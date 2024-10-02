1. Какие виды проектных и строительных работ требуют получения лицензии в вашей стране?

В Азербайджане следующие виды проектных и строительных работ требуют получения лицензии:

- Инженерно-изыскательские работы в зданиях и сооружениях, для строительства которых требуется разрешение;

- Строительно-монтажные работы на зданиях и сооружениях, для строительства которых требуется разрешение;

- Проектирование зданий и сооружений, для строительства которых требуется разрешение и применяется уведомительный порядок.

Все вышеупомянутые формы лицензий должны быть предоставлены Министерством экономики Азербайджанской Республики. Для получения лицензии сотрудники заявителя должны соответствовать определенным требованиям по образованию и опыту, заявитель должен иметь стандарты безопасности и качества, материально-техническую базу.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, независимо от его организационно-правовой формы юридическое лицо, филиал, представительство иностранного юридического лица, индивидуальный предприниматель могут обращаться за лицензией в лицензирующий орган Азербайджанской Республики;

Действующий закон Азербайджанской Республики о лицензиях и разрешениях распространяется на все юридические лица (за исключением сферы финансовых рынков), действующие на территории Азербайджанской Республики, независимо от их организационно-правовой формы, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на органы, выдающие лицензии и разрешения.

Вопросы признания в Азербайджанской Республике лицензий, выданных в иностранных государствах, регулируются международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Иностранные физические или юридические лица могут заниматься строительной деятельностью на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Градостроительным и Строительным Кодексом Азербайджанской Республики, утвержденным Законом Азербайджанской Республики № 392-IVQ от 29 июня 2012 г.

Вопросы признания в Азербайджанской Республике лицензий, выданных в иностранных государствах, регулируются международными договорами, в которых Азербайджанская Республика является стороной.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Законодательство Азербайджанской Республики позволяет получение лицензии иностранными юридическими лицами только в случае, если иностранная компания имеет представительство или филиал, зарегистрированный в Азербайджане.

В данное время есть один международный договор, регулирующий данный вопрос: Соглашение о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств — участников Содружества Независимых Государств, заключенный в г. Москва 03 июля 1997г., утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 2000 г. № 805-IQ.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Постановление Кабинета Министров Республики Азербайджан об Утверждении Положения о Договорах Подряда в Основательном Строительстве №228 от 7 июня 1994 г. содержит конкретные требования к договорам строительного подряда, в частности к предмету договора подряда, выполнению строительных работ, сумме договора, сроку выполнения работ, правилам оплаты, обязательствам сторон, конкретные условия выполнения работ по договору, сдачи и приемки работ, также должны быть отражены условия контроля качества работ и материалов, гарантии и поручительства, санкции в случае нарушения договора, условия прекращения работ и нарушения договора и порядок разрешения споров.

Согласно вышеупомянутым Положениям, договор строительного подряда должен включать в себя перечень всех документов и материалов, таких как дополнительные соглашения, приложения, чертежи, классификации, сметы, протоколы соглашений, таблицы и т.д., которые считаются его составными частями.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Закон о Государственных Закупках № 988-VIQ от 14 июля 2023 года устанавливает специальную процедуру заключения таких договоров и распространяется на все закупки, осуществляемые государственные органами, внебюджетными государственными фондами, публичными юридическими лицами, юридическими лицами, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, и иными государственными предприятиями и организациями (ведомствами), закупающие товары, услуги, работы.

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

В Азербайджанской Республике трудовые вопросы регулируются Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики №618-IQ от 1 февраля 1999 года согласно которому трудовые отношения возникают после вступления в законную силу трудового договора, заключенного между работодателем и работником, путем регистрации его в электронной информационной системе e-gov.az с использованием электронной подписи. Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям Трудового кодекса и предусматривать заработную плату не ниже установленного минимума.

Иностранные граждане, в целях проживания на территории Азербайджанской Республики и привлечения к оплачиваемой трудовой деятельности, должны получить разрешение на временное проживание и работу. Некоторые категории иностранных граждан освобождены от необходимости получения разрешения на работу.

Разрешение на работу выдается на срок до 1 года, а если трудовой договор заключен на срок менее 1 года, то на этот срок. Разрешение на временное проживание выдается на срок, указанный заявителем в заявлении, при условии, что он не превышает срок разрешения на работу. Срок действия как разрешения на работу, так и разрешения на временное проживание может быть продлен.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Законодательство Азербайджанской Республики не запрещает использование иностранных типовых контрактов в сфере строительства, однако следует отметить, что при этом должны соблюдаться все требования местного законодательства, включая Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Строительный кодекс Азербайджанской Республики и отдельные местные подзаконные акты и нормативные документы.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики о Международном Частном Праве №889-IQ от 6 июня 2000 г., право, подлежащее применению к гражданским правоотношениям с иностранным элементом, может быть определено по соглашению сторон. В этом случае права и обязанности сторон, толкование, исполнение, неисполнение, расторжение договора, неисполнение его результатов в надлежащем порядке и недействительность регулируются соответствующими положениями иностранного права. Стороны договора также могут выбрать право, которое применимо для использования как ко всему договору, так и к его частям. Однако следует отметить, что согласно статье 4 вышеупомянутого закона, положения иностранного права не будут иметь силы в случае, если они противоречат Конституции Азербайджанской Республики и актам, принятым на референдуме. Также согласно Гражданскому процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики № 780-IQ от 28 декабря 1999 года, дела по искам о вещном праве на недвижимое имущество, а также о передаче этого имущества в аренду или залог, если имущество, являющееся их предметом, находится на территории Азербайджанской Республики входит в исключительную компетенцию судов Азербайджанской Республики.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.