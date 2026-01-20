حوكمة الشركات في السعودية | ضمان الامتثال والنزاهة | مؤسسة السعدني ومشاركوة

تصنع الحوكمة المؤسسية المتينة، وسط إيقاع التحول السريع في السعودية، جسورًا من الثقة &#

تصنع الحوكمة المؤسسية المتينة، وسط إيقاع التحول السريع في السعودية، جسورًا من الثقة وتفتح آفاقًا للنمو وتمنح الأعمال مرونةً تدوم. لا تُعدّ حوكمة الشركات القوية مجرد إجراء شكلي، بل هي عامل استراتيجي أساسي لبناء الثقة والنمو والاستدامة. بالنسبة للشركات العاملة في المملكة، سواء كانت شركات محلية أو مستثمرين دوليين، يُعدّ فهم وتطبيق إطار الحوكمة أمرًا بالغ الأهمية. فيما يلي دليل إرشادي لمساعدتكم على ضمان الامتثال والنزاهة في عملياتكم.

الإطار التنظيمي وأهميته

يرتكز نظام حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية على عدة قوانين ولوائح رئيسية، منها:

قانون الشركات (المملكة العربية السعودية) (المرسوم الملكي رقم م/١٣٢ بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ) الذي يحدد الالتزامات الأساسية لجميع الشركات.

لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية (فبراير ٢٠١٧، والمعدلة في يناير ٢٠٢٣) والتي تُطبق على الشركات المساهمة المدرجة، وتُلزمها بالامتثال لمعايير تتعلق بهيكل مجلس الإدارة، والإفصاح، واللجان، وحقوق المساهمين.

لوائح وزارة التجارة والاستثمار للشركات غير المدرجة، والتي توفر إرشادات (غالباً اختيارية) للكيانات غير المشمولة بنظام هيئة السوق المالية.

أهمية هذا الإطار: تُعزز الحوكمة الرشيدة ثقة المستثمرين، وتحمي حقوق المساهمين الأقلية، وتُساعد في الحد من مخاطر سوء السلوك، وتُواءم الشركة مع الممارسات المحلية والتوقعات الدولية.

متطلبات الحوكمة الأساسية والإجراءات العملية

فيما يلي بعض العناصر الأساسية لإطار الحوكمة، مع رؤى عملية قابلة للتطبيق في أعمالك:

حقوق المساهمين والجمعية العمومية

تؤكد اللوائح على المعاملة العادلة للمساهمين، وشفافية الحقوق، وحق الوصول إلى المعلومات، وحسن سير اجتماعات الجمعية العمومية.

نصيحة عملية: تأكد من أن اتفاقية المساهمين والنظام الأساسي للشركة يتضمنان آليات مشاركة المساهمين الأقلية، وجدول أعمال واضح للجمعية العمومية، وإشعارًا مناسبًا باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء.

تكوين مجلس الإدارة، واللجان، والاستقلالية

بالنسبة للشركات المدرجة على الأقل:

يجب تعيين عدد أدنى من المديرين المستقلين.

يجب تشكيل اللجان الرئيسية: لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت، ولجنة الترشيحات.

يجب الفصل بوضوح بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أو تبريرهما بشكل مناسب.

نصيحة عملية: راجع ميثاق مجلس إدارتك. هل تم تحديد اختصاصات اللجان؟ هل يتمتع المديرون المستقلون باستقلالية حقيقية وفقًا للوائح؟ هل تم توثيق أدوارهم وكفاءاتهم؟

الإفصاح والشفافية والتقارير

يجب على الشركات الحفاظ على الشفافية فيما يتعلق بالنتائج المالية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإدارة المخاطر.

نصيحة عملية: راجع إجراءات الإفصاح لديك. تأكد من تقديم تقارير مالية منتظمة ودقيقة (وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند الاقتضاء)، وأن تكون الضوابط الداخلية قوية، وأن يكون التواصل مع أصحاب المصلحة في الوقت المناسب وبمختلف اللغات حسب الحاجة.

الضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر، والامتثال

تتجاوز الحوكمة مجرد الهياكل التنظيمية، إذ تشمل الإشراف على الإدارة، والتدقيق الداخلي، ولجنة المخاطر، وبروتوكولات تضارب المصالح.

نصيحة عملية: أنشئ أو راجع إطار عمل إدارة المخاطر لديك. تأكد من توافق لجنة التدقيق ووظائف التدقيق الداخلي مع المتطلبات التنظيمية.

واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين

يخضع أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين لواجبات الولاء والعناية وتجنب تضارب المصالح، وقد يواجهون عقوبات تنظيمية في حال الإخلال بها.

نصيحة عملية: عقد دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة حول واجباتهم بموجب القانون السعودي. ضمان توافق سياسات المكافآت مع الأداء والمخاطر، وتوفير المشورة المتخصصة.

لماذا تُعدّ الحوكمة الرشيدة ميزة تنافسية؟

يُقدّم تطبيق الحوكمة الرشيدة فوائد تجارية ملموسة، منها:

جذب المستثمرين: غالبًا ما ينظر المستثمرون الأجانب إلى الحوكمة الرشيدة كدليل على الاستقرار وتخفيف المخاطر.

المرونة التشغيلية: تُقلّل الهياكل الواضحة من مخاطر الجمود في مجالس الإدارة، أو عدم التوافق، أو النزاعات.

الجاهزية التنظيمية: مع إصلاح المملكة العربية السعودية لقوانينها التجارية وبيئة إنفاذها، تُوفّر جاهزية الحوكمة حماية للشركات من المفاجآت.

السمعة والاستدامة: في قطاعات مثل الطاقة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتكنولوجيا، تتوافق الحوكمة الرشيدة مع المعايير العالمية الأوسع نطاقًا، مما يُعزّز الوصول إلى الأسواق.

سيناريو افتراضي: الحوكمة في الممارسة

تخيل مشروعًا مشتركًا في قطاع التصنيع، مقره السعودية، يضم مساهمين محليين وأجانب. يساور الشريك الأجنبي قلقٌ بشأن حقوق المساهمين الأقلية، وشفافية البيانات، وخيارات التخارج. إليك كيف يمكن لتخطيط الحوكمة أن يُسهم في ذلك:

ينص النظام الأساسي للمشروع المشترك على تعيين مدير مستقل يُرشحه المساهم الأجنبي، بما يتماشى مع معايير هيئة السوق المالية للاستقلالية.

يتم توثيق اجتماعات لجنتي التدقيق والترشيح، وتُعقد اجتماعاتهما ربع سنوية مع توثيق محاضرها.

يتم تعميم جدول أعمال الجمعية العامة باللغتين العربية والإنجليزية قبل أسبوعين، مع توضيح حقوق المساهمين بشكلٍ جليّ.

يشمل إطار إدارة المخاطر الامتثال لضوابط التصدير، والتنسيق بشأن التوطين، والإشراف البيئي.

عند نشوء خلاف حول توسيع رأس المال، تُمكّن آليات الحوكمة الشريك الأجنبي من الوصول إلى المعلومات، والاعتماد على إشراف اللجنة بدلًا من النزاع التفاعلي، مع الحفاظ على العلاقة التجارية. يُبيّن هذا أن الحوكمة ليست مجرد متطلب شكلي، بل هي أساسٌ لسير العمل التجاري الفعلي.

كيف يمكن لمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة دعم رحلتكم في مجال الحوكمة؟

نقدم خدمات استشارية مصممة خصيصًا لمساعدتكم على ترسيخ هياكل حوكمة مستدامة للمستقبل وتتوافق مع الأنظمة ومع الأهداف التجارية كذلك:

مراجعة سياسات حوكمة الشركات، ومواثيق مجالس الإدارة، ومدة لجانها، وممارسات الإفصاح.

مواءمة النظام الأساسي/اتفاقيات المساهمين مع لوائح الحوكمة السعودية وأفضل الممارسات الدولية.

تدريب أعضاء مجلس الإدارة على واجبات الحوكمة ومخاطر الامتثال.

إنشاء قنوات تواصل لحقوق المساهمين الأقلية، ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، والإشراف على التدقيق الداخلي.

تقديم الاستشارات قبل الإدراج أو إعادة الهيكلة للشركات الخليجية/السعودية الساعية إلى الجاهزية لدخول أسواق رأس المال.

خاتمة

مع استمرار تحوّل اقتصاد المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، تتصدر حوكمة الشركات المشهد كرافعة استراتيجية للنجاح. فمن خلال تبني أطرًا ذكية للحوكمة السليمة، تضمن الشركات العاملة في المملكة الامتثال، وتعزز النزاهة، وتستقطب الاستثمارات، وتدعم النمو طويل الأجل.

إذا كانت شركتك بحاجة إلى تعزيز هيكل حوكمتها في المملكة العربية السعودية، سواءً كنتم شركة محلية أو إقليمية أو دولية، فتواصل اليوم مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ودعنا نساعدك في بناء حوكمة سليمة ومستدامة ومتوافقة مع طموحاتك التجارية.

