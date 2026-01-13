قانون الشركات في القاهرة 2026 | دليل قانوني لروّاد الأعمال والمستثمرين | مؤسسة السعدني ومشاركوة للمحاماة

Article Insights

تُعدّ القاهرة المركز التجاري لمصر ونقطة وصل رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية, كما تستقطب المدينة المستثمرين والشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات على حدّ سواء. ويتطلّب النجاح في هذا السوق المتنامي فهم المشهد القانوني للشركات، بدءًا من التأسيس والتراخيص، مرورًا بالامتثال والضرائب، وصولًا إلى تسوية المنازعات.

تُرافق مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عملاءها في كافة مراحل ممارسة الأعمال في مصر وتقدم إرشادًا قانونيًا متخصّصًا.

١. فهم الإطار القانوني للشركات في مصر

تخضع العمليات التجارية في مصر بشكل أساسي لما يلي:

قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - ينظم تأسيس الشركات وإدارتها وحلها.

قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ - يوفر الحوافز والضمانات للمستثمرين.

قانون التجارة - ينظم التجارة والعقود والمعاملات التجارية.

قانون الضرائب، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية - تضمن الامتثال لقوانين العمل والتمويل.

تُشكل هذه القوانين مجتمعةً كيفية تأسيس الشركات وتشغيلها وإدارتها داخل القاهرة وخارجها.

ملاحظة: يجب أن تكون جميع وثائق الشركة ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) وموثقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لتسجيل الشركات.

٢. اختيار الهيكل التجاري المناسب

يحدد نوع الهيكل القانوني لشركتك الملكية والمسؤولية والالتزامات الإدارية. ومن أكثر الأشكال شيوعًا ما يلي:

نوع الهيكل القانوني السمات الرئيسية الشركات الأنسب لهذا النوع شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م( من 2 إلى 50 مساهمًا، إدارة مرنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المشتركة شركة مساهمة (ش.م) إمكانية إصدار أسهم، مجلس إدارة إلزامي الشركات الكبيرة والمستثمرون الأجانب شركة الشخص الواحد (ش.م) مساهم واحد، هيكل بسيط رواد الأعمال الأفراد فرع لشركة أجنبية غير منفصل عن الشركة الأم الشركات متعددة الجنسيات التي تتوسع في مصر

مثال: ساعدنا شركة لوجستية أوروبية على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في القاهرة، مع توفير ملكية أجنبية كاملة ومزايا استثمارية شاملة بموجب قانون الاستثمار.

٣. التأسيس والترخيص في القاهرة

يتضمن تأسيس شركة في القاهرة عدة خطوات رئيسية:

اختيار اسم الشركة وشكلها القانوني. صياغة النظام الأساسي واتفاقيات المساهمين. التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على موافقة التأسيس. الحصول على شهادة السجل التجاري. التسجيل الضريبي والتأمينات الاجتماعية. الحصول على التراخيص التجارية أو البلدية اللازمة.

مدة التجهيز: عادةً ما بين ٧ إلى ١٥ يوم عمل في حال اكتمال المستندات.

ملاحظة: يجب على المستثمرين الأجانب تحويل رأس المال عبر بنك مصري مرخص وتوثيق ذلك امتثالاً لأنظمة الاستثمار.

٤. حوافز الاستثمار في مصر

يقدم قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حوافز كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، منها:

إعفاءات جمركية وضريبية للصناعات الاستراتيجية.

مناطق حرة ومناطق استثمارية مع مرونة في تحويل الأرباح إلى الخارج.

حماية من المصادرة والتأميم.

آليات تسوية المنازعات من خلال الهيئة العامة للاستثمار ومراكز التحكيم.

مثال: ساعدت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة إحدى شركات الطاقة المتجددة على التأهل للحصول على تخفيض ضريبي بنسبة ٣٠% بموجب برنامج الحوافز الجغرافية لقانون الاستثمار.

٥. حوكمة الشركات والامتثال

تُعدّ الحوكمة الرشيدة للشركات أساسيةً للامتثال القانوني وكسب ثقة المستثمرين. يجب على الشركات ما يلي:

الاحتفاظ بالسجلات القانونية (محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، قرارات المساهمين).

عقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وتقديم التقارير الدورية إلى الهيئة العامة للضرائب.

تجديد التسجيلات الضريبية والتأمينية والتجارية سنويًا.

ضمان الامتثال لقوانين العمل، بما في ذلك إعداد العقود المناسبة وتقديم تقارير الرواتب.

نصيحة: قد يؤدي التخلف عن المواعيد النهائية لتقديم التقارير إلى غرامات مالية أو تعليق النشاط التجاري. ننصح عملاءنا بتطبيق جدول زمني للامتثال لتتبع عمليات التجديد والالتزامات.

٦. لمحة عامة عن الضرائب

يخضع النظام الضريبي في مصر لإشراف الهيئة العامة للضرائب. وتشمل الضرائب الرئيسية ما يلي:

ضريبة دخل الشركات: ٢٢.٥% على صافي الأرباح.

ضريبة القيمة المضافة: ١٤% على السلع والخدمات.

ضريبة الاستقطاع: من ٥% إلى ٢٠% حسب نوع الدفع.

الرواتب والتأمينات الاجتماعية: مساهمات صاحب العمل إلزامية.

نصيحة: تأكد من مراجعة جميع البيانات المالية سنويًا وتقديمها إلى كل من الهيئة العامة للضرائب والإدارة العامة للضرائب للتحقق من الامتثال.

٧. أنظمة العمل والتوظيف

يجب على أصحاب العمل الالتزام بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ (الذي سيحل محله قريبًا قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥).

عقود العمل المكتوبة باللغة العربية إلزامية.

يجب أن يتم إنهاء الخدمة وفقًا للإجراءات القانونية، مع استحقاقات نهاية الخدمة.

يجب على الشركات تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية.

يجب الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وفقًا لتوجيهات وزارة العمل.

مثال: ساعدنا شركة تصنيع مقرها القاهرة في حل نزاع عمالي معقد عن طريق الوساطة، متجنبين بذلك التقاضي المطول.

٨. الملكية الفكرية وحماية العقود

لحماية أصول الأعمال والابتكار، ينبغي على المستثمرين ما يلي:

تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع لدى مكتب العلامات التجارية المصري.

استخدام عقود ثنائية اللغة، ملزمة قانونًا بموجب القانون المصري.

تضمين بنود تحكيم لحل النزاعات بكفاءة.

دراسة حالة: حصلت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة على حقوق الملكية الفكرية لعلامة تجارية سعودية للأغذية تتوسع في القاهرة، مما حال دون تقليدها محليًا وضمن دخولها السوق.

٩. تسوية المنازعات والتحكيم

توفر مصر آليات متعددة لحل المنازعات التجارية:

تختص المحاكم التجارية بالنظر في قضايا الشركات والعقود والقضايا المالية.

توفر مراكز التحكيم، مثل المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (CRCICA)، إجراءات محايدة وسرية.

تعالج لجان المنازعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار المالي (GAFI) القضايا المتعلقة بالاستثمار بكفاءة.

مثال: مثلنا مستثمراً أوروبياً أمام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (CRCICA) في نزاع حول مشروع مشترك بملايين الدولارات، وحصلنا على حكم لصالحه في غضون ستة أشهر.

١٠. كيف تدعم مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة رواد الأعمال والمستثمرين؟

يقدم محامونا المتخصصون في قانون الشركات بالقاهرة خدمات قانونية شاملة في جميع مراحل تطوير الأعمال، وتشمل:

تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.

صياغة العقود والتفاوض بشأنها.

الالتزام بقوانين العمل والضرائب.

التحكيم وتسوية المنازعات.

التحديثات التنظيمية والتدقيق القانوني.

لماذا يختارنا العملاء؟

فهم عميق لقانون الشركات المصري وإجراءاته.

رسوم ثابتة وشفافة بدون أي تكاليف خفية.

خدمات صياغة وتمثيل قانوني ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية).

سجل حافل بالنجاحات مع عملاء محليين ودوليين.

ختامًا

يُتيح المشهد التجاري في القاهرة فرصًا لا تُضاهى لمن يُدرك النظام القانوني. فمن خلال الجمع بين الالتزام الصارم باللوائح، والعقود الاستراتيجية، والحوكمة الرشيدة، يُمكن للشركات أن تنمو بأمان واستدامة في مصر.

