساهمة).

استراتيجيات التصفية والخروج من الشركات.

دراسة حالة: ساعدنا شركة تقنية مصرية في تأمين استثمار أجنبي من خلال زيادة رأس المال وإعادة هيكلة الحوكمة بما يتوافق مع معايير الامتثال المحلية والدولية.

٥. تسوية المنازعات والتمثيل القانوني

عند نشوب النزاعات، يحمي فريقا التقاضي والتحكيم لدينا مصالح شركتكم بكفاءة وسرية تامة.

التمثيل أمام المحاكم المصرية ولجان تسوية المنازعات التابعة للهيئة العامة للمنافسة.

التحكيم وفقًا لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري (CRCICA) أو غرفة التجارة الدولية (ICC).

التفاوض وتسوية منازعات المساهمين والمنازعات التعاقدية.

تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في مصر.

مثال: نجحنا في تسوية نزاع تجاري لشركة تجارية من خلال التفاوض على تسوية ودية تجنبت إجراءات التقاضي المطولة.

٦. الاستشارات القانونية المستمرة للشركات

يتلقى عملاؤنا إرشادات قانونية مستمرة تتطور مع نمو أعمالهم.

تطوير سياسات العمل والموارد البشرية.

تحديثات ضريبية وتنظيمية.

جداول الامتثال ومتابعة المواعيد النهائية.

عمليات التدقيق القانوني وتقييم المخاطر.

القطاعات التي نخدمها

يقدم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة لكل قطاع من القطاعات التالية:

التصنيع والمشاريع الصناعية

التكنولوجيا والاتصالات

العقارات والإنشاءات

الرعاية الصحية والأدوية

التمويل والمصارف

تجارة التجزئة والتجارة والامتياز التجاري

يواجه كل قطاع تحديات تنظيمية فريدة، ويضمن محامونا أن تستوفي شركتكم جميع المتطلبات بثقة تامة.

لماذا تختار الشركات مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

خبرة مقرها القاهرة: تواصل مباشر مع الوزارات والسجلات والمحاكم المصرية.

دعم قانوني شامل: من تأسيس الشركة إلى العمليات اليومية وحل النزاعات.

صياغة ثنائية اللغة: وثائق باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوضوح وقابلية التنفيذ.

رسوم محددة: باقات واضحة للتأسيس والتجديد والامتثال.

نهج يركز على العميل: نُصمم كل استراتيجية قانونية بما يتوافق مع أهداف أعمالكم.

قصة نجاح واقعية

تواصلت شركة لوجستية أجنبية مع مكتبنا في القاهرة لتأسيس فرع لها في مصر. قمنا بما يلي:

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) وفقًا لقانون الاستثمار. الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري. صياغة وثائق التأسيس وعقود العمل بلغتين. تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبلدية. وضع جدول زمني للالتزامات المتعلقة بالتجديدات السنوية.

النتيجة: بدأ العميل عملياته بالكامل في أقل من ثمانية أسابيع، مع الالتزام التام بالمتطلبات القانونية وحقوق الملكية الكاملة.

الخاتمة

تدعمُ الأسس القانونية القوية نمو الشركات في الاقتصاد المصري المتسارع. وتقدّم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة استشارات قانونية موثوقة تمكّن عملَك من التوسّع بثبات، سواءً عند تأسيس شركة جديدة، أو إدارة الامتثال التنظيمي، أو إعادة هيكلة الأنشطة التشغيلية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.