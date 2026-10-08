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8 October 2026

Права на служебные произведения и служебные изобретения

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В сравнительном обзоре GRATA International анализируются права на произведения и изобретения, созданные работниками, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Индии, Казахстане, Кыргызстане, ...
Global Employment and HR
GRATA International
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GRATA International представляет сравнительный обзор в различных юрисдикциях, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Турцию и Узбекистан.

В публикации рассматриваются ключевые вопросы, связанные с произведениями и изобретениями, создаваемыми работниками, включая принадлежность прав, критерии признания произведения или изобретения служебным, права, автоматически принадлежащие работодателю, и права, требующие отдельного письменного оформления, а также вопросы выплаты вознаграждения работникам.

Материал также содержит практический обзор документов, необходимых для защиты прав работодателя, распределения прав интеллектуальной собственности в международных группах компаний и при трансграничной занятости, рисков при отсутствии соответствующих положений в трудовом договоре, прав на произведения и изобретения, созданные вне рабочего времени или при дистанционной работе, способов защиты прав после увольнения работника, а также влияния искусственного интеллекта на служебные произведения и изобретения.

Читать полный материал:

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Вы можете посмотреть информацию по каждой из стран отдельно по ссылкам в списке ниже.

Список стран и авторов:

Азербайджан - Гюнель Гусейнова, Фидан Вагабова

Армения - Ани Акопян, Мери Арташесян

Беларусь - Антон Мозоль

Индия - Ааюши Сингх, Абхин Бел

Казахстан - Тимур Берекмоинов

Кыргызстан - Эльвира Муратова, Жаныгуль Капарова

Монголия - Хадбаатар Дашийсурэн, Нандин-Эрдэнэ Зоригт

Россия - Яна Дианова, Владислава Новокрещенова, Александра Левенкова, Наталия Бурнаевская

Турция - Каан Гёк, Гюлендам Туйлуоглу, Бетюль Арслан Айдын, Осман Айдын

Узбекистан - Мукаррамхон Абдуллаева, Олмосхон Хамидова

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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