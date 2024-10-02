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2 October 2024

GILS Строительство и инфраструктура: Кыргызстан

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной сис
Kyrgyzstan Real Estate and Construction
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1. Для каких видов проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» градостроительные, проектные и изыскательские работы для жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений (объекты категорий I, II, III), а также строительно-монтажные работы, за исключением строительства индивидуальных жилых домов (объекты категорий I, II, III), подлежат лицензированию в Кыргызской Республике.

Типы строительных работ, подлежащих лицензированию, включают следующие категории:

1. Инженерные изыскания:

  • Инженерно-геодезические изыскания: топографические съемки, линейные изыскания, создание геодезических опорных сетей.
  • Инженерно-геологические изыскания: инженерно-геологические работы для строительных объектов.

2. Градостроительные и проектные работы:

  • Разработка градостроительной документации: территориальное планирование, генеральные планы городов и сельских населенных пунктов, инженерная инфраструктура и территориальная защита.
  • Архитектурное проектирование: жилые здания, общественные здания и сооружения, промышленные объекты.
  • Проектирование и инженерия строительства: жилые здания, общественные здания и сооружения, промышленные объекты, мосты, дороги и транспортные сооружения, эстакады, гидротехнические и мелиоративные сооружения (плотины, дамбы, каналы и др.), гидроэлектростанции.
  • Проектирование внутренних и внешних систем, сетей и объектов: электростанции, распределительные устройства и трансформаторные подстанции, электроснабжение, линии электропередачи, водоснабжение и канализация, котельные, тепловые сети и вентиляция, газоснабжение.
  • Разработка специальных разделов проектов, включая охрану окружающей среды и сметные расчеты.
  • Технологическое проектирование (с указанием типов).
  • Функции генерального проектировщика.

3. Строительно-монтажные работы (за исключением строительства индивидуальных жилых домов категорий I, II, III):

  • Земляные работы.
  • Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, кровля: монтаж металлических конструкций, монтаж монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка из камня, кирпича, блоков, монтаж деревянных несущих конструкций и изделий.
  • Монтаж внутренних и внешних инженерных систем, сетей и объектов: электростанции, распределительные устройства и трансформаторные подстанции, электроснабжение, линии электропередачи, водоснабжение и канализация, котельные, тепловые сети и вентиляция, газоснабжение.
  • Монтаж технологического оборудования (с указанием типов).
  • Строительство гидроэлектростанций, гидротехническое строительство.
  • Транспортное строительство (мосты, дороги, сооружения), эстакады.
  • Функции генерального подрядчика.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Иностранная компания имеет право получить лицензию на строительную деятельность в Кыргызской Республике путем создания дочернего предприятия или филиала в Кыргызской Республике. При создании дочернего предприятия лицензия будет оформлена на дочернюю компанию, в то время как при создании филиала, лицензиатом будет непосредственно являться сама иностранная компания.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Признание лицензий на территории Кыргызской Республики, выданных уполномоченными органами иностранных государств, осуществляется через взаимное признание лицензий, автоматическое признание лицензий на основании международных соглашений, а также в одностороннем порядке.

27 апреля 1994 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики было заключено Соглашение о взаимном признании государственных лицензий на строительную деятельность, выданных лицензирующими центрами России и Кыргызской Республики. Однако на практике данное соглашение не действует.

Таким образом, если международные соглашения о признании иностранных лицензий на территории Кыргызской Республики отсутствуют, признание лицензии на вышеуказанные виды деятельности возможно только при наличии распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики о признании таких конкретных лицензий в одностороннем порядке.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Иностранная компания имеет право получить лицензию на осуществление строительной деятельности в Кыргызской Республике путем создания дочерней компании или филиала в Кыргызской Республике.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Договоры строительного подряда и подряда на выполнение проектно-изыскательских работ должны соответствовать следующим требованиям:

  • Подрядчик обязуется в согласованные сроки построить по заданию заказчика объект или выполнить иные строительные работы, а заказчик должен обеспечить необходимые условия для выполнения подрядчиком работ, принять их результаты и уплатить согласованную цену.
  • Договор должен включать в себя проектно-сметную документацию, определяющую объем, содержание работ и другие требования.
  • Если одна из сторон является нерезидентом, применяются те же правовые нормы, что и для сторон-резидентов. Однако взаимное признание лицензий и международные соглашения могут повлиять на исполнение таких контрактов.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Специальные процедуры закупок должны выполняться в следующих случаях:

  • Если это предусмотрено законом или иными нормативными правовыми актами, регулирующими конкретный проект.
  • Если речь идет о государственных средствах или государственном имуществе, что требует соблюдения правил государственных закупок.
  • Если необходимость проведения таких процедур обусловлена специальными нормативными актами или международными соглашениями.

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

Одной из главных особенностей является государственная квалификационная аттестация специалистов строительной отрасли, которая проводится в соответствии с Перечнем специальностей. Аттестат выдается лицам, выполняющим соответствующие виды работ в области архитектуры и строительства, указанные в Перечне специальностей, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, а также в процессе индивидуальной трудовой деятельности.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Да, возможно использование иностранных типовых договоров на строительство, при условии, что они соответствуют национальным правовым требованиям и не противоречат обязательным местным нормам. Может потребоваться адаптация для приведения их в соответствие с местными законами и стандартами.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

Использование иностранного права и иностранных судов в договорах подряда на строительство и договорах на проектные и изыскательские работы в целом допустимо при соблюдении следующих условий:

Выбор иностранного права должен быть явно указан в договоре.

Выбор иностранной юрисдикции не должен противоречить обязательным положениям законодательства Кыргызской Республики.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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