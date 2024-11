De juridische betekenis van termen als ‘plusminus' en ‘circa' in bouwcontracten; richtprijzen en indicatieve planningen.

In de bouwsector worden bij het vastleggen van oplevertermijnen, planningen en prijsvorming regelmatig termen als 'circa' of 'plusminus' gebruikt. Maar wat betekenen deze termen juridisch? Het Hof Amsterdam gaf recentelijk antwoord op deze vraag in een zaak over een verbouwing waarbij een oplevertermijn van 'plusminus 30 oktober 2018' was afgesproken (Hof Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:565).

Casus: wat was het probleem?

In deze zaak ging het om een aannemer en een opdrachtgever die een verbouwing had laten uitvoeren. De aannemer stelde dat de term 'plusminus' betekende dat de opleverdatum slechts een indicatie was, terwijl de opdrachtgever vond dat dit een harde deadline was. Bij overschrijding van de termijn zonder ingebrekestelling zou volgens de opdrachtgever sprake zijn van verzuim, wat schadeplichtigheid tot gevolg heeft.

Oordeel van het hof

Het Hof oordeelde dat de term 'plusminus 30 oktober 2018' in het algemeen betekent 'op of rond 30 oktober 2018,' met enige speelruimte. Of dit echter een fatale termijn is – waarbij direct verzuim intreedt bij overschrijding – hangt af van de omstandigheden en verwachtingen van beide partijen. In deze zaak wist de aannemer dat de opdrachtgever hoge kosten maakte zolang de verbouwing niet was afgerond. Deze context leidde ertoe dat de opleverdatum als een strikte afspraak moest worden gezien.

Tips voor de praktijk

De uitspraak onderstreept het belang van duidelijkheid in contracten. Als termen als 'plusminus' worden gebruikt, moeten partijen expliciet vastleggen wat dit betekent en welke gevolgen een eventuele termijnoverschrijding heeft. Dit voorkomt misverstanden en juridische geschillen.

