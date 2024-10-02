1. Для каких видов проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

В соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях" от 16.05.14 г. №202-V, в Республике Казахстан следующие виды проектной и строительной деятельности требуют получения лицензии:

Лицензия на изыскательскую деятельность предоставляется на:

Инженерно-геодезические работы.

Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы.

Лицензия на проектную деятельность предоставляется на:

Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование.

Архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно- реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа.

Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование.

Проектирование инженерных систем и сетей.

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения.

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения.

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций.

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства).

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности.

Лицензия на строительно-монтажные работы предоставляется на:

Специальные работы в грунтах.

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов.

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию.

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию.

Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию.

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

В соответствии со ст. 20, п. 2 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях" от 16.05.14 г. №202-V, Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица получают разрешения и направляют уведомления наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Согласно п. 2 ст. 2 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях" от 16.05.14 г. №202-V, если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом, то применяются правила международного договора. Согласно абз. 1 ст. 2 Соглашения «О взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств - участников Содружества Независимых Государств» (Москва, 27 марта 1997 г.), далее – Соглашение, лицензирующие органы Сторон Соглашения взаимно признают выданные ими лицензии на отдельные виды строительной деятельности, по которым у них порядок выдачи лицензий эквивалентен, путем оформления и выдачи лицензиату соответствующей национальной лицензии, при этом действие Соглашения распространяется на государства: Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова. В связи с этим если иностранная компания не является резидентом указанных выше государств или если условия Соглашения не соблюдаются, то получение лицензии в РК осуществляется в общем порядке.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Нет, такого требования нет. Однако, если компания осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан более 180 последовательных дней, то это приведет к образованию постоянного учреждения, которое подлежит налогообложению на территории Казахстана.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Законодательство Республики Казахстан регулирует правоотношения в области строительного подряда в основном через нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан, главу 32. Основные требования для договоров строительного подряда изложены в статье 616 Гражданского кодекса, где указано, что подрядчик обязуется выполнить работу и сдать ее заказчику, а заказчик обязан принять результат и оплатить его. В статье 651 Гражданского кодекса описываются общие положения договора строительного подряда. Проектно-сметная документация играет ключевую роль в строительных договорах. Согласно статьям 654-655 Гражданского кодекса, подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектной документацией и сметой. Также в договоре должны быть указаны сумма договора, сроки выполнения работ, правила оплаты, обязательства сторон, условия выполнения и приемки работ, контроль качества, гарантии, последствия нарушение условий договора, условия устранения недостатков, а также условия прекращения работ и порядок разрешения споров. Сдача и приемка выполненных работ оформляются актом, подписанным обеими сторонами, как указано в статье 663.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), строительные контракты и контракты на проектные и изыскательские работы должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок в тех случаях, когда приобретение товаров, работ и услуг связано с необходимостью обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика.

Кроме того, для недропользователей, а также национальных компаний предусмотрены особые процедуры закупок.

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

Все условия найма работников в Казахстане регулируются Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (далее - Кодекс). Следует отметить, что в соответствии с ст. 26, п. 1 Кодекса, трудовой договор с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, не может быть заключен до получения работодателем разрешения местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы или до получения иностранным работником справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, либо разрешения трудовому иммигранту, выданного в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам миграции населения. Также не допускается заключение трудового договора без соблюдения ограничений или исключений, установленных законами Республики Казахстан. Кроме того, трудовой договор с иностранцами не может быть заключен, если Иностранец не имеет договора медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь на условиях, установленных законами Республики Казахстан, также в некоторых других случаях, установленных законодательством.

Также необходимо учитывать Правила и условия выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода и другие законодательные акты.

Граждане ЕАЭС осуществляют трудовую деятельность на территории Республики Казахстан без получения разрешения на основании трудового договора.

Разрешение на трудовую деятельность выдается на срок до 3 лет, продлить разрешение можно на срок до одного года.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Законодательством Республики Казахстан не запрещено использование иностранных типовых договоров в строительной сфере. Однако важно учитывать, что такие контракты должны соответствовать всем требованиям местного законодательства, включая Гражданский кодекс Республики Казахстан, Закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также другие соответствующие законодательные акты и нормативные документы.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

Согласно Гражданскому Кодексу Республики Казахстан, ст. 1112 договор регулируется правом страны, выбранным соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть явно выражено или прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности. Стороны договора могут избрать применимое право как для договора в целом, так и для отдельных его частей. Выбор применимого права может быть сделан сторонами договора в любое время как при заключении договора, так и в последующем. Стороны могут также в любое время договориться об изменении применимого к договору права.

Стороны также могут выбрать иностранные суды и арбитражи в качестве процедур разрешения споров.

Обратите внимание, что вышеуказанные положения применяются в случае, если одна из сторон является нерезидентом Казахстана.

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