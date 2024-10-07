1. Для каких видов проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

Законодательством Узбекистана достаточно подробно изложены требования в сфере лицензирования в строительном секторе. Существуют несколько общих лицензий и несколько специальных лицензий, которые применяются в отношении широкого спектра строительных и смежных работ.

В качестве общего ответа можно выделить следующие лицензии в области проектных работ:

Проектирование опасных производственных объектов;

Проектирование гражданских строительных объектов. Данная категория включает в себя множество лицензий, которые охватывают не только проектные работы, но и различные виды других работ, используемых в строительстве, например: технический осмотр зданий, подготовка расчетов и смет в составе проектной документации, составление тендерной документации, структурирование антикоррозионной защиты и другие;

Проектирование специфических объектов, таких как телекоммуникационные сети, мосты, тоннели, автодороги, газо- и нефтепроводы, и другие.

В качестве общего ответа на вопрос о лицензировании строительной деятельности требуются практически аналогичные лицензии:

Строительство опасных производственных объектов;

Строительство определенных категорий гражданских строительных объектов, например, объектов с источниками рентгеновского и другого ионизирующего излучения;

Лицензия на строительные работы с использованием промышленного альпинизма;

Строительство, эксплуатация и ремонт специфических объектов, таких как телекоммуникационные сети, мосты, тоннели, автодороги, газо- и нефтепроводы.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Да, могут.

Лицензионное законодательство Республики Узбекистан не ограничивает иностранные компании в подаче заявок и получении любых лицензий в области проектных и строительных работ.

Следует отметить, что получение нерезидентом любой лицензии в Узбекистане влечет незамедлительное возникновение у этого лица постоянного учреждения в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. Ожидается, что этот нерезидент подаст заявление на регистрацию своего постоянного учреждения не позднее, чем в течение 180 дней с даты выдачи любой лицензии.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

В соответствии с Указом Президента №УП-5577 от 14 ноября 2018 года Правительство Республики Узбекистан разрешило признавать сертификаты и лицензии на проведение проектных и строительных работ на территории Республики Узбекистан, если иностранные лицензии выданы в одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (https://www.oecd.org/).

Для признания иностранной лицензии или сертификата в Узбекистане нерезидент должен подать заявление о признании в соответствующий местный лицензионный орган и предоставить документы, подтверждающие выдачу лицензии в одной из стран ОЭСР, а также доказательства опыта в области проектирования и строительства. Практика показывает, что обычно процесс признания иностранной лицензии и разрешения на ее использование в Узбекистане занимает до 2-3 месяцев.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Нет, это не обязательно. Однако на практике это может стать неизбежной необходимостью.

С одной стороны, закон не устанавливает прямого обязательства создавать юридическое лицо в Узбекистане для осуществления проектной и строительной деятельности. При условии получения всех лицензий и соблюдения всех других требований технического регулирования нерезидентам разрешается оказывать услуги по проектированию и строительству на территории Узбекистана без создания местного юридического лица. Вместо этого возникнет постоянное учреждение, которое должно быть зарегистрировано в Узбекистане сразу после получения лицензии или подписания соответствующего контракта.

Основная практическая проблема — время, необходимое для получения лицензии. Любая лицензия, подлежащая получению в области проектирования и строительства, требует значительного объема информации, предоставляемой заявителем. На практике получение лицензии на проектные или строительные работы обычно занимает от 3-4 до 5-6 календарных месяцев.

С практической точки зрения также может оказаться неизбежным использование местных компаний для соблюдения технических регламентов, таких как необходимость иметь местный рейтинг для регистрации в качестве строительной компании в процессе получения разрешения (уведомления) на начало строительных работ; найм местного и иностранного персонала; импорт оборудования, сырья, комплектующих, запасных частей; выполнение специфических задач с использованием специального оборудования и устройств, которые требуют специальных разрешений; а также для выполнения множества других задач, возникающих на ежедневной основе. Конечно, в некоторых проектах все это можно структурировать путем привлечения третьих лиц на субподряд и осуществления деятельности в Узбекистане через постоянное учреждение.

В каждом случае решение должно приниматься с учетом долгосрочных целей нерезидента Узбекистана и структуры проекта.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Договорное право Узбекистана устанавливает минимальный набор условий и положений, которые должны быть отражены в договоре, что делает письменное двустороннее подписание договора обязательным.

В каждом договоре строительного подряда должны быть отражены следующие условия:

Указание места, дня и лиц, подписывающих договор;

Точное определение предмета договора;

Сроки и условия выполнения обязательств;

Стоимость договора и механизм определения цены;

Права и обязанности сторон;

Условия доставки конкретных товаров (при необходимости);

Порядок разрешения споров;

Порядок внесения изменений и расторжения договора.

Валютное регулирование требует, чтобы все договоры с нерезидентами, по которым осуществляются или принимались платежи в иностранной валюте, должны быть зарегистрированы на специальной правительственной онлайн-платформе.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Как правило, специальные процедуры закупок применяются только в случае, если контракт подписывается государственным заказчиком, то есть государственным органом, организацией, полностью принадлежащей государству, или организацией, в уставном капитале которой государству принадлежит более 50%. В этом случае применяются процедуры государственных закупок, определенные Законом о государственных закупках. Этот закон также применяется в отношении компаний, в структуре акционерного капитала которых присутствует определенная доля косвенной государственной собственности. Поэтому всегда рекомендуется изучить владельца проекта и источник финансирования, чтобы убедиться, что процедуры государственных закупок не применяются. Если они применяются, могут быть предусмотрены специальные тендерные или другие публично конкурентные процедуры.

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

Местный и иностранный персонал может быть нанят нерезидентами без каких-либо ограничений.

Нерезиденты, работающие через местные дочерние компании или через постоянные учреждения, должны соблюдать стандартные нормы трудового законодательства и заключать письменные трудовые договоры со всем персоналом, нанятым для целей проекта.

Если проектирование или строительство является разовым проектом, трудовые договоры могут быть заключены на определенный срок.

Все иностранные граждане, нанятые местным постоянным учреждением или местной дочерней компанией, должны получить разрешение на работу в Агентстве внешней трудовой миграции Узбекистана. Как правило, данная процедура занимает до двух календарных недель и требует от заявителей прибыть в Узбекистан только по визе B-2 (гражданам стран СНГ въездные визы не требуются).

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Да, можно.

Гражданский кодекс Республики Узбекистан устанавливает принцип свободы договора.

Стороны имеют право вести переговоры и подписывать договора строительного подряда в соответствии с любым местным или международным шаблоном, или стандартом.

Следует отметить, что стандартные условия FIDIC становятся довольно популярными в Узбекистане в последнее десятилетие.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

Да, можно.

Учитывая, что законодательство Республики Узбекистан довольно детализировано и либерально в отношении структуры договорных отношений, стороны договоров на проектирование и строительство свободны в выборе любого иностранного права и любого иностранного суда или арбитражного трибунала в своих договорах. Рекомендуется, чтобы выбор основывался на разумных основаниях. Выбор права Узбекистана также считается эффективным решением, если выбран местный арбитраж.

При выборе иностранной юрисдикции для разрешения споров стороны должны также учитывать, что решения иностранных государственных судов признаются и исполняются в Узбекистане только при условии, что страна, в которой находится соответствующий государственный суд, подписала двусторонний или многосторонний международный договор о взаимном признании и исполнении судебных решений. Узбекистан подписал подобные договоры только со странами СНГ: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Молдовой, Украиной и Россией. Таким образом, по состоянию на август 2024 года признаются и исполняются только решения государственных судов этих стран.

Если стороны хотят выбрать арбитраж, то с признанием и исполнением арбитражных решений не возникнет проблем, так как Узбекистан является безоговорочным участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и исполнении иностранных арбитражных решений.

При обсуждении арбитража в договорах на проектные и строительные работы юристы часто настоятельно рекомендуют Ташкентский международный арбитражный центр («TIAC»), поскольку в списке арбитров данного центра насчитывается около 100 ведущих международных юристов из США, Великобритании, ЕС, КНР, Японии, Кореи, СНГ и других стран, а также ведущие узбекские арбитры и практикующие юристы. Те же арбитры заседают во всех крупных международных арбитражных трибуналах. TIAC также считается благоприятным с точки зрения эффективности затрат времени и средств.

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