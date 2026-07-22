中国建设工程企业出海阿曼指南

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in Middle East Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular: within Real Estate and Construction, Tax and Antitrust/Competition Law topic(s)

阿曼苏丹国正通过“2040愿景”（Oman Vision 2040）推动经济多元化转型，其工程建设领域正迎来重要的发展机遇。从建筑工程市场来看，2025年阿曼建筑市场规模约为70.5亿美元，预计以年均3.08%的复合增长率增长至2031年的84.6亿美元¹。另有国际咨询机构的分析指出，2025年阿曼建筑业实际产出增长3.6%，2026至2029年期间年均年增长率预计达4.3%²。

为协助中国企业系统把握阿曼市场机遇，应对本土化要求、市场竞争等挑战，本指南对阿曼的国家概况、外商投资政策与优惠、建设工程行业的市场准入、法律法规做概述和梳理。

01. 阿曼国家概况以及外商投资相关制度

（一）阿曼国家概况

1. 宗教与社会习俗

阿曼社会以伊斯兰文化为根基，伊斯兰教为国教，阿曼民众多信奉伊巴德教派（Ibadi）。阿曼一年有两个重要的宗教节日：开斋节和宰牲节。伊斯兰教历的九月为斋月。在斋月期间，从日出到日落人们禁止饮水、进食。中国企业在阿曼开展业务期间，宜注意尊重当地宗教习俗，合理安排工作时间³。

在阿曼的商业交往中，需注意以下习俗：握手或接送物品和食品通常用右手；贴面礼或拥抱礼多见于亲朋好友之间而非商务场合。阿曼属温和型伊斯兰国家，社会风气相对开明，对外国企业和人员持积极欢迎态度，这也是近年来阿曼吸引大量外国投资的重要原因之一。

2. 交通运输

截至本文发出日，中国与阿曼的直航航线有广州—马斯喀特航线，阿曼的航空运输较为发达，现有4个现代化国际机场投入运营，分别位于马斯喀特、塞拉莱、苏哈尔和杜库姆⁴，阿曼民航局计划至2029年建成6个新区域机场⁵。

阿曼拥有7个商业港口，2023年阿曼港口处理的货物总价值约为159.86亿里亚尔。核心港口包括苏哈尔港、塞拉莱港、以及杜库姆港⁶。

在铁路方面，阿曼国家铁路项目境内全长2,135公里，总投资约150亿美元，设计客运时速350公里/小时、货运200公里/小时，设46个车站及9个多式联运场。该项目由阿曼政府、Asyad集团和亚洲基础设施投资银行共同支持。此外，连接苏哈尔港与阿联酋阿布扎比的Hafeet Rail跨境铁路全长238公里，2024年已进入实施阶段⁷。

（二）外商投资法律法规

1. 监管机构

阿曼外商投资的主管机构为商务、工业和投资促进部（Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion，简称MOCIIP）⁸。该部门负责外国投资准入审批、公司注册登记及经营许可发放⁹。此外，阿曼招标委员会负责政府项目的招标管理，是进入政府工程承包市场的重要路径¹⁰。

2. 外商投资法律法规

阿曼在外商投资领域的法律以《外国资本投资法》和修订后的《商业公司法》为核心¹¹。从相关法律的修订可以看出，阿曼近年来持续放宽外资准入限制，外商投资环境更加开放。

根据《外国资本投资法》，在许多非限制性行业中，外国投资者可持有阿曼公司100%的股权，可投资超过2,000种商业和工业活动。2024年8月，MOCIIP发布了阿曼外商投资负面清单，其中禁止外国投资的活动已扩大至123项¹²，主要涉及传统手工艺（如阿曼Halwa甜点、Khanjar匕首）、部分零售批发（生鲜、肉类、手机零售）、汽车维修、清真餐饮、房地产经纪、安保服务、淡水水产养殖等。中国企业在投资前务必核实目标行业是否包含在此限制性清单中。

3. 鼓励类和限制类行业

根据Oman Vision 2040，阿曼政府优先推动经济多元化，阿曼投资门户Invest Oman明确五大核心非油气产业为旅游、物流、制造、矿业和渔业。此外，政府通过投资门户公开鼓励以下行业：其常见问题页面还将石化、可再生能源（太阳能、风能、绿氢）、农业、循环经济、医疗保健、教育、ICT（云计算、人工智能、网络安全）、航空、电信及初创企业列为优先投资行业。

特定行业未出现在阿曼外商投资负面清单，不代表在该行业中外资可以100%持股，建议投资者查看相关领域法律法规的具体要求。

4. 外资参与当地能矿资源类投资合作的法规

阿曼于2019年通过《矿产资源法》（Mineral Wealth Law，皇家法令第19/2019号），取代2003年的旧矿业法，明确阿曼领土范围内（包括专属经济区和大陆架）的所有矿产资源归国家所有，由能源和矿产部（Ministry of Energy and Minerals）负责监管¹³。

参与阿曼矿业项目的外国企业包括2023年获批Block 21勘探和采矿特许权协议的英国Knights Bay公司¹⁴，澳大利亚Alara Resources则参与了阿曼的Al Washihi Majaza铜金矿项目¹⁵。

（三）外商投资优惠和税收红利

1. 中阿（杜库姆）经济特区

中阿之间的标志性合作项目为杜库姆经济特区（Duqm Special Economic Zone）。该经济特区位于阿曼中部，拥有得天独厚的地理位置。

中国企业在杜库姆经济特区的参与主要集中在中阿杜库姆产业园及相关基础设施建设¹⁶，另有中国企业作为承包商或分包商参与杜库姆炼油厂等大型项目建设¹⁷。其中，中阿杜库姆产业园占地约1,172公顷，预计将吸引总计约100亿美元的投资¹⁸。

2. 融资和税收支持计划

阿曼的企业所得税普遍税率为15%，符合中小企业标准的小型阿曼有限责任公司仅需缴纳3%的企业所得税。目前，阿曼不对个人收入征收所得税。2028年1月1日开始，根据阿曼《个人所得税法》（Personal Income Tax Law，皇家法令第56/2025号），阿曼将以5%的税率征收个人所得税，起征收点为年收入4.2万阿曼里亚尔（约10.92万美元）。

2025年，阿曼通过《特别经济区及自由区法》（皇家法令第38/2025号），统一了先前分散的特区优待法律框架。在《特别经济区及自由区法》下，符合条件的企业可享受10年所得税豁免；在此基础上，从事特定活动的企业可将该豁免期续期2次（最长可达30年）19。

02. 阿曼工程领域相关制度

（一）阿曼工程市场准入与资质分级

1. 中国企业进入路径

截至目前，中阿两国之间尚未签署类似“中资承包企业直通车”式的双边承包资质互认协定。

虽然阿曼《外国资本投资法》在多数非限制行业允许外国投资者持有100%股权，但建筑、承包及工程咨询等领域可能同时受到行业资质、专业许可或主管部门审批要求约束。中国企业在设立项目前，应基于相关法律向阿曼商务、工业和投资促进部及相关行业主管部门确认具体经营活动对应的外资持股、资质和许可要求。

2. 阿曼工程承包市场准入政策

在竞标政府合同方面，企业通常需通过阿曼项目、招标与本地内容管理局及其Esnad电子招标平台参与政府采购和公共工程项目招标。

对于金额较大的政府合同，还需关注阿曼“发展伙伴关系”计划20。该计划通常简称PFD（Partnership for Development），核心是要求符合条件的承包商须通过本地中小企业发展、教育培训、知识转移等方式，将部分项目收益或合同价值以投资等方式转化为对阿曼本地经济的长期贡献。

此外，阿曼公共采购体系中还存在“国内价值”要求，简称ICV (In Country Value)，主要指通过本地采购、本地雇佣、供应链本地化、技术转移等方式提升项目对阿曼本地经济的贡献21。需要注意的是，具体项目是否适用PFD、ICV或其他本地内容要求，应结合阿曼财政部、招标与本地内容管理局规则以及具体招标文件进一步确认。

（二）阿曼建工行业的法律与监管

1. 适用法律

建设工程项目在阿曼根据项目性质适用不同的法律。公共工程项目主要适用《招标法》；私人工程项目适用《民事交易法》和《商业法》的相关规定。

值得关注的是，阿曼《民事交易法》确立了建设工程领域的十年责任制度。该制度通常称为“十年责任”，是指承包商和建筑师自工程交付之日起，在十年内对建筑物或其他固定设施的全部或部分倒塌、以及威胁建筑物稳定性或安全性的结构缺陷，承担连带责任。

2. 合同形式和语言标准

FIDIC系列合同在阿曼被广泛采用。2019年阿曼官方发布的公共工程标准合同以FIDIC 1999红皮书为基础，但做了大量有利于业主的修改，例如删除了DAB机制、允许双方向法院提起诉讼（而并非采用仲裁）、允许业主延长缺陷通知期、并且限制了工程师的权限。

阿拉伯语是阿曼的官方语言。在语言方面，公共工程合同通常要求阿拉伯语和英语双语版本。

3. 争议解决

根据阿曼《仲裁法》，阿曼承认仲裁协议的有效性。阿曼是《承认及执行外国仲裁裁决公约》（纽约公约）成员国，因此外国仲裁裁决在阿曼的承认和执行通常可依据该公约框架主张。根据阿曼《仲裁法》，仲裁裁决原则上不得上诉，但当事人仍可在特定情况下申请撤销裁决。

2019年阿曼官方标准合同允许法院诉讼，且删除了FIDIC合同中的DAB机制。这意味着争议发生时，本地交易方可能更倾向于通过诉讼程序解决。建议中国企业在签署合同时比较诉讼和仲裁的优势与劣势，慎重考虑争议解决条款。

文章附录

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