GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный юридический справочник, где собрана важная информация и практические советы по ведению бизнеса в странах-присутствия GRATA International.
Шестое издание GILS посвящено регулированию общих положений контрактного права в 11 странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Казахстан, Монголия, Россия, Турция, Таджикистан, ОАЭ, Украина. Для удобства мы подготовили наш обзор в формате "Вопрос-ответ".
Юристы GRATA International обладают значительным опытом в разработке различных типов предпринимательских договоров для всех видов бизнеса. Наши клиенты доверяют нам, потому что мы сочетаем знание законов и понимание интересов клиента с богатым практическим опытом. При разработке договоров и структурировании сделок мы применяем наш обширный международный опыт для того, чтобы обеспечить юридическую защиту клиентов на всех стадиях реализации их бизнес-проектов.
Читайте GILS: Контрактное право
Вы можете посмотреть индивидуальные ответы каждой из стран по ссылкам в списке ниже.
Список стран и авторов:
Беларусь - Жук Наталия, Тенюта Елизавета;
Монголия - Болормаа Володя, Хулан Ганболд;
ОАЭ - Иссам Дахман;
Россия - Яна Дианова, Алёна Иванова;
Турция - Адил Али Джейлан,Гюлендам Туйлуоглу;
Таджикистан - Камолиддин Мухамедов, Баходур Нуров;
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.