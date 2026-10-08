Права на служебные произведения и служебные изобретения

GRATA International представляет сравнительный обзор в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Турцию и Узбекистан.

В публикации рассматриваются ключевые вопросы, связанные с произведениями и изобретениями, создаваемыми работниками, включая принадлежность прав, критерии признания произведения или изобретения служебным, права, автоматически принадлежащие работодателю, и права, требующие отдельного письменного оформления, а также вопросы выплаты вознаграждения работникам.

Материал также содержит практический обзор документов, необходимых для защиты прав работодателя, распределения прав интеллектуальной собственности в международных группах компаний и при трансграничной занятости, рисков при отсутствии соответствующих положений в трудовом договоре, прав на произведения и изобретения, созданные вне рабочего времени или при дистанционной работе, способов защиты прав после увольнения работника, а также влияния искусственного интеллекта на служебные произведения и изобретения.

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Гюнель Гусейнова, Фидан Вагабова

Армения - Ани Акопян, Мери Арташесян

Беларусь - Антон Мозоль

Индия - Ааюши Сингх, Абхин Бел

Казахстан - Тимур Берекмоинов

Кыргызстан - Эльвира Муратова, Жаныгуль Капарова

Монголия - Хадбаатар Дашийсурэн, Нандин-Эрдэнэ Зоригт

Россия - Яна Дианова, Владислава Новокрещенова, Александра Левенкова, Наталия Бурнаевская

Турция - Каан Гёк, Гюлендам Туйлуоглу, Бетюль Арслан Айдын, Осман Айдын

Узбекистан - Мукаррамхон Абдуллаева, Олмосхон Хамидова