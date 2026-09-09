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9 September 2026

DORA utvides: Flere må forberede seg på nye IKT-krav fra 1. september

Advokatfirmaet Schjødt AS

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Finansdepartementet har vedtatt å underlegge finansieringsforetak, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak og Norsk naturskadepool sentrale deler av DORA-regelverket fra 1. september 2026. Endringen markerer et viktig skifte fra nasjonalt IKT-regelverk til et harmonisert europeisk rammeverk for digital operasjonell motstandsdyktighet. Berørte virksomheter må nå vurdere om eksisterende styrings- og risikostyringsprosesser oppfyller de nye kravene til IKT-risikostyring, hendelsesrapporteri
Norway Corporate/Commercial Law
Markus Heistad and Trygve Karlstad

Finansdepartementet vedtok nylig å underlegge finansieringsforetak, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak og Norsk naturskadepool sentrale deler av DORA-regelverket (Digital Operational Resilience Act). Endringen gjelder fra 1. september 2026. Samtidig oppheves IKT-forskriften for disse virksomhetene. Endringen markerer et viktig steg mot ett felles regelverk for digital sikkerhet og IKT-risikostyring i finanssektoren.

For virksomhetene som omfattes, innebærer dette et skifte fra det nasjonale IKT-regelverket til et harmonisert europeisk rammeverk for digital operasjonell motstandsdyktighet. For de aktuelle foretakstypene gjøres utvalgte deler av DORA-forordningen gjeldende, med enkelte tilpasninger og forenklinger. Dette gjelder særlig eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak og Norsk naturskadepool.

Hva betyr endringen i praksis?

DORA ble gjennomført i norsk rett gjennom DORA-loven og har siden 2025 gjeldt for store deler av finanssektoren. Opprinnelig gjaldt reglene bare for de foretakstypene som følger av EU-forordningen (i praksis alle foretak som er regulert gjennom EU-regler innenfor finanssektoren).

For finansieringsforetak, eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak medfører endringen blant annet krav knyttet til:

  • styring og kontroll av IKT-risiko
  • håndtering og rapportering av alvorlige IKT-hendelser
  • testing av digital motstandsdyktighet
  • etablering og vedlikeholde oversikt over relevante IKT-leverandører og IKT-tjenesteavtaler, samt foreta løpende vurderinger av tredjepartsrisiko.

For eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak er det vedtatt enkelte forenklinger og tilpasninger sammenlignet med det ordinære DORA-regelverket. For disse virksomhetene gjelder i stor grad DORAs forenklede rammeverk for IKT-risikostyring (på samme måte som små verdipapirforetak).

Enkelte virksomheter holdes utenfor DORA

Departementet har samtidig besluttet at enkelte virksomheter fortsatt ikke skal omfattes av DORA-regelverket.

Dette gjelder blant annet:

  • gjeldsinformasjonsforetak
  • kredittopplysningsforetak
  • låneformidlingsforetak
  • morselskap i finanskonsern
  • virksomheter som er unntatt etter DORA-forordningen (som for eksempel registrerte forvaltere av alternative investeringsfond)

For disse aktørene vil Finanstilsynet i stedet gi nærmere veiledning om forventninger til IKT-styring og sikkerhet.

Nye regler for trusselbasert penetrasjonstesting

Forskriften avklarer også ansvarsfordelingen mellom Finanstilsynet og Norges Bank ved gjennomføring av trusselbasert penetrasjonstesting (Threat-Led Penetration Testing – TLPT). Finanstilsynet skal beslutte hvilke foretak som skal gjennomføre slike tester og hvor ofte, mens Norges Bank får ansvar for den operative koordineringen av testene. Norges Bank gis samtidig adgang til å kreve inn bidrag fra foretak som pålegges slik testing.

Hva bør berørte virksomheter gjøre nå?

Virksomheter som blir omfattet av DORA fra 1. september 2026 bør allerede nå vurdere:

  • om eksisterende styrings- og risikostyringsprosesser oppfyller DORA-kravene
  • rutiner for håndtering og rapportering av IKT-hendelser
  • oversikt over IKT-leverandører og relevante kontrakter
  • dokumentasjon og internkontroll knyttet til digital risiko
  • behov for oppdatering av retningslinjer, prosedyrer og governance-strukturer

Selv om flere av kravene vil være kjente fra dagens IKT-forskrift, representerer DORA et til dels betydelig mer omfattende og detaljert regelverk.

For berørte virksomheter er det derfor viktig å sikre at nødvendige tilpasninger er på plass før regelverket trer i kraft 1. september 2026.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Markus Heistad
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