Nye krav til bæredygtighedsmærker og miljøudsagn i markedsføringen

Fra den 27. september 2026 skærpes kravene til virksomheders grønne markedsføring markant med nye regler om bæredygtighedsmærker, generiske miljøudsagn og fremtidige miljøpræstationer.

Fra den 27. september 2026 bliver kravene til virksomheders grønne markedsføring skærpet markant. Det gælder særligt brugen af bæredygtighedsmærker, generiske miljøudsagn og udsagn om fremtidige miljøpræstationer.

De nye regler gennemfører Empowering Consumers-direktivet i dansk ret og betyder, at virksomheder bør gennemgå deres brug af grønne mærker, symboler og miljørelaterede udsagn i markedsføringen.

Skærpet krav til bæredygtighedsmærker

Efter de nye regler bliver det forbudt at anvende bæredygtighedsmærker, som ikke er baseret på en certificeringsordning eller etableret af offentlige myndigheder.

Et bæredygtighedsmærke er ikke kun et officielt miljømærke. Det kan også være et mærke bestående af symboler og/eller ord, der har til formål at fremhæve et produkt, en proces eller en virksomhed med henvisning til miljømæssige eller sociale egenskaber.

Det betyder, at mange elementer, som virksomheder i dag bruger i deres markedsføring, kan blive omfattet af reglerne. Det kan eksempelvis være egne logoer, ikoner, symboler, hangtags, emballagemærkning og lignende med direkte eller indirekte henvisning til miljømæssige eller sociale egenskaber.

Virksomheder bør være opmærksomme på kontekst og udformning

Om et mærke er omfattet af reglerne, afhænger af den konkrete udformning og den sammenhæng, hvori det bruges. Et visuelt element, der i én sammenhæng fremstår som generel dekoration, kan i en anden sammenhæng blive opfattet som et bæredygtighedsmærke.

Hvis et element anses for at være et bæredygtighedsmærke, skal det enten være baseret på en certificeringsordning, der opfylder kravene, eller være etableret af offentlige myndigheder. Hvis det ikke er tilfældet, kan brugen være ulovlig.

Generiske miljøudsagn skærpes også af de nye regler

De nye regler skærper også kravene til generiske miljøudsagn. Det gælder generiske udsagn som eksempelvis ”grøn”, ”miljøvenlig”, ”klimavenlig” eller lignende, hvor virksomheder fremover skal være særligt opmærksomme på, om udsagnene kan anvendes efter de nye regler. Derudover indføres der nye krav til udsagn om reduceret udledning af drivhusgasser og udsagn om fremtidige miljøpræstationer.

Manglende overholdelse kan medføre bøder

Hvis et mærke anses for at være et bæredygtighedsmærke, men ikke opfylder kravene til certificeringsordninger, eller generiske miljøudsagn anvendes i uoverensstemmelse med kravene i markedsføringsloven, kan brugen medføre en reel risiko for bødestraf.

For at mindske risikoen for overtrædelser bør virksomheder derfor vurdere, om deres nuværende mærker og udsagn fortsat kan anvendes efter den 27. september 2026.

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