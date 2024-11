German Desk Newsletter - März 2024

Liebe LeserInnen des BUREN German Desk Newsletters,



FDI Screening Vorschlag – Förderung der europäischen Wirtschaftssicherheit

Ende Januar stellte die EU Kommission einen Vorschlag für eine neue Fassung der Verordnung über das Screening ausländischer Investitionen (Foreign Direct Investment (FDI)) in der Europäischen Union vor. Dieser Vorschlag hat das Ziel, die Regelungen für ausländische Direktinvestitionen innerhalb der EU zu harmonisieren und den Anwendungsbereich zu erweitern sowie die Zusammenarbeit zwischen der europäischen Kommission den Mitgliedsstaaten zu verbessern.



In Anbetracht der niederländischen Perspektive stellt sich die Frage, welchen Einfluss diese Änderung auf das Vifo-Gesetz, das Gesetz über die Sicherheitsüberprüfung von Investitionen und Fusionen & Übernahmen, haben wird. Welche Änderungen getroffen werden sollen und wie sich diese in der EU sowie in den Niederlanden sichtbar machen werden, und was dieser Vorschlag voraussichtlich ändert?



Beitreibung von Handelsschulden in den Niederlanden

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen vor, wie Handelsforderungen im Business-to-Business Kontext in den Niederlanden betrieben werden.



Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Beitreibung von Handelsschulden. Dazu gehören Zahlungserinnerung, Mahnschreiben und die Einschaltung eines Inkassounternehmens. Doch wie läuft es in den Niederlanden ab, wenn der Schuldner nicht auf die milderen" Beitreibungsmethoden reagiert und ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden muss? Welches Gericht ist dafür zuständig? Wer trägt die Rechtskosten? Wie läuft das Verfahren genau ab?



Standortverlegung Ihres Unternehmens über die niederländischen Grenzen hinweg

Wie verlegt man den Standort eines Unternehmens über die niederländische Grenze? Standortverlagerungen von Unternehmen können geschäftliche Erwägungen haben oder durch persönliche Umstände der Beteiligten und/oder rechtliche und steuerliche Erwägungen stattfinden.



Da die Verlagerung des Standorts eines Unternehmens rechtliche und steuerliche Konsequenzen in mehreren Rechtsordnungen mit sich zieht, empfehlen wir Unternehmen, sich vor der Durchführung über die Auswirkungen beraten zu lassen.



BURENs neuester Leitfaden enthält Informationen über die wichtigsten niederländischen rechtlichen und steuerlichen Erwägungen bei grenzüberschreitenden Verlagerungen einer niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (B.V.) und vergleichbarer nicht-niederländischer Gesellschaften mit beschränkter Haftung von den Niederlanden in ein anderes Land und andersrum.



Jüngste rechtliche Entwicklungen im Zusammenhang mit irreführender Werbung und umweltfreundlichen Angaben

Produkt- und Unternehmensangaben können irreführend sein können, wenn falsche oder verwirrende Informationen, die im Wesentlichen den Eindruck erwecken, dass ein Produkt oder ein Unternehmen umweltfreundlicher ist als es ist, dargestellt werden.



Wir von BUREN haben in folgendem Beitrag eine Übersicht des niederländischen Rechtssystems in Bezug auf irreführende Werbung für Sie erstellt. Außerdem informieren wir Sie über den Inhalt der jüngsten EU-Richtlinie über Greenwashing" und Green Claims", welche voraussichtlich im Laufe dieses Jahres in Kraft treten werden.



27 March 2024

