02 июля 2024 года Правительство опубликовало проект постановления «О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Узбекистан в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества».

Предлагаемые изменения затронут процедуру признания сертификатов налогового резидентства между Казахстаном и Узбекистаном. Теперь для признания сертификата достаточно гербовой печати уполномоченного органа одной из сторон, без необходимости апостилирования или консульской легализации.

Новый порядок будет применяться и к сертификатам, выданным с 1 января 2012 года. Сертификаты, выданные после этой даты, не потребуют дополнительной легализации, кроме наличия гербовой печати.

В настоящий момент проект постановления находится на онлайн-обсуждении до 4 августа 2024 года.

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