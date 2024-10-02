1. Для каких видов проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» градостроительные, проектные и изыскательские работы для жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений (объекты категорий I, II, III), а также строительно-монтажные работы, за исключением строительства индивидуальных жилых домов (объекты категорий I, II, III), подлежат лицензированию в Кыргызской Республике.

Типы строительных работ, подлежащих лицензированию, включают следующие категории:

1. Инженерные изыскания:

Инженерно-геодезические изыскания: топографические съемки, линейные изыскания, создание геодезических опорных сетей.

Инженерно-геологические изыскания: инженерно-геологические работы для строительных объектов.

2. Градостроительные и проектные работы:

Разработка градостроительной документации: территориальное планирование, генеральные планы городов и сельских населенных пунктов, инженерная инфраструктура и территориальная защита.

Архитектурное проектирование: жилые здания, общественные здания и сооружения, промышленные объекты.

Проектирование и инженерия строительства: жилые здания, общественные здания и сооружения, промышленные объекты, мосты, дороги и транспортные сооружения, эстакады, гидротехнические и мелиоративные сооружения (плотины, дамбы, каналы и др.), гидроэлектростанции.

Проектирование внутренних и внешних систем, сетей и объектов: электростанции, распределительные устройства и трансформаторные подстанции, электроснабжение, линии электропередачи, водоснабжение и канализация, котельные, тепловые сети и вентиляция, газоснабжение.

Разработка специальных разделов проектов, включая охрану окружающей среды и сметные расчеты.

Технологическое проектирование (с указанием типов).

Функции генерального проектировщика.

3. Строительно-монтажные работы (за исключением строительства индивидуальных жилых домов категорий I, II, III):

Земляные работы.

Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, кровля: монтаж металлических конструкций, монтаж монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка из камня, кирпича, блоков, монтаж деревянных несущих конструкций и изделий.

Монтаж внутренних и внешних инженерных систем, сетей и объектов: электростанции, распределительные устройства и трансформаторные подстанции, электроснабжение, линии электропередачи, водоснабжение и канализация, котельные, тепловые сети и вентиляция, газоснабжение.

Монтаж технологического оборудования (с указанием типов).

Строительство гидроэлектростанций, гидротехническое строительство.

Транспортное строительство (мосты, дороги, сооружения), эстакады.

Функции генерального подрядчика.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Иностранная компания имеет право получить лицензию на строительную деятельность в Кыргызской Республике путем создания дочернего предприятия или филиала в Кыргызской Республике. При создании дочернего предприятия лицензия будет оформлена на дочернюю компанию, в то время как при создании филиала, лицензиатом будет непосредственно являться сама иностранная компания.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Признание лицензий на территории Кыргызской Республики, выданных уполномоченными органами иностранных государств, осуществляется через взаимное признание лицензий, автоматическое признание лицензий на основании международных соглашений, а также в одностороннем порядке.

27 апреля 1994 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики было заключено Соглашение о взаимном признании государственных лицензий на строительную деятельность, выданных лицензирующими центрами России и Кыргызской Республики. Однако на практике данное соглашение не действует.

Таким образом, если международные соглашения о признании иностранных лицензий на территории Кыргызской Республики отсутствуют, признание лицензии на вышеуказанные виды деятельности возможно только при наличии распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики о признании таких конкретных лицензий в одностороннем порядке.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Иностранная компания имеет право получить лицензию на осуществление строительной деятельности в Кыргызской Республике путем создания дочерней компании или филиала в Кыргызской Республике.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектно-изыскательских работ должны соответствовать следующим требованиям:

Подрядчик обязуется в согласованные сроки построить по заданию заказчика объект или выполнить иные строительные работы, а заказчик должен обеспечить необходимые условия для выполнения подрядчиком работ, принять их результаты и уплатить согласованную цену.

Договор должен включать в себя проектно-сметную документацию, определяющую объем, содержание работ и другие требования.

Если одна из сторон является нерезидентом, применяются те же правовые нормы, что и для сторон-резидентов. Однако взаимное признание лицензий и международные соглашения могут повлиять на исполнение таких контрактов.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Специальные процедуры закупок должны выполняться в следующих случаях:

Если это предусмотрено законом или иными нормативными правовыми актами, регулирующими конкретный проект.

Если речь идет о государственных средствах или государственном имуществе, что требует соблюдения правил государственных закупок.

Если необходимость проведения таких процедур обусловлена специальными нормативными актами или международными соглашениями.

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

Одной из главных особенностей является государственная квалификационная аттестация специалистов строительной отрасли, которая проводится в соответствии с Перечнем специальностей. Аттестат выдается лицам, выполняющим соответствующие виды работ в области архитектуры и строительства, указанные в Перечне специальностей, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, а также в процессе индивидуальной трудовой деятельности.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Да, возможно использование иностранных типовых договоров на строительство, при условии, что они соответствуют национальным правовым требованиям и не противоречат обязательным местным нормам. Может потребоваться адаптация для приведения их в соответствие с местными законами и стандартами.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

Использование иностранного права и иностранных судов в договорах подряда на строительство и договорах на проектные и изыскательские работы в целом допустимо при соблюдении следующих условий:

Выбор иностранного права должен быть явно указан в договоре.

Выбор иностранной юрисдикции не должен противоречить обязательным положениям законодательства Кыргызской Республики.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.