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16 October 2024

GRATA International Legal Series (GILS): Контрактное Право

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и пра
Worldwide Corporate/Commercial Law
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и практические советы по ведению бизнеса в странах-присутствия GRATA International.

Шестое издание GILS посвящено регулированию общих положений контрактного права в 11 странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Казахстан, Монголия, Россия, Турция, Таджикистан, ОАЭ, Украина. Для удобства мы подготовили наш обзор в формате "Вопрос-ответ".

Юристы GRATA International обладают значительным опытом в разработке различных типов предпринимательских договоров для всех видов бизнеса. Наши клиенты доверяют нам, потому что мы сочетаем знание законов и понимание интересов клиента с богатым практическим опытом. При разработке договоров и структурировании сделок мы применяем наш обширный международный опыт для того, чтобы обеспечить юридическую защиту клиентов на всех стадиях реализации их бизнес-проектов.

Читайте GILS: Контрактное право

Вы можете посмотреть индивидуальные ответы каждой из стран по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Фидан Вагабова;

Беларусь - Жук Наталия, Тенюта Елизавета;

Армения - Асмик Мартиросян;

Казахстан - Дарья Жанысбаева;

Китай - Акжан Саргаскаева;

Монголия - Болормаа Володя, Хулан Ганболд;

ОАЭ - Иссам Дахман;

Россия - Яна Дианова, Алёна Иванова;

Турция - Адил Али Джейлан,Гюлендам Туйлуоглу;

Таджикистан - Камолиддин Мухамедов, Баходур Нуров;

Украина - Николай Алексюк.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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