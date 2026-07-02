Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams neue Regeln für Bauverträge: Was ausländische Investoren jetzt tun müssen Dekret 210/2026/ND-CP schafft ein bankfähigeres – aber disziplinierteres – Vertragsrahmenwerk

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Der vietnamesische Baumarkt tritt in eine neue Phase ein. Mit der Veröffentlichung des Dekrets Nr. 210/2026/ND-CP am 15. Juni 2026, in Kraft ab 1. Juli 2026, hat die Regierung detaillierte Leitlinien zu Bauverträgen gemäß dem Baugesetz 2025 eingeführt. Für ausländische Investoren, Entwickler, Kreditgeber, EPC-Auftragnehmer und Infrastruktursponsoren ist dies mehr als nur ein technisches Rechtsupdate. Dekret 210 modernisiert das Vertragsrahmenwerk für Bauprojekte in Vietnam und bringt es näher an internationale Projektpraxis, einschließlich Konzepten, die aus FIDIC-Verträgen bekannt sind. Gleichzeitig werden strengere Regeln für Zahlungen, Mitteilungen, Vertragsverwaltung, Leistungssicherheiten, Aussetzung, Kündigung, Streitbeilegung und zweisprachige Vertragsgestaltung eingeführt. Die Botschaft für ausländische Investoren ist klar: Vietnam wird anspruchsvoller – und weniger nachsichtig bei schlechtem Vertragsmanagement.

Warum Dekret 210 für ausländische Investoren wichtig ist

Vietnam benötigt weiterhin erhebliche Investitionen in Industrieparks, Logistik, Datenzentren, Energieinfrastruktur, Transport, Immobilien, Produktionsstätten, Stadtentwicklung und PPP-Projekte. In diesem Umfeld ist das Risiko aus Bauverträgen oft eines der größten Projektrisiken. Verzögerte Zahlungen, unklare Änderungsverfahren, schwache Dokumentation, vage Kündigungsrechte und inkonsistente zweisprachige Vertragsauslegung können schnell wertvernichtend wirken. Dekret 210 ist daher wichtig, da es einen strukturierteren Rechtsrahmen für folgende Punkte bietet:

Zahlungsverfahren

Vorauszahlungen

Leistungsgarantien

Aussetzungs- und Kündigungsrechte

Fremdwährungsanpassung

Streitbeilegungsmechanismen

Vertragsverwaltung

Zweisprachige Vertragsauslegung

Für ausländische Investoren ist die Chance erheblich – aber der Erfolg hängt davon ab, ob Verträge und Projektmanagementsysteme sofort angepasst werden.

Wichtige Änderungen, die ausländische Investoren verstehen sollten

1. Klarere Aussetzungs- und Kündigungsrechte Eine der wichtigsten Verbesserungen ist die größere Klarheit bei Aussetzung und Kündigung. Nach Dekret 210 dürfen Auftragnehmer in öffentlichen Investitions- und PPP-Projekten die Leistung aussetzen, wenn der Investor den vollständig genehmigten Wert einer Zahlungsphase nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist zahlt. Das Dekret führt klarere Zeitpläne und Mitteilungspflichten ein. Auch Kündigungsrechte sind klarer definiert. Schwere Verstöße – wie anhaltende Nichtzahlung durch den Investor oder willkürlicher Arbeitsabbruch durch den Auftragnehmer – können einseitige Kündigungsrechte begründen. Dies ist für ausländische Auftragnehmer besonders wichtig, da Zahlungsverzögerungen historisch eines der sensibelsten Risiken in vietnamesischen Bauprojekten waren. Ein klarerer gesetzlicher Rahmen erlaubt es den Parteien, stärkere vertragliche Schutzmechanismen zu verhandeln und Ausfallszenarien professioneller zu managen.

2. Bessere Kompatibilität mit internationaler Vertragspraxis Dekret 210 bringt Vietnam näher an die internationale Vertragspraxis. Es erkennt Konzepte an, die internationalen Auftragnehmern, Entwicklern und Kreditgebern vertraut sind – darunter strukturierte Mitteilungen, definierte Fristen für Vertragsverstöße, klarere Zahlungsmeilensteine und Streitbeilegungsmechanismen. Wichtig ist, dass Dekret 210 auch die Einrichtung von Streitbeilegungsgremien im Einklang mit internationaler Praxis anerkennt. Dies ist besonders relevant für groß angelegte Infrastruktur-, Industrie-, Energie- und PPP-Projekte, bei denen Streitigkeiten idealerweise während der Projektumsetzung und nicht erst nach Projektversagen behandelt werden sollten. Für ausländische Investoren eröffnet dies die Möglichkeit, anspruchsvollere Werkzeuge der Vertragsverwaltung einzusetzen – einschließlich Streitbeilegungsboards, Eskalationsverfahren und projektbezogener Streitvermeidungsmechanismen.

3. Zahlungsprozesse müssen sorgfältiger gesteuert werden

Dekret 210 schreibt strenge Regeln für Zahlungsfristen und Zahlungsunterlagen vor. Investoren und Auftragnehmer sollten Zahlungen nicht als rein kommerzielle Angelegenheit betrachten. Sie sind nun ein Thema der Vertragsverwaltung, das präzise Dokumentation erfordert. Ausländische Investoren sollten sicherstellen, dass jedes Projekt über Folgendes verfügt:

klaren Zahlungsplan

vereinbarte Anforderungen an Zahlungsunterlagen

interne Genehmigungsfristen

klare Zuständigkeit für Rechnungsprüfung

Streitmechanismus für strittige Beträge

Dokumentierte Genehmigung, Ablehnung oder Kommentare

Für ODA-finanzierte Projekte und Projekte mit ausländischen kommerziellen Krediten können die Zahlungsfristen den einschlägigen internationalen Finanzierungsvereinbarungen folgen. Dies ist wichtig, da viele große Infrastruktur- und öffentliche Projekte in Vietnam auf internationalen Finanzierungsstrukturen beruhen.

4. Vorauszahlungen und Leistungsgarantien erfordern sorgfältige Strukturierung

Dekret 210 präzisiert die Regeln für Vorauszahlungen und Leistungsgarantien. Bei EPC-, EC-, EP-, PC- und schlüsselfertigen Verträgen wird die Mindestvorauszahlung ausdrücklich anerkannt, während die Höchstgrenze weiterhin gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Vorauszahlungen müssen über Abschlagszahlungen zurückgeführt und vollständig vor Erreichen der vorgeschriebenen Schwelle ausgeglichen werden. Leistungsgarantien für öffentliche Investitionen und PPP-Projekte werden ebenfalls innerhalb eines definierten Rahmens standardisiert, wobei höhere Garantien strengeren Genehmigungen unterliegen. Ausländische Investoren sollten prüfen, ob ihre Standardverträge diesen Anforderungen entsprechen – insbesondere bei EPC- und schlüsselfertigen Verträgen, bei denen vorgezogene Beschaffung, importierte Ausrüstung und Mobilisierungskosten erheblich sein können.

5. Fremdwährungs- und Preisanpassungsklauseln müssen aktualisiert werden

Für Verträge, bei denen Zahlungen in Fremdwährung zulässig sind, führt Dekret 210 stärker formalisierte Mechanismen für Wechselkurs- und Preisanpassungen ein. Dies ist besonders relevant für ausländische Auftragnehmer, die Ausrüstung, Technologie, Maschinen oder Spezialmaterialien importieren. Währungsschwankungen können die Projektökonomie erheblich beeinflussen. Verträge sollten klar regeln:

zulässige Zahlungswährung

Quelle des Wechselkurses

Zeitpunkt der Wechselkursbestimmung

Preisanpassungsformel

Kostenänderungen importierter Ausrüstung

Inflation und Preissteigerungen

Steueränderunge

Verantwortung für Währungsrisiken

Eine schwache Währungsklausel kann die Wirtschaftlichkeit eines ansonsten attraktiven Projekts untergraben.

6. Zweisprachige Verträge erfordern größere Sorgfalt

Das Baugesetz 2025 misst der Vertragssprache größere Bedeutung bei. Wenn ein Vertrag sowohl auf Vietnamesisch als auch in einer Fremdsprache erstellt wird, müssen die Parteien klar vereinbaren, welche Sprache Vorrang hat. Fehlt eine solche Vereinbarung, kann Vietnamesisch für Auslegung und Streitbeilegung maßgeblich sein. Dies ist ein kritischer Punkt für ausländische Investoren. Viele internationale Investoren verlassen sich stark auf englischsprachige Vertragsversionen, technische Anhänge, FIDIC-Bedingungen, EPC-Anlagen und Kreditdokumente. Wenn die vietnamesische Version nicht sorgfältig mit der englischen Version abgestimmt ist, droht erhebliches Auslegungsrisiko. Die praktische Regel ist einfach: Die vietnamesische Version darf nicht als bloße Formalität behandelt werden.

Investor-Checkliste: Pflichtaufgaben für ausländische Investoren im vietnamesischen Bausektor

1. Alle Standard-Bauvertragsmuster überprüfen

2. Vietnamesische und englische Vertragsversionen abgleichen

3. Vertragsverwaltungskalender erstellen

4. Kontrollen für Zahlungsunterlagen stärken

5. Vorauszahlungs- und Garantieanforderungen neu bewerten

6. Mechanismen zur Streitvermeidung einbauen

7. Projektteam schulen

8. Bestehende Projekte vor dem 1. Juli 2026 überprüfen

Bedeutung für das Investitionsklima in Vietnam

Dekret 210 ist eine positive Entwicklung für den vietnamesischen Bau- und Infrastruktursektor. Es unterstützt ein vorhersehbareres, transparenteres und international kompatibles Vertragsumfeld. Es erhöht jedoch auch die Anforderungen an die Compliance. Ausländische Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass internationale Standardvorlagen automatisch in Vietnam funktionieren. FIDIC-Verträge, EPC-Formulare und kreditgebergetriebene Dokumente müssen sorgfältig lokalisiert werden. Die größten Vorteile haben Investoren, die internationale Vertragspraxis mit vietnamspezifischer Rechtsumsetzung kombinieren.

Schlussfolgerung

Vietnam bleibt einer der dynamischsten Bau- und Infrastrukturmärkte Asiens. Dekret 210 stärkt die rechtliche Grundlage durch klarere Regeln zu Vertragsmanagement, Zahlungen, Aussetzung, Kündigung, Garantien, Streitbeilegung und zweisprachiger Vertragsauslegung. Für ausländische Investoren ist die Chance eindeutig: Vietnam wird investierbarer – aber auch anspruchsvoller. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in disziplinierter Vorbereitung. Investoren sollten ihre Verträge aktualisieren, Projektteams schulen, Zahlungs- und Mitteilungsverfahren stärken, zweisprachige Dokumente überprüfen und sicherstellen, dass jedes große Bauprojekt eine vietnamspezifische Rechts- und Vertragsverwaltungsstrategie hat. Wer früh handelt, ist besser positioniert, um Streitigkeiten zu vermeiden, Projektwerte zu schützen und erfolgreich an Vietnams nächster Phase von Infrastruktur- und Industrieentwicklung teilzunehmen.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com (duanemorris.com in Bing) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder besprechen möchten, wie Dekret 210 Bau-, Infrastruktur-, EPC-, PPP- oder Immobilienprojekte in Vietnam beeinflussen könnte. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.