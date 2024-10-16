GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и практические советы по ведению бизнеса в странах-присутствия GRATA International.

Шестое издание GILS посвящено регулированию общих положений контрактного права в 11 странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Казахстан, Монголия, Россия, Турция, Таджикистан, ОАЭ, Украина. Для удобства мы подготовили наш обзор в формате "Вопрос-ответ".

Юристы GRATA International обладают значительным опытом в разработке различных типов предпринимательских договоров для всех видов бизнеса. Наши клиенты доверяют нам, потому что мы сочетаем знание законов и понимание интересов клиента с богатым практическим опытом. При разработке договоров и структурировании сделок мы применяем наш обширный международный опыт для того, чтобы обеспечить юридическую защиту клиентов на всех стадиях реализации их бизнес-проектов.

Читайте GILS: Контрактное право

Вы можете посмотреть индивидуальные ответы каждой из стран по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова;

Беларусь - Жук Наталия, Тенюта Елизавета;

Армения - Асмик Мартиросян;

Казахстан - Дарья Жанысбаева;

Китай - Акжан Саргаскаева;

Монголия - Болормаа Володя, Хулан Ганболд;

ОАЭ - Иссам Дахман;

Россия - Яна Дианова, Алёна Иванова;

Турция - Адил Али Джейлан,Гюлендам Туйлуоглу;

Таджикистан - Камолиддин Мухамедов, Баходур Нуров;

Украина - Николай Алексюк.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.