Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnam’s 6,5 Millionen Weltbürger: Resolution 23 macht die Diaspora zu einer strategischen nationalen Ressource

Vietnam hat seine Politik gegenüber den mehr als 6,5 Millionen im Ausland lebenden Vietnamesen grundlegend neu ausgerichtet. Mit der Resolution Nr. 23-NQ/TW vom 2.

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Vietnam hat gerade eine potenziell historische Veränderung in seiner Sichtweise auf die mehr als 6,5 Millionen im Ausland lebenden Vietnamesen vorgenommen.

Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg beruhte die Politik Vietnams gegenüber seiner Auslandsgemeinschaft im Wesentlichen auf Verbindung: Pflege der Bindungen zur Heimat, Bewahrung der vietnamesischen Identität, Unterstützung vietnamesischer Gemeinschaften im Ausland und Ermutigung, zum Aufbau des Landes beizutragen.

Diese Philosophie hat sich nun weiterentwickelt.

Am 2. August 2026 erließ das Politbüro die Resolution Nr. 23-NQ/TW zu Angelegenheiten der Auslandsvietnamesen und ersetzte damit den durch Resolution Nr. 36-NQ/TW vom 26. März 2004 geschaffenen politischen Rahmen.

Die Bedeutung von Resolution 23 liegt nicht einfach in einem weiteren politischen Dokument. Sie stellt einen grundlegenden Perspektivwechsel dar.

Vietnam erkennt die Auslandsvietnamesen nun ausdrücklich nicht nur als untrennbaren Teil der vietnamesischen Nationalgemeinschaft an, sondern als „eine der wichtigen strategischen Ressourcen“ des Landes.

Diese Formulierung ist entscheidend. Vietnam sagt seiner globalen Gemeinschaft damit faktisch: Ihr steht nicht außerhalb der Entwicklungsgeschichte Vietnams. Ihr seid Teil davon.

Und für ein Land, das in eine neue Phase wirtschaftlicher, technologischer und geopolitischer Entwicklung eintritt, könnte dies weitreichende Folgen haben.

Von „Verbunden bleiben“ zu „Gemeinsam aufbauen“ Die vietnamesische Auslandsgemeinschaft hat sich seit der Verabschiedung von Resolution 36 im Jahr 2004 dramatisch verändert. Heute leben mehr als 6,5 Millionen Vietnamesen in über 130 Ländern und Territorien. Dazu gehören Unternehmer, Investoren, Ingenieure, Wissenschaftler, Akademiker, Ärzte, Technologiespezialisten und Fachkräfte, die in vielen der weltweit führenden Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstitutionen tätig sind. (scov.gov.vn)

Der wirtschaftliche Beitrag dieser Gemeinschaft wurde schon lange anerkannt. Doch Resolution 23 geht weiter. Vietnam betrachtet seine Diaspora nicht mehr primär durch die traditionellen Linsen von Rücküberweisungen, kulturellen Bindungen und Investitionskapital. Es sieht die Auslandsvietnamesen zunehmend als Quelle von etwas noch Wertvollerem: Wissen, Technologie, internationale Netzwerke, Innovation und Humankapital.

Vietnamesische Beamte selbst haben die neue Philosophie als Übergang von „mobilisieren, sammeln und betreuen“ hin zu „begleiten und Mechanismen schaffen“ beschrieben. (scov.gov.vn)

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Die alte Frage lautete im Wesentlichen: Wie können Auslandsvietnamesen zu Vietnam beitragen?

Die neue Frage lautet zunehmend: Was muss Vietnam ändern, damit Auslandsvietnamesen effektiv beitragen können?

Das ist ein wesentlich ambitionierterer Ansatz.

Talent wird zur strategischen Infrastruktur Der Zeitpunkt von Resolution 23 ist kein Zufall. Vietnam versucht derzeit einen der wichtigsten wirtschaftlichen Übergänge seiner modernen Geschichte.

Das Land hat sich bereits als einer der bedeutenden Produktionsstandorte Asiens etabliert. Die nächste Herausforderung ist jedoch erheblich schwieriger: der Aufstieg von Fertigung und Montage hin zu einer Wirtschaft, die zunehmend auf Technologie, Innovation, Forschung, anspruchsvolle Dienstleistungen und vietnamesisches geistiges Eigentum basiert.

Dieser Wandel kann nicht allein durch physische Infrastruktur und ausländische Investitionen erreicht werden. Er erfordert Menschen. Und zunehmend erfordert er global erfahrene Menschen.

Resolution 23 betont daher ausdrücklich die Mobilisierung von Ressourcen der Auslandsvietnamesen in Bereichen wie Wissenschaft und Technologie, Innovation, digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Halbleiter, Biotechnologie und das Startup-Ökosystem. (scov.gov.vn)

Dies verbindet die Diaspora-Politik direkt mit Vietnams breiterer Technologie- und Industriestrategie.

Betrachten wir die Chancen:

Ein vietnamesischer Halbleiteringenieur in Kalifornien könnte Technologien und Lieferketten verstehen, die vietnamesische Institutionen entwickeln möchten.

Ein vietnamesischer KI-Forscher in Europa könnte Zugang zu wissenschaftlichen Netzwerken haben, deren Aufbau im Inland Jahre dauern würde.

Ein vietnamesischer Unternehmer in Singapur könnte vietnamesische Startups mit Kapital, Kunden und regionalen Märkten verbinden.

Ein vietnamesischer Professor in Australien, Deutschland, Japan oder den USA könnte zu einer vietnamesischen Universität oder einem Forschungsprogramm beitragen, ohne dauerhaft nach Vietnam zurückzukehren.

Das strategische Kapital ist daher nicht nur die einzelne Person. Es ist das globale Netzwerk, das diese Person umgibt.

Resolution 23 erkennt diese Realität an, indem sie Datenbanken, Netzwerke und Ökosysteme fordert, die vietnamesische Experten, Intellektuelle, Wissenschaftler, Unternehmer und jüngere Generationen im Ausland verbinden – einschließlich Mechanismen, die es ihnen ermöglichen, auch aus der Ferne beizutragen. (scov.gov.vn)

Dies könnte sich als eines der folgenreichsten Elemente der Resolution erweisen. Vietnam muss nicht unbedingt jeden talentierten Auslandsvietnamesen dauerhaft zurückholen. Es muss Vietnam zu einem Teil ihres beruflichen Universums machen.

Ein globales vietnamesisches Innovationsnetzwerk Hinter Resolution 23 steht eine breitere strategische Idee. Moderne Volkswirtschaften konkurrieren zunehmend über Netzwerke.

Kapital bewegt sich international. Forschungsteams arbeiten über Kontinente hinweg. Halbleiter-Lieferketten erstrecken sich über mehrere Rechtsräume. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist international. Risikokapital, Universitäten und Technologieunternehmen operieren innerhalb globaler Ökosysteme und nicht in nationalen Silos.

Vietnam verfügt daher über ein außergewöhnliches potenzielles Kapital: Millionen von Menschen mit kultureller oder familiärer Verbindung zu Vietnam, die gleichzeitig in andere Volkswirtschaften eingebettet sind.

Richtig vernetzt kann diese Gemeinschaft zu einer Brücke zwischen Vietnam und internationalem Kapital, Technologie, Universitäten, Unternehmen und Märkten werden.

Die Resolution erkennt Auslandsvietnamesen ausdrücklich als Brücke zwischen Vietnam und der Welt an und sieht ihre direkte Teilnahme an der nationalen Entwicklung vor. (scov.gov.vn)

Das bedeutet, dass Vietnams Diaspora-Politik Teil seiner Wirtschaftsentwicklungspolitik wird. Sie wird auch Teil seiner internationalen Integrationsstrategie.

Die Rechtsfrage: Politische Richtung in Rechte umwandeln Für Juristen, Investoren und Unternehmen muss jedoch eine wichtige Unterscheidung getroffen werden.

Resolution 23 ist eine Resolution des Politbüros. Sie ist kein Gesetz, das von der Nationalversammlung Vietnams verabschiedet wurde. Sie legt eine strategische politische Richtung fest.

Die nächste und letztlich entscheidende Phase wird die Umsetzung sein. Regierung, Ministerien, Provinzen und andere Behörden müssen dieses politische Mandat in Gesetze, Dekrete, Entscheidungen, Verwaltungsverfahren, Programme und Budgets übersetzen.

Resolution 23 verpflichtet die Behörden im gesamten vietnamesischen System, die Resolution im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umzusetzen, und ersetzt Resolution 36 sowie die bisherigen politischen Dokumente des Politbüros und des Sekretariats in diesem Bereich. (scov.gov.vn)

Für die internationale Geschäftswelt stellt sich daher nicht mehr die Frage, ob Vietnam seine Auslandsvietnamesen mobilisieren will. Diese politische Entscheidung ist im Wesentlichen gefallen.

Die Frage lautet nun: Welche rechtlichen und regulatorischen Mechanismen werden folgen?

Mehrere Bereiche verdienen besondere Aufmerksamkeit:

Staatsbürgerschaft und Nationalität Wenn Vietnam hochqualifizierte Auslandsvietnamesen anziehen möchte, werden Nationalitätsregeln und Verfahren zwangsläufig wichtig. Vietnam muss weiterhin überlegen, wie Staatsbürgerschaft, Nationalitätsstatus und Verbindungen zu Vietnam so verwaltet werden können, dass sie der Realität global mobiler Fachkräfte und Familien entsprechen. Wohnraum und Eigentum Die Möglichkeit, eine bedeutende Präsenz in Vietnam aufzubauen, hängt eng mit praktischen Fragen rund um Wohnraum und Eigentumsrechte zusammen. Mehr Rechtssicherheit und einfachere Verfahren könnten maßgeblich beeinflussen, ob Auslandsvietnamesen beschließen, Unternehmen zu gründen, zu investieren, zu arbeiten oder längere Zeit in Vietnam zu verbringen. Investitionen Auslandsvietnamesische Unternehmer stellen eine besonders interessante Kategorie potenzieller Investoren dar. Sie verbinden internationale Geschäftserfahrung mit kultureller Vertrautheit und verfügen häufig über vietnamesische Netzwerke. Der Abbau unnötiger regulatorischer Hürden könnte daher nicht nur zusätzliches Kapital freisetzen, sondern auch qualitativ hochwertigere Investitionen, die mit Technologie und internationalen Märkten verbunden sind. Beschäftigung und Vergütung Vietnam konkurriert weltweit um Talente. Wenn es erstklassige Halbleiterspezialisten, Wissenschaftler, KI-Forscher oder Biotechnologie-Experten gewinnen will, müssen die entsprechenden Institutionen wettbewerbsfähige berufliche Rahmenbedingungen bieten können. Vergütung ist wichtig. Aber ebenso Forschungsgfreiheit, Ausstattung, Schutz geistigen Eigentums, Karrierechancen, internationale Mobilität und die Fähigkeit, effizient innerhalb vietnamesischer Institutionen zu arbeiten. Besteuerung Auch die steuerliche Behandlung wird von Bedeutung sein. Global mobile Fachkräfte haben häufig Einkommen, Investitionen und Beschäftigungsverhältnisse, die mehrere Rechtsräume umfassen. Eine klare und international wettbewerbsfähige steuerliche Behandlung könnte ein wichtiger Bestandteil von Vietnams Talentgewinnungsstrategie werden.

6. Verwaltungsverfahren Vielleicht ist dies das am wenigsten glamouröse Thema, könnte sich jedoch als eines der wichtigsten erweisen. Talente bewegen sich nicht, weil Regierungen Strategien veröffentlichen. Talente bewegen sich, wenn Systeme funktionieren.

Visa, Aufenthalt, Staatsbürgerschaftsdokumente, Arbeitsregelungen, berufliche Anerkennung, Investitionsgenehmigungen und andere Verwaltungsverfahren müssen hinreichend vorhersehbar und effizient werden, um eine einfache Teilnahme zu ermöglichen.

Der ultimative Test von Resolution 23 wird daher sein, ob ihre kraftvolle politische Botschaft ebenso kraftvolle administrative Vereinfachungen hervorbringt.

Eine Chance für internationale Investoren Resolution 23 sollte auch von ausländischen Unternehmen, die in Vietnam tätig sind, aufmerksam verfolgt werden.

Warum? Weil die Politik Vietnams Pool an international erfahrenen Führungskräften, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Spezialisten erweitern könnte.

Ein deutsches Technologieunternehmen, das in Vietnam investiert, könnte beispielsweise künftig leichter einen vietnamesischen Ingenieur rekrutieren, der 15 Jahre in Deutschland gearbeitet hat. Ein amerikanisches Halbleiterunternehmen könnte von Programmen profitieren, die vietnamesische Ingenieure in den USA mit Vietnams wachsendem Halbleiter-Ökosystem verbinden. Ein Pharma- oder Biotechnologie-Investor könnte Zugang zu vietnamesischen Forschern erhalten, die an internationalen Universitäten und Laboren arbeiten.

Auslandsvietnamesen können somit zu einer wertvollen Schnittstelle zwischen ausländischer Technologie und vietnamesischer Umsetzung werden. Dies könnte Vietnams Wettbewerbsfähigkeit als Investitionsstandort stärken.

Vom Brain Drain zur Brain Circulation Vielleicht ist die interessanteste konzeptionelle Veränderung, dass Resolution 23 Vietnam die Möglichkeit bietet, über die traditionelle Vorstellung des „Brain Drain“ hinauszugehen.

Jahrzehntelang fürchteten Entwicklungsländer, dass ihre klügsten Köpfe im Ausland studieren und nie zurückkehren würden. Doch die moderne globale Wirtschaft eröffnet eine andere Möglichkeit: Brain Circulation.

Ein vietnamesischer Wissenschaftler muss sich nicht zwingend zwischen Boston und Hanoi entscheiden. Ein Technologieunternehmer nicht zwischen Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt. Ein Ingenieur nicht zwischen München und Da Nang.

Sie können in beiden Welten agieren. Wissen kann sich bewegen. Kapital kann sich bewegen. Forschung kann kollaborativ sein. Unternehmen können international operieren. Mentoring kann digital stattfinden. Investitionsnetzwerke können Kontinente überspannen.

Resolution 23 erkennt an, dass Auslandsvietnamesen durch flexible Mechanismen, einschließlich aus der Ferne, teilnehmen können – ein Hinweis darauf, dass Vietnam diese neue Realität zunehmend versteht. (scov.gov.vn)

Das Ziel sollte daher nicht einfach sein, „Vietnamesen zurückzubringen“. Es sollte sein, Vietnamesen überall zu verbinden. Das ist potenziell eine weitaus stärkere Strategie.

Die eigentliche Herausforderung beginnt jetzt Resolution 23 ist ambitioniert. Aber ambitionierte Resolutionen setzen sich nicht von selbst um.

Die nächste Phase wird entscheiden, ob dies vor allem eine wichtige politische Erklärung bleibt oder zu einer der bedeutenden institutionellen Reformen von Vietnams nächster Entwicklungsperiode wird.

Die Umsetzung sollte daher an praktischen Ergebnissen gemessen werden:

Kann ein Auslandsvietnamesischer Wissenschaftler problemlos ein Forschungsprojekt in Vietnam starten?

Kann ein Halbleiterspezialist seine Zeit zwischen Silicon Valley und Ho-Chi-Minh-Stadt teilen?

Kann ein Auslandsvietnamesischer Unternehmer investieren, ohne unnötige administrative Hindernisse?

Können Universitäten international wettbewerbsfähige vietnamesische Professoren rekrutieren?

Können Ministerien genau die Expertise identifizieren, die Vietnam benötigt, und diese mit vietnamesischen Fachkräften weltweit verknüpfen?

Können jüngere Generationen von Auslandsvietnamesen, die möglicherweise nur eingeschränkt Vietnamesisch sprechen, dennoch sinnvoll am Entwicklungsprozess teilnehmen?

Dies sind die Fragen, die den endgültigen Erfolg von Resolution 23 bestimmen werden.

Vietnams Wettbewerbsvorteil von 6,5 Millionen Menschen Vietnam verfügt bereits über viele der Zutaten für seine nächste Entwicklungsphase: politische Stabilität, eine strategische geografische Lage, einen großen Binnenmarkt, umfangreiche internationale Handelsabkommen, eine starke Produktionsbasis und zunehmend ausgebaute Infrastruktur.

Resolution 23 hebt jedoch ein weiteres Kapital hervor, das schwerer zu quantifizieren ist: 6,5 Millionen Vietnamesen, die weltweit leben.

Sie sind mit internationalen Universitäten verbunden. Sie arbeiten in globalen Technologieunternehmen. Sie verstehen ausländische Märkte. Sie betreiben Unternehmen. Sie betreiben wissenschaftliche Forschung. Sie bauen berufliche Netzwerke auf. Sie gründen Familien, die gleichzeitig zu Vietnam und zur Welt gehören.

Viele Jahre lang betrachtete Vietnam diese Gemeinschaft vor allem als im Ausland lebende Vietnamesen, die mit ihrer Heimat verbunden bleiben sollten. Resolution 23 führt eine ambitioniertere Vision ein.

Sie werden zunehmend als Teil von Vietnams globaler menschlicher Infrastruktur gesehen. Und genau das könnte Vietnam benötigen, um sich von einer Produktionsmacht zu einer Innovationswirtschaft zu entwickeln.

Schlussfolgerung: Vietnams nächste große Ressource könnte bereits global sein Vietnams außergewöhnliche wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte beruhte darauf, das Land für die Welt zu öffnen. Die nächste Phase könnte teilweise davon abhängen, die bereits weltweit lebenden Vietnamesen wieder mit Vietnams Entwicklung zu verbinden.

Deshalb verdient Resolution 23 erheblich mehr Aufmerksamkeit als eine gewöhnliche politische Ankündigung.

Nach mehr als zwanzig Jahren unter dem Rahmen von Resolution 36 hat Vietnam seine Beziehung zu seiner globalen Gemeinschaft neu definiert.

Die Botschaft lautet nicht mehr einfach: Bleibt mit Vietnam verbunden. Zunehmend lautet sie: Helft beim Aufbau Vietnams – egal, wo auf der Welt ihr seid.

Wenn die folgenden rechtlichen und administrativen Reformen hinreichend ambitioniert sind, könnte Resolution 23 Vietnams Diaspora von einer durch Herkunft verbundenen Gemeinschaft in ein global verteiltes strategisches Netzwerk aus Kapital, Wissen, Technologie und Einfluss verwandeln.

Das würde etwas Größeres darstellen als Diaspora-Politik. Es würde ein neues Modell nationaler Entwicklung darstellen.

Vietnams nächster Wettbewerbsvorteil könnte nicht ausschließlich innerhalb seiner Grenzen liegen. Er könnte aus 6,5 Millionen Menschen bestehen, die außerhalb davon leben.

Und wenn es Vietnam gelingt, diese außergewöhnliche globale Ressource mit den nationalen Ambitionen zu verbinden, könnte Resolution 23 letztlich nicht nur als neue Politik gegenüber Auslandsvietnamesen in Erinnerung bleiben, sondern als der Moment, in dem Vietnam begann, sich als wirklich globale vietnamesische Nation zu verstehen.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann (Architekt des Marktzugangs) unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu den oben genannten Punkten benötigen. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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