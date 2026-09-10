Territorios siguen bajo suspensión de términos por terremoto

En Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura inició el desmonte gradual de las medidas excepcionales adoptadas tras el sismo del 10 de agosto de 2026, aunque la suspensión de términos judiciales y administrativos continúa vigente hasta el 11 de septiembre en la mayoría de los territorios afectados.

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En Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura inició el desmonte gradual de las medidas excepcionales adoptadas tras el sismo del 10 de agosto de 2026, aunque la suspensión de términos judiciales y administrativos continúa vigente hasta el 11 de septiembre en la mayoría de los territorios afectados.

Mediante el Acuerdo del 12 de agosto, la corporación prorrogó la suspensión hasta esa fecha, suspendió el reparto de tutelas, hábeas corpus y audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad en los distritos judiciales de Armenia, Buga, Cali, Ibagué, Manizales, Pereira, Popayán y Quibdó, y transformó transitoriamente despachos de distritos no afectados en despachos judiciales itinerantes para asumir esos asuntos.

Un día después, en Acuerdo del 13 de agosto dispuso que, a partir del 14 de agosto, se levantara la suspensión y se restableciera el reparto ordinario en los distritos judiciales de Ibagué y Popayán y en los distritos administrativos de Tolima y Cauca, con la consecuente terminación de la competencia transitoria de los despachos designados. En Cali el levantamiento fue parcial: volvió el reparto de control de garantías y actos urgentes, pero tutelas y hábeas corpus siguen bajo el esquema excepcional.

Las medidas especiales continúan en Armenia, Buga, Manizales, Pereira y Quibdó y en los distritos administrativos de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Su levantamiento quedó delegado en los consejos seccionales, que podrán disponerlo por distrito, circuito, municipio, sede o despacho, previa verificación de las condiciones de infraestructura, conectividad, disponibilidad tecnológica y seguridad.

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