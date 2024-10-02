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2 October 2024

GILS Строительство И Инфраструктура: Беларусь

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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В Беларуси объекты строительства подразделяются на 5 классов сложности, в зависимl
Belarus Real Estate and Construction
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1. Для каких видов проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

В Беларуси объекты строительства подразделяются на 5 классов сложности, в зависимости от их назначения, размеров, сложности конструкции, количества одновременно находящихся людей, факторов опасности для людей и окружающей среды и иных критериев, при этом к 1 классу сложности относятся наиболее ответственные объекты.

Для выполнения работ на объектах 1-4 классов сложности, влияющих на эксплуатационную безопасность и надежность, требуется наличие аттестата соответствия. Перечень таких работ утверждается правительством.

Применительно к проектированию, например, аттестации подлежат выполнение функций генерального проектировщика, работы по разработке генерального плана, архитектурных и строительных решений, решений по водоснабжению, канализации, отоплению и ряд иных.

Аттестат соответствия требуется для выполнения функций генерального подрядчика на объектах стоимостью свыше 5000 базовых величин (ориентировочно 60000 евро), устройства оснований, фундаментов зданий и сооружений, бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций, устройства кровли, наружных и внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и иных видов работ.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Иностранные проектные и подрядные организации могут получить аттестаты соответствия в Беларуси для участия в строительных проектах на территории страны без учреждения местного юридического лица и найма местных сотрудников.

Основными требованиями, соблюдение которых требуется для получения аттестата соответствия той или иной категории, является:

а) наличие штата, включающего определенное количество сотрудников с квалификационными аттестатами, подтверждающими их соответствие предъявляемым требованиям по образованию и опыту работы, успешно подтвердившими свои знания в ходе экзамена;

б) наличие материально-технической базы, включающей объекты основных средств в количестве не ниже установленных;

в) наличие у организации опыта ведения аналогичной деятельности в качестве генерального подрядчика или субподрядчика.

Для иностранных организаций установлены правила подтверждения образования ее работников, сдачи ими квалификационных экзаменов, оценки материально-технической базы и иные процедуры, при прохождении которых аттестаты соответствия могут быть получены и без опыта реализации проектов по строительству на территории Беларуси.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Иностранные лицензии и иная разрешительная документация, выданные иностранным подрядчикам в государствах их регистрации или третьих странах, не могут быть применены на территории Беларуси в качестве основания для выполнения указанных в этих документах работ.

В исключительных случаях в указах главы государства, определяющих особые условия реализации того или иного инвестиционного проекта с участием иностранных подрядчиков может быть указано на возможность неполучения белорусского аттестата соответствия.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Для выполнения проектных или строительно-монтажных работ иностранному подрядчику не требуется создавать отдельное юридическое лицо в Беларуси. При этом следует иметь в виду обязанность по регистрации постоянного представительства иностранной организации, которая может быть применима в силу налогового законодательства, в связи с наличием в Беларуси строительной площадки, монтажного или сборочного объекта в течение более 180 дней в любом двенадцатимесячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем календарном году,.

В соглашении об избежании двойного налогообложения (далее - СИДН) со страной местонахождения иностранной организации может быть установлена иная продолжительность такого периода - например, в СИДН с ФРГ срок для возникновения постоянного представительства составляет 12 месяцев.

Возникновение постоянного представительства требует постановки на налоговый учет иностранной организации, подачи налоговых деклараций и уплаты налогов в Беларуси (НДС, налог на прибыль).

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

К договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и строительства в случае, если они регулируют отношения по созданию на территории Беларуси объекта строительства, применяются правила, установленные местным законодательством, в том числе техническими нормативно-правовыми актами - обязательными для применения (как правило, связанными с надежностью и безопасностью) и рекомендательными, относительно которых стороны договора установили их обязательность для их отношений. Это условие действует и в случаях, когда одна из сторон является нерезидентом.

Законодательство не устанавливает форм договоров, закрепляя лишь условия, которые являются существенными и должны быть урегулированы договором в обязательном порядке.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Основным критерием, определяющим необходимость проведения процедур закупок в строительстве, в том числе при определении подрядчиков на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, является источник финансирования.

В случае приобретения товаров (работ, услуг) при строительстве получателями бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, применяются общие правила законодательства о государственных закупках.

Если приобретение товаров (работ, услуг) при строительстве производится за счет внебюджетных источников финансирования, то порядок проведения процедур закупок законодательством не регламентирован и может быть определен субъектом хозяйствования самостоятельно в локальном правовом акте.

Требования по порядку закупок для строительства определенного объекта строительства могут найти свое отражение в условиях договора (например, согласование с заказчиком закупаемого генподрядчиком оборудования, привлекаемых им субподрядчиков и т.п.).

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

Найм персонала нерезидентом Беларуси будет регулироваться белорусским законодательством только в случае наличия у нерезидента представительства в Республики Беларусь - при этом нерезидент будет иметь статус "нанимателя Республики Беларусь", что будет влечь необходимость получения специальных разрешений на найм иностранной рабочей силы.

В остальном особенности будут существовать только при найме специалистов, которые согласно нормам законодательства, регулирующим порядок получения аттестатов соответствия и обеспечения требований, предъявляемым к обладателям таких аттестатов, должны иметь квалификационные аттестаты, выдаваемые по итогам проверки знаний. Соответственно, необходимо будет нанимать специалистов, либо обладающих квалификационными аттестатами, выданными уполномоченной организацией в Беларуси, либо допускать к выполнению функций, требующих наличия квалификационного аттестата, только после прохождения специалистом обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Как было указано в ответе на вопрос 5, белорусское законодательство устанавливает ряд требований, которым договор должен соответствовать.

Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком при их согласии могут регулироваться путем применения международных типовых контрактов Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) с учетом необходимости соблюдения требований законодательства, в том числе Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, Правил заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденных правительством.

Перед использованием пункта из типового контракта FIDIC Стороны проверяют его на возможность применения к условиям конкретной сделки, а также на соответствие императивным нормам права, при наличии противоречий пункт подлежит изменению путем внесения соответствующих положений в Особые условия типового контракта.

Относительно других типовых контактов белорусское законодательство не содержит отдельных упоминаний о возможности их использования, полагаем, что стороны могут их использовать, обеспечивая соблюдение императивных требований образом, аналогичным описанному выше для типовых контрактов FIDIC.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

Установление в контракте иностранного права в качестве применимого, а также иностранного суда в качестве компетентного способа разрешения споров между сторонами, не запрещено белорусским законодательством, в связи с чем допускается.

Рекомендуется учитывать все доводы за и против перед заключением каждого конкретного контракта, с учетом режима признания решений судов того или иного государства и порядка приведения их в исполнение в государстве второй стороны, соответствия условий контрактов применимому праву, и иных моментов.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Maxim Lashkevich
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