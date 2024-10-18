تسعى المملكة العربية السعودية إلى مواكبة التطور والتحول الرقمي في جميع القطاعات، وتحقيق رؤية الهيئة الملكية لعام 2030، وخلق فرص للتطور والابتكار والتقنية الريادية في المملكة. لذلك، تعمل الهيئة الملكية على تشجيع رواد الأعمال على بدء المشاريع والتصدير للخارج، ووضع ضوابط واشتراطات لإصدار الرخصة الريادية في المملكة العربية السعودية، وهو ما سوف نتناوله فيما يلي:

خدمة تراخيص ريادة الأعمال في السعودية

تُقدَّم هذه الخدمة لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات تقنية أو ابتكارية أو متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو، لتقديم منتج أو خدمة بشكل أفضل ومختلف في السوق السعودي، ولديها جهات داعمة معتمدة من الوزارة. والمشاريع الريادية هي نتاج فكري إبداعي يستند إلى استراتيجيات التفكير الإبداعي والتفكير الإحاطي، وتمر بخمس مراحل وهي: التفكير – التطوير – الإطلاق – النمو – الخروج. وتختص وزارة الاستثمار السعودية بإصدار تلك التراخيص.

مستندات إصدار تراخيص ريادة الأعمال في السعودية

المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص الريادية، تشمل:

قرار مجلس إدارة الشركة بالرغبة في الحصول على الترخيص، مع توضيح نوع الاختراع والجهة الراعية له، وتحديد الصلاحيات، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا (فردًا) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر)، أو جواز السفر لطالب الترخيص. الحصول على خطاب دعم أو إثبات اعتماد المشروع من الجهة المشرفة (جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال) على أن يتضمن الخطاب: اسم المشروع، النشاط المطلوب، بيانات الملكية، بيانات الاتصال للجهة المشرفة.

شروط الحصول على التراخيص الريادية في السعودية

الاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الريادية تتمثل فيما يلي:

إذا كان أحد الشركاء قد سبق الترخيص له من وزارة الاستثمار، فيلزم توضيح ذلك عند كتابة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني. يجب أن تكون طلبات الترخيص للأعمال الريادية مدعومة من جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال. في حال كان صاحب الطلب من الأفراد المقيمين في المملكة، يجب تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي. مدة الترخيص الريادي سنة واحدة ويُجدد سنويًا للسنوات الخمس الأولى بموافقة الجهة المشرفة. يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

ما هي رسوم الحصول على ترخيص ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية؟

المقابل المالي لإصدار التراخيص الريادية، يشمل:

المقابل المالي لإصدار الترخيص 2000 ريال سعودي عن كل سنة.

المقابل المالي نظير الحصول على الخدمات من مركز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار 10,000 ريال سعودي عن كل سنة اعتبارًا من بداية السنة الرابعة، وبعد انتهاء السنة الخامسة يتم إعادة تصنيف المنشأة بخلاف التصنيف الريادي وتحصيل المقابل المالي للخدمات كترخيص اعتيادي.

يتم سداد المقابل المالي للخدمة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال تلك المدة تُلغى الخدمة، ويتم التقديم مرة أخرى.

يتم التقديم على التراخيص الريادية من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، وتُنفَّذ الخدمة خلال يومي عمل بحد أقصى.

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