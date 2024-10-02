1. Для каких видов проектных и строительных работ требуется лицензия в вашей стране?

В Беларуси объекты строительства подразделяются на 5 классов сложности, в зависимости от их назначения, размеров, сложности конструкции, количества одновременно находящихся людей, факторов опасности для людей и окружающей среды и иных критериев, при этом к 1 классу сложности относятся наиболее ответственные объекты.

Для выполнения работ на объектах 1-4 классов сложности, влияющих на эксплуатационную безопасность и надежность, требуется наличие аттестата соответствия. Перечень таких работ утверждается правительством.

Применительно к проектированию, например, аттестации подлежат выполнение функций генерального проектировщика, работы по разработке генерального плана, архитектурных и строительных решений, решений по водоснабжению, канализации, отоплению и ряд иных.

Аттестат соответствия требуется для выполнения функций генерального подрядчика на объектах стоимостью свыше 5000 базовых величин (ориентировочно 60000 евро), устройства оснований, фундаментов зданий и сооружений, бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций, устройства кровли, наружных и внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и иных видов работ.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Иностранные проектные и подрядные организации могут получить аттестаты соответствия в Беларуси для участия в строительных проектах на территории страны без учреждения местного юридического лица и найма местных сотрудников.

Основными требованиями, соблюдение которых требуется для получения аттестата соответствия той или иной категории, является:

а) наличие штата, включающего определенное количество сотрудников с квалификационными аттестатами, подтверждающими их соответствие предъявляемым требованиям по образованию и опыту работы, успешно подтвердившими свои знания в ходе экзамена;

б) наличие материально-технической базы, включающей объекты основных средств в количестве не ниже установленных;

в) наличие у организации опыта ведения аналогичной деятельности в качестве генерального подрядчика или субподрядчика.

Для иностранных организаций установлены правила подтверждения образования ее работников, сдачи ими квалификационных экзаменов, оценки материально-технической базы и иные процедуры, при прохождении которых аттестаты соответствия могут быть получены и без опыта реализации проектов по строительству на территории Беларуси.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Иностранные лицензии и иная разрешительная документация, выданные иностранным подрядчикам в государствах их регистрации или третьих странах, не могут быть применены на территории Беларуси в качестве основания для выполнения указанных в этих документах работ.

В исключительных случаях в указах главы государства, определяющих особые условия реализации того или иного инвестиционного проекта с участием иностранных подрядчиков может быть указано на возможность неполучения белорусского аттестата соответствия.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Для выполнения проектных или строительно-монтажных работ иностранному подрядчику не требуется создавать отдельное юридическое лицо в Беларуси. При этом следует иметь в виду обязанность по регистрации постоянного представительства иностранной организации, которая может быть применима в силу налогового законодательства, в связи с наличием в Беларуси строительной площадки, монтажного или сборочного объекта в течение более 180 дней в любом двенадцатимесячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем календарном году,.

В соглашении об избежании двойного налогообложения (далее - СИДН) со страной местонахождения иностранной организации может быть установлена иная продолжительность такого периода - например, в СИДН с ФРГ срок для возникновения постоянного представительства составляет 12 месяцев.

Возникновение постоянного представительства требует постановки на налоговый учет иностранной организации, подачи налоговых деклараций и уплаты налогов в Беларуси (НДС, налог на прибыль).

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

К договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и строительства в случае, если они регулируют отношения по созданию на территории Беларуси объекта строительства, применяются правила, установленные местным законодательством, в том числе техническими нормативно-правовыми актами - обязательными для применения (как правило, связанными с надежностью и безопасностью) и рекомендательными, относительно которых стороны договора установили их обязательность для их отношений. Это условие действует и в случаях, когда одна из сторон является нерезидентом.

Законодательство не устанавливает форм договоров, закрепляя лишь условия, которые являются существенными и должны быть урегулированы договором в обязательном порядке.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Основным критерием, определяющим необходимость проведения процедур закупок в строительстве, в том числе при определении подрядчиков на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, является источник финансирования.

В случае приобретения товаров (работ, услуг) при строительстве получателями бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, применяются общие правила законодательства о государственных закупках.

Если приобретение товаров (работ, услуг) при строительстве производится за счет внебюджетных источников финансирования, то порядок проведения процедур закупок законодательством не регламентирован и может быть определен субъектом хозяйствования самостоятельно в локальном правовом акте.

Требования по порядку закупок для строительства определенного объекта строительства могут найти свое отражение в условиях договора (например, согласование с заказчиком закупаемого генподрядчиком оборудования, привлекаемых им субподрядчиков и т.п.).

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

Найм персонала нерезидентом Беларуси будет регулироваться белорусским законодательством только в случае наличия у нерезидента представительства в Республики Беларусь - при этом нерезидент будет иметь статус "нанимателя Республики Беларусь", что будет влечь необходимость получения специальных разрешений на найм иностранной рабочей силы.

В остальном особенности будут существовать только при найме специалистов, которые согласно нормам законодательства, регулирующим порядок получения аттестатов соответствия и обеспечения требований, предъявляемым к обладателям таких аттестатов, должны иметь квалификационные аттестаты, выдаваемые по итогам проверки знаний. Соответственно, необходимо будет нанимать специалистов, либо обладающих квалификационными аттестатами, выданными уполномоченной организацией в Беларуси, либо допускать к выполнению функций, требующих наличия квалификационного аттестата, только после прохождения специалистом обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Как было указано в ответе на вопрос 5, белорусское законодательство устанавливает ряд требований, которым договор должен соответствовать.

Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком при их согласии могут регулироваться путем применения международных типовых контрактов Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) с учетом необходимости соблюдения требований законодательства, в том числе Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, Правил заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденных правительством.

Перед использованием пункта из типового контракта FIDIC Стороны проверяют его на возможность применения к условиям конкретной сделки, а также на соответствие императивным нормам права, при наличии противоречий пункт подлежит изменению путем внесения соответствующих положений в Особые условия типового контракта.

Относительно других типовых контактов белорусское законодательство не содержит отдельных упоминаний о возможности их использования, полагаем, что стороны могут их использовать, обеспечивая соблюдение императивных требований образом, аналогичным описанному выше для типовых контрактов FIDIC.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

Установление в контракте иностранного права в качестве применимого, а также иностранного суда в качестве компетентного способа разрешения споров между сторонами, не запрещено белорусским законодательством, в связи с чем допускается.

Рекомендуется учитывать все доводы за и против перед заключением каждого конкретного контракта, с учетом режима признания решений судов того или иного государства и порядка приведения их в исполнение в государстве второй стороны, соответствия условий контрактов применимому праву, и иных моментов.

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