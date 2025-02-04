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4 February 2025

ما هي العقود التجارية الإلكترونية وانواعها وطريقة فسخها؟

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Sadany & Khalifa Law Firm

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Sadany & Khalifa Law Firm logo
Sadany&Khalifa Law Firm is one of Egypt’s pioneering law firms. Since its inception, the firm has worked tirelessly on providing innovative legal solutions that help clients reach their ideal outcomes. The Firm has vast expertise in offering legal consultation to both public and private sector companies, as well as to many government authorities and ministries. The Firm has represented hundreds of clients before arbitration tribunals in local and international disputes and before Egyptian courts of different degrees. Based on our conviction that the client’s best interest is our goal, and that clients are our partners for success, we are committed to developing our capacities and enhancing the skills needed to meet clients’ needs and guarantee their satisfaction.
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...ما هي العقود التجارية الإلكترونية وانواعها وطريقة فسخها؟
Egypt Corporate/Commercial Law
Sadany & Khalifa Law Firm

العقود هي ضامنة للحقوق بين أطراف العقد وتجنباً للنزاعات بين المتعاقدين ، ولقد قال الله تعالي : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، ويلتزم كل تاجر (شخص إعتباري أو شخص طبيعي) بصياغة التعاقد بينه وبين الطرف الآخر في شكل قانوني لتحقيق الهدف من العقد ، والعقد التجاري هو من العقود القائمة علي الإعتبار الشخصي ، لذلك يتم النص فيه علي جميع البنود والضمانات المُتفق عليها بين أطراف العقد والجزاءات المترتبة علي مخالفة تلك البنود كالتعويض ، ومواكبةً للتطورات التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات ، فقد حرصت المملكة العربية السعودية علي جعل التعاقد والتوقيع علي التعاقد إلكترونياً بإستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي ، وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي :

العقد هو  إتفاق مُلزم لطرفين أو أكثر بإرادتهم ، علي إنشاء علاقة قانونية وفقاً للنظام السعودي ، يلتزم فيه كلاً من الطرفين علي القيام بالإلتزامات المُتفق عليها وتحمل الجزاءات المترتبة علي مخالفته .

العقد التجاريهو العقد المُبرم بين تاجرين أو أكثر بهدف تجاري مرتبط بالنشاط التجاري الذي يمارسه الطرفين ، ويهدف إلي تنظيم العلاقات التجارية وضمان حقوق الأطراف وزيادة الثقة بينهم ، وعند النزاع تختص المحكمة التجارية بذلك .

والعقد الإلكتروني هو  النسخة التكنولوجية المتطورة للعقد التقليدي .

ويوجد عدة وسائل لإنعقاد العقد الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية ، وتتمثل في:

  • التلكس والفاكس                              
  • جهاز الميناتل 
  • البيجر                         
  • شبكة الإنترنت
  • التقنية الحديثة في الهواتف المرئية 

الحجية القانونية لمشروعية العقد الإلكتروني:

لقد أضفي المرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8-3-1428 هجرياً الحجة القانونية علي إنعقاد العقد الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية بشرط الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام السعودي وغير مخالف للأداب العامة .

والأصل في العقود هو التراضي ، ويجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويُعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متي تم وفقاً لأحكام النظام ، ولا يفقد العقد شروط صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر .

أركان العقد، لكي يصح إنعقاد العقد لابد من توافر شروط وأركان العقد وأن يكون ناجماً عن إرادة الطرفين ، وأن يتم الإنعقاد بشكل صحيح وخالِ من البطلان ، والعقد التقليدي والإلكتروني يتفقان في نفس الشروط والأركان، وهي كالتالي :

1- التراضي بين أطراف العقد .

يشترط تقابل إرادتي طرفي العقد وهو الإيجاب والقبول ، فالإيجاب هو التعبير البات والجازم عن إرادته في إنعقاد العقد ، ويتم ذلك من خلال وسيط إلكتروني بإستخدام أحد الوسائل المُشار إليها عاليه ، والقبول هو التعبير عن الإرادة القاطعة في قبول التعاقد مع الطرف الآخر ، ويتم ذلك من خلال وسيط إلكتروني بإستخدام أحد الوسائل المُشار إليها عاليه .

2- توافر الأهلية القانونية لأطراف العقد .

يجب توافر الأهلية القانونية في أطراف العقد حتي تمكنهم من إبرامه ، ليكون العقد نابعاً عن إرادة صحيحة وسليمة وعن شخص ذو أهلية قانونية ف يالتصرف والتعامل .

3- خلو العقد من أي غلط أو إكراه أو تدليس ، وأن يكون موضوع العقد قابلاً للتعيين .

يجب أن يكون العقد سليماً لا يتضمن أي مخالفة للنظام العام والآداب العامة بالمملكة أو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما يجب أن يكون موضوع العقد موجود أو قابل للوجود في المستقبل ، وإذا كان موضوع العقد عمل فيجب أن يكون هذا العمل متاح وموجود .

4-  تحديد سبب التعاقد .

يجب أن يتم توضيح سبب التعاقد بمتن العقد ، وتوضيحه توضيحاً كاملاً لا يشوبه خطأ .

مزايا العقود الإلكترونية :

1- السرعة في إنجاز الأعمال بوجود الوسيط الإلكتروني .

2- عدم وجود تعاملات مباشرة بين أطراف العقد ، بل تتم إلكترونياً .

3- وجود وسيط إلكتروني ززسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة يساهم في إنعقاد العقود بشكل ميسور ، بدلاً من التواجد بمجلس العقد .

الشروط والبيانات التي تتضمنها العقود التجارية : 

1- يشترط بيان وتوضيح أسباب التعاقد بشكل تفصيلي ، وبيان نوع العقد .

2- توضيح كافة البيانات اللازمة لبيان هوية أطراف العقد والتأكد من أهليتهم للتعاقد ، ودور كل من الطرفين بشكل تفصيلي .

3- بيان مدة التعاقد ببداية التعاقد وإنتهائه ، وأثر إنتهاء العقد  علي الطرفين .

4- تدوين تمهيد للعقد ، ويوضح جميع الأحداث السابقة علي التعاقد وكيف تم التعاقد .

5- طرق حل النزاع ، وهل يتم اللجوء للقضاء أوالتحكيم .

6- توضيح محل العقد بشكل تفصيلي ، والإختصاص النوعي والمكاني والقانون الحاكم في حال وجود أجانب .

7- عند خروج أطراف العقد ، ما هي الإلتزامات التي تُطبق عليهم ، وتحديد أسباب الفسخ .

8- بيان القيمة المالية للعقد ومواعيد التسليم .

9- التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية بالعقد ، وغير مُخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .

أنواع العقود التجارية :

1- عقد البيع التجاري .

هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية محل العقد للمشتري ، سواء كان حق مالي أو سلعة ، ويلتزم المشتري بدفع المقابل المالي المُتفق عليه بالعقد ، ويلتزم البائع بنقل ملكية محل العقد المُتفق .

2- عقد الوكالة بالعمولة (الوكالة بالعمولة بالشراء – الوكالة بالعمولة بالبيع) .

هو عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بتصرف قانوني بإسمه الشخصي ولحساب الموكل مقابل أجر .

3- عقد النقل .

هو عقد يلتزم بموجبه شخص يسمي (الناقل) بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل الأشخاص والأشياء لمكان معين مقابل أجر ، وفقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين .

4- عقد السمسرة .

هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمي السمسار تجاه شخص آخر يسمي العميل ، بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه مقابل أجر .

5- عقد التوزيع .

هو العقد الذي يتم إبرامه بين المُنتج وموزع المُنتج ، وبموجبه يتولي المُوزع القيام بعملية التوزيع للمنتجات أو البضائع مقابل أجر .

6- عقد التسويق .

هو عقد تجاري يتم بين طرفين أحدهما تكون شركة ، ويلتزم الطرف الثاني بالتسويق لمنتجات وخدمات الطرف الأول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

7- عقد الإدارة والتشغيل .

هو عقد تجاري يتم إبرامه بين مالك المشروع والطرف الأخر الذي يتولي القيام بتنفيذ وتشغيل المشروع لصالح المالك مقابل أجر .

فسخ العقود التجارية :

للمتعاقدين الحق في التنازل عن العقد برضاهما ، ويطبق علي تنازلهم شروط العقد .

ويجوز النص في العقد علي أن يكون للطرفين حق الخيار في العدول غن العقد بشرط إعلام الطرف الأخر .

إذا كان العقد من العقود الملزمة للجانبين ، ولم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فللمتعاقد الآخر بعد إعذار المتعاقد المُخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع دفع التعويض المستحق إذا كان لذلك مقتضي .

يتم فسخ العقد إذا إستحال تنفيذ محل العقد ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين .

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Sadany & Khalifa Law Firm
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