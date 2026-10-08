本日はベトナムにとって記念すべき日です

フロンティアからエマージング市場へ：新たな章の幕開け

2026年9月21日は、ベトナムにとって歴史的な日です。 本日、FTSEラッセルによるベトナムの市場分類が、フロンティア市場から二次エマージング市場（新興国市場）へと正式に引き上げられます。 長年にわたる準備、規制改革、そして資本市場インフラの改善を経て、ベトナムは国際金融システムへの統合における新たな章に入ります。 これは単なるラベルの変更にとどまりません。 ベトナムがこれまでどれほどの発展を遂げてきたかという国際的な評価であり、今後どこへ向かおうとしているかを示す重要なシグナルでもあります。

8年間の軌跡

ベトナムは、2018年9月に二次エマージング市場への格上げ候補としてFTSEラッセルのウォッチリストに登録されました。 この道のりは決して自動的でも容易なものでもありませんでした。 長年にわたり、海外投資家は対処すべき市場アクセスの課題、特に決済手続きや海外機関投資家に対する証券購入時の事前資金確保の要件を指摘してきました。 ベトナムはこれに対し、抜本的な改革で応えました。 海外機関投資家向けの事前資金確保不要モデルの導入、フェイル（決済不履行）時の手続き改善、そしてグローバルブローカーを通じたアクセスの継続的な取り組みは、ベトナムの市場インフラを国際基準に近づける上で特に重要なステップとなりました。 2025年10月、FTSEラッセルは中間評価を条件として、ベトナムをフロンティア市場から二次エマージング市場へ格上げすると発表しました。 そして、決定的な承認が下されました。 2026年4月7日、FTSEラッセルはベトナムが二次エマージング市場の要件を満たしたことを発表し、2026年9月21日（月）の市場オープン時からこの再分類が発効することを確認しました。 その日が、まさに本日なのです。

その重要性について

エマージング市場への分類により、ベトナムは根本的に異なる国際投資の対象領域に位置づけられることになります。 この再分類に伴い、ベトナムはFTSEラッセルのグローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ（GEIS）や、FTSEエマージング・マーケッツ・インデックス、FTSEオール・ワールド・インデックス、FTSEグローバル・オール・キャップ・インデックスといった重要なグローバル・ベンチマークへの組み入れ対象となります。これらのベンチマークは世界中の機関投資家によって注視されており、インデックス連動型投資商品の基準としても使用されています。 国際資本がベンチマークを通じて移動する傾向が強まっているため、これは非常に重要です。 一つの市場が主要な国際インデックスに組み込まれると、グローバルな資産運用会社、年金基金、ETF（上場投資信託）、機関投資家など、より広範な層からの投資対象となります。したがって、その潜在的な重要性はベトナム証券取引所の枠を大きく超えるものです。 ベトナム企業の国際的な認知度の向上、流動性の深化、幅広い機関投資家の参加、さらには透明性、ガバナンス、市場効率のより高い基準に向けた継続的な推進力に貢献する可能性があります。

格上げは責任でもある

ベトナムは今日という日を祝うべきです。 しかし、エマージング市場というステータスは、終点ではなく始まりとみなす必要があります。 FTSEラッセルの決定は、市場へのアクセスとインフラにおける実質的な進歩を反映しています。国際投資家の信頼を維持するためには、ベトナムがその改革プロセスを継続することが不可欠です。 優先課題は明確です。効率的な市場アクセス、透明で予測可能な規制、効果的な決済インフラ、コーポレート・ガバナンスの強化、信頼性の高い情報開示、そして投資家の権利の継続的な保護です。 ベトナムは、明確な長期目標がある場合、困難な改革に取り組む準備ができていることをすでに証明しています。その勢いを止めてはなりません。

慎重に管理された移行プロセス

FTSEラッセルのグローバル・インデックスへの移行は、一度に行われるわけではありません。 FTSEラッセルは、秩序ある移行を支援し、それに伴う国際投資フローを市場が吸収できるように設計された、4段階の実施プロセスを意図的に採用しました。 ベトナムに適用される投資可能ウェイトは、以下のスケジュールで導入される予定です。

2026年9月 – 10%

2027年3月 – 追加の20%

2027年6月 – 追加の35%

2027年9月 – 最後の35%

したがって、このプロセスは本日から始まり、各段階後のインデックス複製のFTSEラッセルによる評価を条件として、2027年9月に適用ウェイトの100%に達する予定です。 この段階的なアプローチは重要です。今日の格上げは一日限りのイベントではなく、国際的な機関投資家の投資環境へより深く統合していくための、1年にわたるプロセスの始まりを意味しています。

より大きな物語：ベトナムの変革

数十年にわりベトナムの発展を見守ってきた私たちにとって、今日のマイルストーンは資本市場にとどまらない意味を持っています。 ベトナムの変革は驚異的です。 比較的閉鎖的な経済体制から、アジアにおいてますます重要性を増す製造、貿易、投資の拠点の一つへと進化しました。 国際貿易協定、製造能力の拡大、インフラ開発、そしてグローバルなサプライチェーンへの統合により、世界経済におけるベトナムの地位は着実に変化してきました。 資本市場の発展も、その変革の重要な一部です。 海外投資家は経済成長だけを見ているわけではありません。アクセスしやすさ、透明性、法的確実性、ガバナンス、そして資本を効率的に展開・回収する能力にも注目しています。 したがって、今回のFTSEラッセルによる格上げは、重要なメッセージを発信しています。 ベトナムは、世界の資本市場の構造にますます統合されつつあるということです。

今後の展望

今日は祝うべき日です。 しかし明日からは、また取り組みが続きます。 ベトナムは現在、エマージング市場というステータスを次世代の改革の起爆剤として活用する機会を得ています。 証券市場の継続的な近代化、機関投資家の参加拡大、ガバナンス基準の強化、金融商品とインフラのさらなる開発、そして投資規制の予測可能な実施によって、ベトナムが懸命に築き上げてきた信頼をさらに強固なものにすることができます。 さらに幅広い機会も存在します。 国内資本市場が深化し、より高度化することで、ベトナム企業は事業拡大、イノベーション、インフラ整備、国際的な成長のための資金を調達しやすくなり、同時に従来の銀行融資への過度な依存を減らすことができます。 これは外国人投資家だけでなく、ベトナム自身の企業や経済にも恩恵をもたらすでしょう。

本日はベトナムにとって記念すべき日です

FTSEラッセルのウォッチリストに登録されてから8年、ついにその時が来ました。 2026年9月21日は、FTSEラッセルの分類基準において、ベトナムがフロンティア市場から二次エマージング市場へと正式に移行した日として歴史に刻まれます。 これは長年の改革が認められた結果です。 国際投資家に対するベトナムの重要性が高まっていることの証でもあります。 そして何よりも、これは大きな機会を表しています。 ベトナムは、この瞬間を資本市場の発展の到達点としてではなく、次のステージへの出発点として活用すべきです。 フロンティアからエマージングへ。 地域の成功事例から、ますます重要性を増すグローバルな投資市場へ。 将来の可能性から、本格的な参加へ。 本日こそが、ベトナムのための日です。

ベトナムにおける投資、買収、合弁事業、法務デューデリジェンス、またはM&A取引に関する詳細については、オリバー・マスマン博士 (omassmann@duanemorris.com) までお問い合わせください。

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