1. Какие виды проектных и строительных работ требуют лицензии в вашей стране?

В Таджикистане следующие виды проектных и строительных работ требуют лицензирования:

Инженерные и проектные работы, необходимые для начала любого строительного проекта;

Строительство зданий и сооружений, включая объекты энергетического сектора;

Расширение, реконструкция, ремонт и реставрация существующих строений.

Строительство частных жилых домов для личного пользования освобождено от требований лицензирования.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных странах, получить лицензию на проектирование или строительство?

В Таджикистане только юридические лица, зарегистрированные в стране, имеют право получать лицензии на проектирование или строительные работы.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

В Таджикистане действующее законодательство не признает иностранные лицензии и разрешения, связанные со строительством и проектированием.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для осуществления проектных или строительных работ?

Да, как указано выше, только юридические лица, зарегистрированные в стране, могут получить лицензии на проектирование или строительные работы.

5. Какие требования предъявляются к строительным контрактам и договорам на проектные и изыскательские работы, в том числе, когда одна из сторон не является резидентом вашей страны?

Как указано выше, иностранные юридические лица не могут предоставлять услуги, требующие лицензирования, поскольку только зарегистрированные в стране компании могут получать такие лицензии. Что касается строительных контрактов и договоров на проектные и изыскательские работы, то нет нормативных требований, регулирующих их условия. Таким образом, стороны имеют гибкость при составлении таких контрактов.

6. В каких случаях строительные контракты и договоры на проектные и изыскательские работы должны заключаться в соответствии с особой процедурой закупок?

Строительные контракты и договоры на проектные и изыскательские работы должны соблюдаться особой процедурой закупок, когда проект финансируется за счет государственного бюджета и контрагентом является государственная организация.

7. Каковы особенности найма местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектных и изыскательских работ?

Для найма квалифицированного иностранного персонала для проведения строительных, проектных и изыскательских работ в Таджикистане работодатели должны сначала получить разрешение на найм от миграционной службы. Кроме того, иностранный персонал обязан оформить ряд документов для подтверждения своего права на работу в Таджикистане.

8. Возможно ли использование иностранных стандартных строительных контрактов?

Да, возможно использование иностранных стандартных строительных контрактов, при условии, что их положения соответствуют действующему законодательству Таджикистана. Важно убедиться, что такой контракт соответствует местным регуляторным требованиям и юридическим стандартам, чтобы избежать потенциальных правовых споров.

9. Возможно ли использование иностранного права и иностранных судов при заключении строительных контрактов и договоров на проектные и изыскательские работы?

Да, стороны могут оговорить применение иностранного права в качестве применимого права для контрактов, связанных со строительством, проектированием и изыскательскими работами.

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