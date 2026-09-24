EU:s kemikalieomnibus närmar sig mållinjen

EU-kommissionen lade den 8 juli 2025 fram ett förenklingspaket för EU:s kemikalielagstiftning, den så kallade kemikalieomnibusen eller Omnibus VI. Paketet innebär riktade ändringar vad avser reglerna om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, kosmetika samt EU-gödselprodukter.

Den 17 juni 2026 meddelade Europaparlamentet och Rådet att de hade nått en preliminär politisk överenskommelse om förslaget och Europaparlamentets ansvariga utskott godkände kompromisstexten den 14 juli 2026. En omröstning i plenum och rådets formella godkännande återstår, och ändringarna är därför ännu inte gällande rätt.

Förenklingar av CLP-reglerna

En central del av paketet gäller CLP-förordningen (classification, labelling and packaging of substances and mixtures), som reglerar hur kemiska ämnen och blandningar ska klassificeras, märkas och förpackas. Den preliminära överenskommelsen innebär bland annat att flera detaljerade etikettkrav förenklas. Bindande minsta teckenstorlekar ska gälla för produkter som säljs till allmänheten, och andra produkter omfattas i stället av allmänna krav på att etiketten ska vara tydligt läsbar. Förenklingspaketet öppnar också för en större användning av digital information för vissa små innerförpackningar.

Företag ska även få längre tid att märka om produkter efter vissa fall av ändrad klassificering. Kraven vid annonsering och distansförsäljning föreslås samtidigt koncentreras till erbjudanden som riktas till allmänheten, vilket minskar skyldigheterna vid försäljning enbart mellan företag.

Ändringar för kosmetika och gödselprodukter

För kosmetiska produkter ska processen för att godkänna bland annat färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter bli ännu tydligare. Paketet innehåller även ändringar av undantagen för ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, så kallade CMR-ämnen. Undantag för godkännande ska kunna ges efter en ansökan och en säkerhetsbedömning för den aktuella användningen. Europaparlamentet och Rådet har samtidigt enats om en särskild förhandsanmälan av så kallat nanomaterial före marknadsintroduktion.

För EU-gödselprodukter föreslås att det särskilda utvidgade registreringskravet enligt REACH begränsas till vissa särskilt farliga ämnen. En så kallad EU-försäkran om överensstämmelse ska också tillhandahållas digitalt och reglerna ska på ett enklare sätt kunna anpassas till nya material och mikroorganismer.

Senareläggningar och nästa steg

I väntan på det slutliga förenklingspaketet har vissa uppskov vad gäller tillämpning av flera CLP-krav till den 1 januari 2028 antagits.

Enligt den preliminära överenskommelsen är avsikten att samordna flera tillämpningsdatum till den 1 januari 2030. Slutliga tillämpningsdatum kommer att följa av den antagna förordningen.

Företag bör planera utifrån de uppskov till 2028 som redan gäller och samtidigt kartlägga berörda produkter, etiketter, försäljningskanaler och leverantörsavtal. Anpassningar till den preliminära överenskommelsen bör göras först när den slutliga rättsakten har publicerats.