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2 October 2024

GILS Строительство И Инфраструктура: Азербайджан

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Какие виды проектных и строительных работ требуют получения лицензии в вашей стра
Azerbaijan Real Estate and Construction
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1. Какие виды проектных и строительных работ требуют получения лицензии в вашей стране?

В Азербайджане следующие виды проектных и строительных работ требуют получения лицензии:

- Инженерно-изыскательские работы в зданиях и сооружениях, для строительства которых требуется разрешение;

- Строительно-монтажные работы на зданиях и сооружениях, для строительства которых требуется разрешение;

- Проектирование зданий и сооружений, для строительства которых требуется разрешение и применяется уведомительный порядок.

Все вышеупомянутые формы лицензий должны быть предоставлены Министерством экономики Азербайджанской Республики. Для получения лицензии сотрудники заявителя должны соответствовать определенным требованиям по образованию и опыту, заявитель должен иметь стандарты безопасности и качества, материально-техническую базу.

2. Могут ли юридические лица, зарегистрированные в иностранных государствах, получить лицензию на проектирование и строительство?

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, независимо от его организационно-правовой формы юридическое лицо, филиал, представительство иностранного юридического лица, индивидуальный предприниматель могут обращаться за лицензией в лицензирующий орган Азербайджанской Республики;

Действующий закон Азербайджанской Республики о лицензиях и разрешениях распространяется на все юридические лица (за исключением сферы финансовых рынков), действующие на территории Азербайджанской Республики, независимо от их организационно-правовой формы, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на органы, выдающие лицензии и разрешения.

Вопросы признания в Азербайджанской Республике лицензий, выданных в иностранных государствах, регулируются международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика.

3. Какие иностранные лицензии и разрешения в области строительства и проектирования могут быть признаны в вашей стране?

Иностранные физические или юридические лица могут заниматься строительной деятельностью на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Градостроительным и Строительным Кодексом Азербайджанской Республики, утвержденным Законом Азербайджанской Республики № 392-IVQ от 29 июня 2012 г.

Вопросы признания в Азербайджанской Республике лицензий, выданных в иностранных государствах, регулируются международными договорами, в которых Азербайджанская Республика является стороной.

4. Необходимо ли регистрировать юридическое лицо в вашей стране для выполнения проектных или строительных работ?

Законодательство Азербайджанской Республики позволяет получение лицензии иностранными юридическими лицами только в случае, если иностранная компания имеет представительство или филиал, зарегистрированный в Азербайджане.

В данное время есть один международный договор, регулирующий данный вопрос: Соглашение о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств — участников Содружества Независимых Государств, заключенный в г. Москва 03 июля 1997г., утвержденный Законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 2000 г. № 805-IQ.

5. Какие требования предъявляются к договорам строительного подряда и договорам проектно-изыскательских работ, в том числе, если одна из сторон является нерезидентом вашей страны?

Постановление Кабинета Министров Республики Азербайджан об Утверждении Положения о Договорах Подряда в Основательном Строительстве №228 от 7 июня 1994 г. содержит конкретные требования к договорам строительного подряда, в частности к предмету договора подряда, выполнению строительных работ, сумме договора, сроку выполнения работ, правилам оплаты, обязательствам сторон, конкретные условия выполнения работ по договору, сдачи и приемки работ, также должны быть отражены условия контроля качества работ и материалов, гарантии и поручительства, санкции в случае нарушения договора, условия прекращения работ и нарушения договора и порядок разрешения споров.

Согласно вышеупомянутым Положениям, договор строительного подряда должен включать в себя перечень всех документов и материалов, таких как дополнительные соглашения, приложения, чертежи, классификации, сметы, протоколы соглашений, таблицы и т.д., которые считаются его составными частями.

6. В каких случаях договора строительного подряда и договора проектно-изыскательских работ должны заключаться с соблюдением специальной процедуры закупок?

Закон о Государственных Закупках № 988-VIQ от 14 июля 2023 года устанавливает специальную процедуру заключения таких договоров и распространяется на все закупки, осуществляемые государственные органами, внебюджетными государственными фондами, публичными юридическими лицами, юридическими лицами, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, и иными государственными предприятиями и организациями (ведомствами), закупающие товары, услуги, работы.

7. В чем особенности привлечения местного и иностранного персонала при осуществлении строительных, проектной и изыскательской деятельности?

В Азербайджанской Республике трудовые вопросы регулируются Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики №618-IQ от 1 февраля 1999 года согласно которому трудовые отношения возникают после вступления в законную силу трудового договора, заключенного между работодателем и работником, путем регистрации его в электронной информационной системе e-gov.az с использованием электронной подписи. Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям Трудового кодекса и предусматривать заработную плату не ниже установленного минимума.

Иностранные граждане, в целях проживания на территории Азербайджанской Республики и привлечения к оплачиваемой трудовой деятельности, должны получить разрешение на временное проживание и работу. Некоторые категории иностранных граждан освобождены от необходимости получения разрешения на работу.

Разрешение на работу выдается на срок до 1 года, а если трудовой договор заключен на срок менее 1 года, то на этот срок. Разрешение на временное проживание выдается на срок, указанный заявителем в заявлении, при условии, что он не превышает срок разрешения на работу. Срок действия как разрешения на работу, так и разрешения на временное проживание может быть продлен.

8. Можно ли использовать иностранные стандартные договора строительного подряда?

Законодательство Азербайджанской Республики не запрещает использование иностранных типовых контрактов в сфере строительства, однако следует отметить, что при этом должны соблюдаться все требования местного законодательства, включая Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Строительный кодекс Азербайджанской Республики и отдельные местные подзаконные акты и нормативные документы.

9. Можно ли использовать иностранное право и иностранные суды при заключении договоров строительного подряда и договоров проектно-изыскательских работ?

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики о Международном Частном Праве №889-IQ от 6 июня 2000 г., право, подлежащее применению к гражданским правоотношениям с иностранным элементом, может быть определено по соглашению сторон. В этом случае права и обязанности сторон, толкование, исполнение, неисполнение, расторжение договора, неисполнение его результатов в надлежащем порядке и недействительность регулируются соответствующими положениями иностранного права. Стороны договора также могут выбрать право, которое применимо для использования как ко всему договору, так и к его частям. Однако следует отметить, что согласно статье 4 вышеупомянутого закона, положения иностранного права не будут иметь силы в случае, если они противоречат Конституции Азербайджанской Республики и актам, принятым на референдуме. Также согласно Гражданскому процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики № 780-IQ от 28 декабря 1999 года, дела по искам о вещном праве на недвижимое имущество, а также о передаче этого имущества в аренду или залог, если имущество, являющееся их предметом, находится на территории Азербайджанской Республики входит в исключительную компетенцию судов Азербайджанской Республики.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Fidan Vagabova
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